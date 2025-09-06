Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ο Άδωνις φωνάζει;» - Γέλια στο περίπτερο του υπουργείου Υγείας στη ΔΕΘ

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στη ΔΕΘ, επισκέφθηκε αρκετά περίπτερα της έκθεσης και ένα από αυτά ήταν αυτό του υπουργείου Υγείας.

Η ξενάγηση του πρωθυπουργού κυλούσε ήρεμα όταν ξαφνικά ακούστηκαν κάποιες φωνές από το βάθος του περιπτέρου...

«Ο Άδωνις φωνάζει;» διερωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε με απορία και διερωτήθηκε από πού ακούγονται οι φωνές και η αναστάτωση. Ο κ. Μητσοτάκης με εμφανή δόση χιούμορ σχολίασε προς τους συνεργάτες του: «Ο Άδωνις φωνάζει;», προκαλώντας χαμόγελα σε όσους ήταν εκεί...