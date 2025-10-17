Μαρινάκης: Η Ελλάδα έχει πολιτική σταθερότητα η οποία πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού

Στην επισήμανση ότι η Ελλάδα έχει πολιτική σταθερότητα η οποία θα πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού προέβη ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100,3, απαντώντας σε ερώτηση για τις επισημάνσεις του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, για το Κράτος Δικαίου.

Ο κ. Μαρινάκης συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να εφησυχάζει στα ζητήματα προστασίας των θεσμών και της Δημοκρατίας υπενθυμίζοντας ότι όλα αυτά ετέθησαν εν αμφιβόλω την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ. Επιπλέον, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ εξήγησε και την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες στη Βουλή για τη χρεοκοπία της χώρας τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «ο πρωθυπουργός αυτό το οποίο είπε είναι ακριβώς ο προϋπολογισμός του 2009 μετά τις εκλογές του 2009, που τις κέρδισε το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Παπανδρέου με το σύνθημα "λεφτά υπάρχουν" και αν μπορούσε να πει κανείς, ας πούμε ότι αυτό ήταν ένα προεκλογικό σύνθημα, που δεν δικαιολογείται βέβαια εφόσον τότε ΝΔ και ο κ. Καραμανλής είχε πει όσα είχε πει, στη συνέχεια στον προϋπολογισμό του 2009 για του 2010, δηλαδή έξι μήνες πριν μπούμε στο πρώτο μνημόνιο, ανέβασε τις δαπάνες το ΠΑΣΟΚ κατά 2 δισ. ευρώ, κάνοντας το "λεφτά υπάρχουν" όχι μόνο σύνθημα αλλά και πράξη», προσθέτοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης προκλήθηκε από τα λεγόμενα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη.

Σχετικά με το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, υπό τον τίτλο «Ιθάκη» ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε μεταξύ άλλων ότι «η αλήθεια είναι ότι το μόνο κοινό, είτε μιλήσουμε για το βιβλίο του κ. Τσίπρα είτε για να παραφράσουμε τον μεγάλο μας ποιητή, τον Καβάφη, το μόνο κοινό της Ιθάκης της αληθινής με την Ιθάκη του κ. Τσίπρα, είναι η Πηνελόπη που εδώ πέρα είναι η εξουσία».

Επίσης, σε ερώτηση για το κατά πόσον η κριτική του πρωθυπουργού για «ψευτοπατριώτες του καναπέ» συμπεριελάμβανε τους πρώην πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «εγώ ποτέ δεν πρόκειται να πω για ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ψηφιστεί και από τους ανθρώπους του κόμματός μας και από τους πολίτες ως πρώην πρωθυπουργοί, αυτό το πράγμα. Αυτοί οι οποίοι είναι "ψευτοπατριώτες του καναπέ" είναι όσοι εκ του ασφαλούς διασπείρουν μία προπαγάνδα, που έχει ως σκοπό να πλήξει τη χώρα, όχι την κυβέρνηση. Σε αυτούς απευθυνόταν ο πρωθυπουργός».

Σχετικά με τα σχόλια περί «μη διακυβερνησιμότητας» της χώρας που διατύπωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος ο κ. Μαρινάκης είπε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές διαπιστώνουν το αντίθετο. «Διατυπώνουν πρόοδο, έχουμε πολύ λιγότερες επισημάνσεις πριν από τρία, πριν από πέντε, πριν από δέκα χρόνια, λιγότερες επισημάνσεις, δηλαδή, επισημάνσεις για αλλαγές και μεταρρυθμίσεις απ' ό,τι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες…».

Για την τραγωδία των Τεμπών και την επικείμενη δίκη, αλλά και τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί συγκάλυψης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Έχουμε προσδιορισμό δίκης η οποία, πρώτα ο Θεός, θα ξεκινήσει τον Μάρτιο, προφανώς θα έχει πάρα πολύ μεγάλη συνέχεια, μια σειρά από εκδικάσεις, 36 κατηγορούμενοι, 33 εκ των οποίων για κακούργημα. Και σε αυτούς αθροίζουμε ήδη δύο διατελέσαντες υπουργούς, έναν υπουργό και έναν υφυπουργό, τους κυρίους Καραμανλή και Τριαντόπουλο, οι οποίοι -και εκείνοι με το τεκμήριο αθωότητας, δεν σημαίνει ότι θα καταδικαστούν, ούτε οι 36, ούτε οι δύο, θα το κρίνει η Δικαιοσύνη, δεν είμαστε εμείς οι δικαστές- οι οποίοι πάνε για σοβαρές περιπτώσεις υποθέσεων, στο Δικαστικό Συμβούλιο, δηλαδή στον φυσικό δικαστή. Σε άλλες εθνικές τραγωδίες, για να λέμε στους ανθρώπους που ακούνε -πολύνεκρες τραγωδίες, στο Σάμινα, το Μάτι, την Μάνδρα- μια σειρά από πολύ σοβαρές υποθέσεις, όπως στις πυρκαγιές στην Ηλεία, δεν είχε παραπεμφθεί ούτε μισός πολιτικός για να δικαστεί. Ούτε μισός πολιτικός δεν παραπέμφθηκε για το οτιδήποτε σε όλα αυτά. Κανένας και ούτε ένας κατηγορούμενος δεν καταδικάστηκε στο τέλος της ημέρας και δεν παραπέμφθηκε για κακούργημα. Το ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι επειδή παραπέμπονται αυτοί οι άνθρωποι ότι θα καταδικαστούν. Έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και θα κρίνει η Δικαιοσύνη. Είναι στοιχεία που απαντούν στην προπαγάνδα».

Διαβάστε επίσης