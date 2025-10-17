Μαρινάκης: Η Ελλάδα έχει πολιτική σταθερότητα η οποία πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού

Ο Παύλος Μαρινάκης εξήγησε γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην περίοδο του 2009 και πώς το ΠΑΣΟΚ αύξησε τις δαπάνες κατά 2 δισ. ευρώ.

Newsbomb

Μαρινάκης: Η Ελλάδα έχει πολιτική σταθερότητα η οποία πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης

SOOC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην επισήμανση ότι η Ελλάδα έχει πολιτική σταθερότητα η οποία θα πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού προέβη ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100,3, απαντώντας σε ερώτηση για τις επισημάνσεις του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, για το Κράτος Δικαίου.

Ο κ. Μαρινάκης συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να εφησυχάζει στα ζητήματα προστασίας των θεσμών και της Δημοκρατίας υπενθυμίζοντας ότι όλα αυτά ετέθησαν εν αμφιβόλω την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ. Επιπλέον, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ εξήγησε και την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες στη Βουλή για τη χρεοκοπία της χώρας τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «ο πρωθυπουργός αυτό το οποίο είπε είναι ακριβώς ο προϋπολογισμός του 2009 μετά τις εκλογές του 2009, που τις κέρδισε το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Παπανδρέου με το σύνθημα "λεφτά υπάρχουν" και αν μπορούσε να πει κανείς, ας πούμε ότι αυτό ήταν ένα προεκλογικό σύνθημα, που δεν δικαιολογείται βέβαια εφόσον τότε ΝΔ και ο κ. Καραμανλής είχε πει όσα είχε πει, στη συνέχεια στον προϋπολογισμό του 2009 για του 2010, δηλαδή έξι μήνες πριν μπούμε στο πρώτο μνημόνιο, ανέβασε τις δαπάνες το ΠΑΣΟΚ κατά 2 δισ. ευρώ, κάνοντας το "λεφτά υπάρχουν" όχι μόνο σύνθημα αλλά και πράξη», προσθέτοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης προκλήθηκε από τα λεγόμενα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη.

Σχετικά με το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, υπό τον τίτλο «Ιθάκη» ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε μεταξύ άλλων ότι «η αλήθεια είναι ότι το μόνο κοινό, είτε μιλήσουμε για το βιβλίο του κ. Τσίπρα είτε για να παραφράσουμε τον μεγάλο μας ποιητή, τον Καβάφη, το μόνο κοινό της Ιθάκης της αληθινής με την Ιθάκη του κ. Τσίπρα, είναι η Πηνελόπη που εδώ πέρα είναι η εξουσία».

Επίσης, σε ερώτηση για το κατά πόσον η κριτική του πρωθυπουργού για «ψευτοπατριώτες του καναπέ» συμπεριελάμβανε τους πρώην πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «εγώ ποτέ δεν πρόκειται να πω για ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ψηφιστεί και από τους ανθρώπους του κόμματός μας και από τους πολίτες ως πρώην πρωθυπουργοί, αυτό το πράγμα. Αυτοί οι οποίοι είναι "ψευτοπατριώτες του καναπέ" είναι όσοι εκ του ασφαλούς διασπείρουν μία προπαγάνδα, που έχει ως σκοπό να πλήξει τη χώρα, όχι την κυβέρνηση. Σε αυτούς απευθυνόταν ο πρωθυπουργός».

Σχετικά με τα σχόλια περί «μη διακυβερνησιμότητας» της χώρας που διατύπωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος ο κ. Μαρινάκης είπε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές διαπιστώνουν το αντίθετο. «Διατυπώνουν πρόοδο, έχουμε πολύ λιγότερες επισημάνσεις πριν από τρία, πριν από πέντε, πριν από δέκα χρόνια, λιγότερες επισημάνσεις, δηλαδή, επισημάνσεις για αλλαγές και μεταρρυθμίσεις απ' ό,τι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες…».

Για την τραγωδία των Τεμπών και την επικείμενη δίκη, αλλά και τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί συγκάλυψης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Έχουμε προσδιορισμό δίκης η οποία, πρώτα ο Θεός, θα ξεκινήσει τον Μάρτιο, προφανώς θα έχει πάρα πολύ μεγάλη συνέχεια, μια σειρά από εκδικάσεις, 36 κατηγορούμενοι, 33 εκ των οποίων για κακούργημα. Και σε αυτούς αθροίζουμε ήδη δύο διατελέσαντες υπουργούς, έναν υπουργό και έναν υφυπουργό, τους κυρίους Καραμανλή και Τριαντόπουλο, οι οποίοι -και εκείνοι με το τεκμήριο αθωότητας, δεν σημαίνει ότι θα καταδικαστούν, ούτε οι 36, ούτε οι δύο, θα το κρίνει η Δικαιοσύνη, δεν είμαστε εμείς οι δικαστές- οι οποίοι πάνε για σοβαρές περιπτώσεις υποθέσεων, στο Δικαστικό Συμβούλιο, δηλαδή στον φυσικό δικαστή. Σε άλλες εθνικές τραγωδίες, για να λέμε στους ανθρώπους που ακούνε -πολύνεκρες τραγωδίες, στο Σάμινα, το Μάτι, την Μάνδρα- μια σειρά από πολύ σοβαρές υποθέσεις, όπως στις πυρκαγιές στην Ηλεία, δεν είχε παραπεμφθεί ούτε μισός πολιτικός για να δικαστεί. Ούτε μισός πολιτικός δεν παραπέμφθηκε για το οτιδήποτε σε όλα αυτά. Κανένας και ούτε ένας κατηγορούμενος δεν καταδικάστηκε στο τέλος της ημέρας και δεν παραπέμφθηκε για κακούργημα. Το ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι επειδή παραπέμπονται αυτοί οι άνθρωποι ότι θα καταδικαστούν. Έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και θα κρίνει η Δικαιοσύνη. Είναι στοιχεία που απαντούν στην προπαγάνδα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:37ΕΛΛΑΔΑ

Βίαιο περιστατικό σε ξενοδοχείο στο Λασίθι: 34χρονη τραυμάτισε σοβαρά το μάτι του εν διαστάσει συζύγου της

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Βατικανό: Για πρώτη φορά έπειτα από 500 χρόνια θα προσευχηθούν μαζί ο Βρετανός βασιλιάς και ο πάπας

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Κιάτο: Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες - ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό

14:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Με Γιάρεμτσουκ και Ρέτσο, αλλά χωρίς Ταρέμι, Στρεφέτσα και Ροντινέι στη Λάρισα

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: Μετά τα 51 οχήματα για το Λιμενικό Σώμα έρχονται μη επανδρωμένα σκάφη για ΑΟΖ και θαλάσσια πάρκα

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Ofcom: Ντοκιμαντέρ του BBC για τη Γάζα παραβίασε τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας - Αφηγητής γιος αξιωματούχου της Χαμάς

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός άντρας που έπεσε από μπαλκόνι πύργου κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Πού είναι οι Ουσόλτσεφ - Η μυστηριώδης εξαφάνιση μιας οικογένειας στοιχειώνει τη Ρωσία

13:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ο τσακωμός πριν τη διπλή δολοφονία - Το μυστηριώδες τηλεφώνημα στο Κολωνάκι μετά την εκτέλεση

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε κεντρικούς δρόμους και στην Αττική Οδό

13:49LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Πιστεύω πως το καλοκαίρι βίωσα ένα θαύμα, θα μιλήσω σε λίγο καιρό για αυτό»

13:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Την τελευταία στιγμή κρίνεται του Μουκουντί - Οι σκέψεις Νίκολιτς

13:45WHAT THE FACT

Η Meta «σπρώχνει» την Τεχνητή Νοημοσύνη παντού: Έρχονται εικόνες AI στις συνομιλίες του Messenger

13:41WHAT THE FACT

Η θερμομόνωση είναι ήδη ξεπερασμένη - Η σκανδιναβική λύση για ζέστη και μεγάλη οικονομία

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊβάν: Αεροπορική εταιρεία ζήτησε από αεροσυνοδό βεβαίωση αναρρωτικής άδειας - Είχε πεθάνει λίγες ημέρες πριν

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρή έκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι: 3 νεκροί, 17 τραυματίες και κίνδυνος κατάρρευσης

13:26TRAVEL

Καστοριά: Η πόλη της αρχοντιάς και των παραδόσεων - «Βουτηγμένη» στη Φύση και στην Ιστορία

13:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νταλάρας, Παπακωνσταντίνου – Ιωάννου μαζί και πάλι στο VOX

13:21ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ημερίδα-σταθμός για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από τον ΟΠΑΠ

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Κατασχέθηκαν 462,5 λαθραία κιλά καπνού και φύλλων καπνού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:04ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός άντρας που έπεσε από μπαλκόνι πύργου κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

13:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ο τσακωμός πριν τη διπλή δολοφονία - Το μυστηριώδες τηλεφώνημα στο Κολωνάκι μετά την εκτέλεση

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Αυτό είναι το πρώτο τηλεφώνημα του ανιψιού μετά τη δολοφονία του θείου του

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρή έκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι: 3 νεκροί, 17 τραυματίες και κίνδυνος κατάρρευσης

10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

12:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κρατά την πρωτιά στην πρωινή ζώνη

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango: Ύποπτος ο γιος του

12:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στα δικαστήρια Καλαμάτας ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Κλήθηκε και η σύντροφός του

11:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ψέματα, κληρονομιές και μυστικά - Η αναπαράσταση λύνει το μυστήριο της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Πού είναι οι Ουσόλτσεφ - Η μυστηριώδης εξαφάνιση μιας οικογένειας στοιχειώνει τη Ρωσία

13:41WHAT THE FACT

Η θερμομόνωση είναι ήδη ξεπερασμένη - Η σκανδιναβική λύση για ζέστη και μεγάλη οικονομία

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Ofcom: Ντοκιμαντέρ του BBC για τη Γάζα παραβίασε τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας - Αφηγητής γιος αξιωματούχου της Χαμάς

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Cedric Grolet: Ο ζαχαροπλάστης- σταρ του διαδικτύου που πλημμύρισε με... σοκολάτα το Instagram

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδίες στην άσφαλτο: Τρεις νεκροί σε τροχαία δυστυχήματα σε Αφίδνες και Κόρινθο

10:05LIFESTYLE

Συγκίνηση για τον Άκη Παυλόπουλο: Ο γιος του κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Μαφιόζικη εκτέλεση στη Λεμεσό - Γάζωσαν μέσα στο αυτοκίνητο γνωστό επιχειρηματία και παράγοντα ποδοσφαίρου

22:00WHAT THE FACT

Το μυστικό που κρύβει η «πόλη κάτω από τον πάγο» - Μυστική βάση κάτω από τους παγετώνες της Γροιλανδίας εντόπισαν επιστήμονες της NASA

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Τι ψάχνει η ΕΛΑΣ, τι αποκαλύπτει η διαθήκη και πώς περιγράφει την επίθεση ο ανιψιός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ