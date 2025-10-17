Δημοσκόπηση MRB: Πόσο μπορούν να μεταβάλουν το πολιτικό σκηνικό Τσίπρας, Σαμαράς και Καρυστιανού

Αξιοσημείωτα είναι τα ποσοστά που καταγράφουν τα δυνητικά κόμματα των Αλέξη Τσίπρα, Αντώνη Σαμαρά και Μαρίας Καρυστιανού χωρίς ωστόσο να αποτυπώνουν κάποια «πολιτική αλλαγή»

Κώστας Τσιτούνας

Δημοσκόπηση MRB: Πόσο μπορούν να μεταβάλουν το πολιτικό σκηνικό Τσίπρας, Σαμαράς και Καρυστιανού
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι πολίτες επικροτούν την παραίτηση Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανεβάζουν τα ποσοστά του Αντώνη Σαμαρά και εξακολουθούν να δίνουν θετική ψήφο στον αγώνα της Μαρίας Καρυστιανού.

Ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα της MRB που πραγματοποίησε μεγάλη δημοσκόπηση για το OPEN και μεταξύ άλλων έθεσε το ερώτημα στον κόσμο αν θα ψήφιζε νέα κόμματα που θα ιδρύονταν από Αλέξη Τσίπρα, Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καρυστιανού.

Από τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας πάντως δεν προκύπτει κάποια ραγδαία μεταβολή στη σκακιέρα του πολιτικού σκηνικού όπως αυτό έχει παγιωθεί τα τελευταία δύο χρόνια.

Καλώς παραιτήθηκε ο Τσίπρας

Στη δημοσκόπηση της MRB που παρουσίασε χθες το OPEN, όσον αφορά τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, το 47,9% κρίνει θετικά ότι παραιτήθηκε από βουλευτής, ενώ το 36,6% διαφωνεί.

Το 21,8% θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα Τσίπρα σε αντίθεση με το 73,4% που δεν θα στηρίξει με τη ψήφο του. Ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται να έχει ένα σταθερό ποσοστό εκκίνησης πάνω από 20% στις περισσότερες δημοσκοπήσεις χωρίς να έχει ανακοινώσει κάποιο πολιτικό φορέα.

Ανεβάζει στροφές το… κόμμα Σαμαρά

Τώρα, στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά το 15,9% θα στήριζε ένα νέο πολιτικό φορέα υπό την ηγεσία του πρώην πρωθυπουργού, σε αντίθεση με το 79,6% που δεν θα ψήφιζε.

Πάντως δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει αυξήσει τα ποσοστά του σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της MRB για τον Μάιο κατά 1,8%.

Στα ύψη η δημοτικότητα της Μαρίας Καρυστιανού

Μια από τις ερωτήσεις που έγιναν αφορούσαν και τη Μαρία Καρυστιανού, τη μητέρα που έχασε το παιδί της στη τραγωδία των Τεμπών.

Σχετικά με τη δημοτικότητά της, οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν οι εξής:

  • 50% – Θετική άποψη
  • 24,9% – Αρνητική άποψη
  • 25,1% – Ουδέτερη γνώμη

Ενδιαφέρον παρουσιάζεται όμως, ως προς τις απαντήσεις για το αν η Μαρία Καρυστιανού ασχοληθεί με την πολιτική. Οι πολίτες δεν απάντησαν μόνο με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ, αλλά έθεσαν και τη σημείωση να συμμετέχει σε κάποιον πολιτικό φορέα, αντί να ηγηθεί.

Συγκεκριμένα:

Το 51,1% πιστεύει ότι η Μαρία Καρυστιανού πρέπει να μην ασχοληθεί με τη πολιτική και να συνεχίσει να αγωνίζεται, ώστε να βρει δικαίωση για το νεκρό παιδί της.

Το 15,7% θεωρεί ότι πρέπει να ιδρύσει το δικό της κόμμα

Το 13,1% να ασχοληθεί με τη πολιτική μεν, αλλά μόνο συμμετέχοντας σε κόμμα που υπάρχει ή πρόκειται να δημιουργηθεί.

Ουσιαστικά να εμπλακεί με τη πολιτική, αλλά χωρίς να ανήκει στην ηγεσία.

Σε περίπτωση που η Μαρία Καρυστιανού κατέβαινε στον πολιτικό στίβο με οποιοδήποτε τρόπο, το 32,2% θα την ψήφιζε, ενώ το 56,7% δεν θα την στήριζε με τη ψήφο του.

Διατηρεί ισχυρό προβάδισμα η ΝΔ

Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ισχυρό προβάδισμα 14,2 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, συγκεντρώνοντας ποσοστό 28% με αναγωγή επί του συνόλου.

Ακολουθεί με 13,8% το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, στην τρίτη θέση με 12,1% βρίσκεται η Ελληνική Λύση, ενώ στην τέταρτη θέση με 9,4% είναι η Πλεύση Ελευθερίας. Ακολουθούν στην πέμπτη θέση το ΚΚΕ με 8,6%, στην έκτη θέση η Φωνή Λογικής με 5,2%, στην έβδομη ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,9% βρίσκεται στην όγδοη θέση, το ΜέΡΑ25 με 2,7% στην ένατη, η Νέα Αριστερά με 2% στη δέκατη και το κόμμα Νίκη στην ενδέκατη θέση με 1,7%.

Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό των πολιτών που θα ψήφιζαν άλλο κόμμα, αφού στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή στο σύνολο ανέρχεται σε 9,3%.

Ακλόνητη η καταλληλότητα Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία

Όσον αφορά το ποιον θεωρούν καταλληλότερο πρωθυπουργός, πρώτος αναδεικνύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 22,%, ενώ ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,1% στη δεύτερη θέση και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,4% στην τρίτη θέση. Στη τέταρτη θέση με 4,8% βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην πέμπτη με 2,8% ο Δημήτρης Κουτσούμπας και στην έκτη με 2,5% ο Στέφανος Κασσελάκης.

Δεν προκύπτει δηλαδή, τουλάχιστον προσώρας, ότι μπορεί κάποιος πολιτικός αρχηγός να «απειλήσει» την κυριαρχία Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, ούτε το προβάδισμα που διατηρεί η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας

10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Αντίο στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο: Η νέα τάση που κατακλύζει την Ευρώπη

10:00ΥΓΕΙΑ

Νόσος Graves: Η συχνότερη αιτία ενός υπερδραστήριου θυρεοειδή!

09:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Αθηναϊκός κάνει καταγγελία στη FIBA για προκλητική ανάρτηση της τουρκικής Μπεσίκτας

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική μοίρα 26χρονης Λευκορωσίδας: «Παγίδα θανάτου» η δουλειά μοντέλου στην Ταϊλάνδη - Την σκότωσαν και πούλησαν τα όργανά της;

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Τίναξαν στον αέρα τα αυτοκίνητα δημοσιογράφου που κάνει εκπομπή για την διαφθορά και της κόρης του

09:42ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία 20/10: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα στην Πύλο

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Baek Se-hee: Πέθανε στα 35 της η συγγραφέας του μπεστ σέλερ «Θέλω να πεθάνω, αλλά θέλω να φάω Tteokbokki» - Η μάχη της με την κατάθλιψη

09:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Εφές - Παναθηναϊκός και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στα «κόκκινα» Κηφισός και Αττική Οδός - Ποιοι δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πένθος για τον βουλευτή της ΝΔ Χρήστο Μπουκώρο - Πέθανε η μητέρα του

09:23ΕΘΝΙΚΑ

Οι προτάσεις-κλειδιά της Ελλάδας στον οδικό χάρτη της Κομισιόν για την Αμυντική Ετοιμότητα της ΕΕ μέχρι το 2030

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Πόσο μπορούν να μεταβάλουν το πολιτικό σκηνικό Τσίπρας, Σαμαράς και Καρυστιανού - Το προβάδισμα της ΝΔ και η καταλληλότητα Μητσοτάκη

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέο έντονο κύμα κακοκαιρίας - Πότε και σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

09:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: «Ιθάκη» ο τίτλος του βιβλίου του – Στα βιβλιοπωλεία μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου

09:08LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: «Άνοιξε» τα χαρτιά της για τον «τοξικό» της γάμο με τον Κάνιε Γουέστ - «Δεν ήξερες τι θα βρεις όταν ξυπνήσεις»

09:07ΥΓΕΙΑ

Αντιγριπικός εμβολιασμός: Πόσοι εμβολιάστηκαν πέρυσι - Μικρότερη η πίεση στο ΕΣΥ λόγω εμβολιασμών

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βροχή» τα επιδόματα τον Νοέμβριο: Πλήρης οδηγός για τα 250 ευρώ, το ενοίκιο και το επίδομα παιδιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Αυτό είναι το πρώτο τηλεφώνημα του ανιψιού μετά τη δολοφονία του θείου του

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδίες στην άσφαλτο: Τρεις νεκροί από καραμπόλα στις Αφίδνες - Απανθρακώθηκε οδηγός στην Κόρινθο

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική μοίρα 26χρονης Λευκορωσίδας: «Παγίδα θανάτου» η δουλειά μοντέλου στην Ταϊλάνδη - Την σκότωσαν και πούλησαν τα όργανά της;

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Δημόσιες εκτελέσεις, εμπρησμοί και μάχες - Η Χαμάς, οι 4 ισχυρές πολιτοφυλακές και η στρατηγική «διαίρει και βασίλευε»

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέο έντονο κύμα κακοκαιρίας - Πότε και σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

22:00WHAT THE FACT

Το μυστικό που κρύβει η «πόλη κάτω από τον πάγο» - Μυστική βάση κάτω από τους παγετώνες της Γροιλανδίας εντόπισαν επιστήμονες της NASA

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Η σφαγή των αμνών» μετά την ευλογιά: Ολοκληρωτική καταστροφή για τους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας - Αποστολή του Newsbomb

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες από το απόθεμα χρυσού της Ιταλίας - Το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο

09:08LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: «Άνοιξε» τα χαρτιά της για τον «τοξικό» της γάμο με τον Κάνιε Γουέστ - «Δεν ήξερες τι θα βρεις όταν ξυπνήσεις»

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Αντίο στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο: Η νέα τάση που κατακλύζει την Ευρώπη

05:52ΕΛΛΑΔΑ

Νταλίκα έπεσε στις μπάρες στον Κηφισό – Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Πειραιά

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Baek Se-hee: Πέθανε στα 35 της η συγγραφέας του μπεστ σέλερ «Θέλω να πεθάνω, αλλά θέλω να φάω Tteokbokki» - Η μάχη της με την κατάθλιψη

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βροχή» τα επιδόματα τον Νοέμβριο: Πλήρης οδηγός για τα 250 ευρώ, το ενοίκιο και το επίδομα παιδιού

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «καλοκαίρι του Άη Δημήτρη» - Θα φτάσει στους 30 η θερμοκρασία

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Πόσο μπορούν να μεταβάλουν το πολιτικό σκηνικό Τσίπρας, Σαμαράς και Καρυστιανού - Το προβάδισμα της ΝΔ και η καταλληλότητα Μητσοτάκη

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ