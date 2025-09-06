ΔΕΘ: Απροσπέλαστο το κέντρο της Θεσσαλονίκης - 3.000 αστυνομικοί επί ποδός

Οι συγκεντρώσεις και τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ

ΔΕΘ: Απροσπέλαστο το κέντρο της Θεσσαλονίκης - 3.000 αστυνομικοί επί ποδός
Eurokinissi
Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας, που έχουν ληφθεί στη Θεσσαλονίκη για τις πορείες, που έχουν προγραμματιστεί κατά την διάρκεια των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ. Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός.

Από τις 15:00 κλείνουν έξι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για την 89η ΔΕΘ. Οι προσωρινές τροποποιήσεις στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών.

Πρόκειται για τους σταθμούς «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου». Οι συρμοί θα διέρχονται κανονικά, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιούν στάσεις στα συγκεκριμένα σημεία. Η επαναλειτουργία τους θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Παράλληλα, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και μέχρι την ολοκλήρωσή τους – θα ισχύσει καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας στους εξής δρόμους:

  • Λεωφόρος Στρατού (από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία ΧΑΝΘ), 3ης Σεπτεμβρίου (από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου),
  • Βασ. Όλγας (από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος),
  • Βασ. Γεωργίου (από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου),
  • Λεωφόρος Νίκης,
  • Κουντουριώτη,
  • Κ. Καραμανλή (από Κατσιμίδη μέχρι Γ’ Σεπτεμβρίου),
  • Εγνατία (από Λαγκαδά μέχρι 3ης Σεπτεμβρίου),
  • Εθν. Αμύνης (από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου),
  • Τσιμισκή,
  • Αγίου Δημητρίου (από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη),
  • Αγίας Σοφίας (από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας),
  • Παύλου Μελά και Ελ. Βενιζέλου.

Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ – 3.000 αστυνομικοί επί ποδός

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, ισχυρές διμοιρίες έχουν αναπτυχθεί σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου θα διέλθουν οι προγραμματισμένες διαδηλώσεις, ενώ γύρω από το «Ι. Βελλίδης», αναμένεται να αναπτυχθούν αστυνομικές κλούβες και κιγκλιδώματα για να αποτραπεί η κίνηση των διαδηλωτών προς το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο.

Σε ετοιμότητα βρίσκεται κι ο «Αίαντας», το όχημα εκτόξευσης νερού της αστυνομίας, την ίδια ώρα που drones θα εποπτεύουν από αέρος την εξέλιξή των κινητοποιήσεων και θα δίνουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ., στο Αστυνομικό Μέγαρο της πόλης. Εξάλλου, αστυνομικοί θα είναι εφοδιασμένοι με φορητές κάμερες επιτηρώντας σημεία του ιστορικού κέντρου.

Την εφαρμογή των μέτρων θα επιβλέπουν δύο εισαγγελικοί λειτουργοί, ένας στο Επιχειρησιακό Κέντρο κι ένας στο κέντρο της πόλης.

Συγκεντρώσεις και πορείες

Κάλεσμα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις έχουν απευθύνει συνδικαλιστικές οργανώσεις, σωματεία εργαζομένων, συλλογικότητες, φοιτητικοί σύλλογοι κ.ά.

Ο προγραμματισμός για τις κύριες συγκεντρώσεις:

  • Στις 17:30 κάλεσμα του ΠΑΜΕ στην Πλατεία της ΧΑΝΘ,
  • Στις 18:00 ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ στο Άγαλμα του Βενιζέλου,
  • Στις 18:00 άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου στην Καμάρα,
  • Στις 18:00 συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών στο πλακόστρωτο κοντά στο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών.

