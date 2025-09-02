Τραγωδία στην Κατερίνη: ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε δύο οχήματα – Νεκρός 61χρονος

Η Τροχαία Κατερίνης ερευνά αν ο θάνατος του 61χρονου οφείλεται σε παθολογικά αίτια και αν αυτός προήλθε πριν χάσει τον έλεγχο του ΙΧ

Τραγωδία στην Κατερίνη: ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε δύο οχήματα – Νεκρός 61χρονος
Νεκρός ανασύρθηκε το πρωί ένας 61χρονος οδηγός μετά από καραμπόλα τριών οχημάτων, στην παλιά εθνική οδό Κατερίνης-Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του thestival.gr, το όχημα του 61χρονου -κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες- εξετράπη της πορείας του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε διαδοχικά με δύο άλλα οχήματα. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο άνδρας, ενώ από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Τέλος, η Τροχαία Κατερίνης ερευνά αν ο θάνατος του 61χρονου οφείλεται σε παθολογικά αίτια, κάτι που θα φανεί στην νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.

