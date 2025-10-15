Κυβερνητικές πηγές για δηλώσεις Καραμανλή: Επίκαιρες οι επισημάνσεις για τη δικαιοσύνη

Ο Κώστας Καραμανλής στην εκδήλωση από την Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών προς τιμήν της πρώτης γυναίκας Προέδρου της Βουλής (η οποία εξελέγη επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή) Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, στην Παλαιά Βουλή, στην Αθήνα

Με αφορμή τις σημερινές δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή περί απόρριψης θεσμών και πολιτικού συστήματος κυβερνητικά στελέχη ανέφεραν ότι:

Δηλώσεις περί μη εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη, καθώς και επιθέσεις εναντίον της, από όλο και περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης καθιστούν τις επισημάνσεις του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή παραπάνω από επίκαιρες.

Τι είπε ο Κώστας Καραμανλής

Τις αντιλήψεις των πολιτών στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα σχολίασε σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής σε εκδήλωση στην Παλιά Βουλή αναφερόμενος σε μεγάλο και μάλιστα «διαρκώς διευρυνόμενο» τμήμα της κοινωνίας που αμφισβητεί την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, την εμπέδωση κράτους δικαίου και την ουσιαστική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

«Όταν αυτά αμφισβητούνται, όταν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, πιστεύει ότι αυτά δεν ισχύουν, ότι οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται, ότι το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της, ότι οι ισχυροί δεν ελέγχονται, ότι η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται επί των λιγότερο ευνοημένων πολιτών τότε έχουμε κρίση. Κρίση απαξίωσης, κρίση απονομιμοποίησης, κρίση αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος. Τα φαινόμενα αυτά είναι υπαρκτά, δεν απέχουν από την κρατούσα σήμερα κοινωνική αντίληψη και διεθνώς και στην Ευρώπη και στην χώρα μας» επισήμανε ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών προς τιμήν της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής (η οποία εξελέγη επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή) Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη.

Και συνέχισε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής: «Η αποκατάσταση του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των πολιτών απαιτεί εργώδη και τιτάνια προσπάθεια. Αν αποβεί ανέφικτη ή άκαρπη οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση. Αν υποτιμηθεί ή αγνοηθεί βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους. Σημειώνω, ότι η ιστορία μας διδάσκει ότι τέτοιου είδους κρίσεις, στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω πρωτίστως γεωπολιτικών συνθηκών, συμπίπτουν σχεδόν πάντοτε με εθνικές κρίσεις».