Τραγωδία στην Κατερίνη: ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε δύο οχήματα – Νεκρός 61χρονος
Η Τροχαία Κατερίνης ερευνά αν ο θάνατος του 61χρονου οφείλεται σε παθολογικά αίτια και αν αυτός προήλθε πριν χάσει τον έλεγχο του ΙΧ
Νεκρός ανασύρθηκε το πρωί ένας 61χρονος οδηγός μετά από καραμπόλα τριών οχημάτων, στην παλιά εθνική οδό Κατερίνης-Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του thestival.gr, το όχημα του 61χρονου -κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες- εξετράπη της πορείας του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε διαδοχικά με δύο άλλα οχήματα. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο άνδρας, ενώ από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.
Τέλος, η Τροχαία Κατερίνης ερευνά αν ο θάνατος του 61χρονου οφείλεται σε παθολογικά αίτια, κάτι που θα φανεί στην νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.