Πάτρα: Ανείπωτη θλίψη για τον 27χρονο Δημήτρη - Η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε θανάσιμα με ΙΧ

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Πάτρας από το θάνατο του 27χρονου Δημήτρη Λιόπετα, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή ύστερα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί της Τρίτης (02/09) στη συμβολή των οδών Αμερικής και Νέας Εθνικής Οδού.

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με ΙΧ, με αποτέλεσμα τον τραγικό χαμό του, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο του συμβάντος.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο, ο 27χρονος νεαρός κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Έπειτα από αναζητήσεις, ο οδηγός του ΙΧ εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε στην περιοχή του Ρίου, ενώ προσήχθη στην Τροχαία. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο, αλλά κατευθυνόταν προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Ο 27χρονος ήταν γιος του Νίκου Λιόπετα, ιδιοκτήτη του Quick Film στην Πάτρα.

Συντετριμμένοι οι γονείς και τα αδέλφια του αδυνατούν να πιστέψουν πως ο Δημήτρης δεν βρίσκεται πια κοντά τους.

Διαβάστε επίσης