Πρωτοβουλία 5x5: Σκοπός Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτος, Λιβύη και Κύπρος να μιλήσουν για θαλάσσιες ζώνες

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή στο πλαίσιο της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης για την εξωτερική πολιτική, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία που σχεδιάζει να αναλάβει η Ελλάδα για τη διοργάνωση συνάντησης με ακόμη τέσσερις παράκτιες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως η χώρα μας έχει σταθερά στηρίξει τριμερή και πολυμερή περιφερειακά σχήματα συνεργασίας με γειτονικές χώρες, αντιμετωπίζοντας από κοινού κοινές προκλήσεις, κάτι που γίνεται ακόμα πιο αναγκαίο λόγω των σημαντικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων που παρατηρούνται σήμερα.

Η πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός Πολυμερούς Σχήματος 5Χ5, που προσεγγίζει πέντε χώρες – την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη – με πέντε θεματικές ενότητες: τη μεταναστευτική πολιτική, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη συνδεσιμότητα, τις οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και την πολιτική προστασία. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αναλαμβάνει να εξετάσει το δυναμικό και τις προοπτικές μίας τέτοιας συνεργασίας, καθώς και τη δυνατότητα που υπάρχει για μόνιμο χαρακτήρα του σχήματος.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση η Ελλάδα παραμένει πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στο Νότιο Ανατολικό Ευρωπαϊκό και Ανατολικό Μεσογειακό περιβάλλον. Λειτουργώντας με πνεύμα συνεννόησης και υπό το πρίσμα τήρησης του διεθνούς δικαίου, η Ελλάδα επιδιώκει ειρήνη και ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως τονίζεται «η χώρα διαθέτει αυτοπεποίθηση, ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο, δυναμική οικονομία και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Η Ελλάδα δεν φοβάται, και συνεχίζει να αναζητά συνεννόηση με όλα τα γειτονικά κράτη».

