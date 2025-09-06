Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ο Άδωνις φωνάζει;» - Γέλια στο περίπτερο του υπουργείου Υγείας στη ΔΕΘ
Η ξενάγηση του πρωθυπουργού κυλούσε ήρεμα όταν ξαφνικά ακούστηκαν κάποιες φωνές από το βάθος του περιπτέρου του υπουργείου Υγείας στη ΔΕΘ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στη ΔΕΘ, επισκέφθηκε αρκετά περίπτερα της έκθεσης και ένα από αυτά ήταν αυτό του υπουργείου Υγείας.
Η ξενάγηση του πρωθυπουργού κυλούσε ήρεμα όταν ξαφνικά ακούστηκαν κάποιες φωνές από το βάθος του περιπτέρου...
«Ο Άδωνις φωνάζει;» διερωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε με απορία και διερωτήθηκε από πού ακούγονται οι φωνές και η αναστάτωση. Ο κ. Μητσοτάκης με εμφανή δόση χιούμορ σχολίασε προς τους συνεργάτες του: «Ο Άδωνις φωνάζει;», προκαλώντας χαμόγελα σε όσους ήταν εκεί...
