Δημοσκόπηση MRB: Πόσο μπορούν να μεταβάλουν το πολιτικό σκηνικό Τσίπρας, Σαμαράς και Καρυστιανού

Οι πολίτες επικροτούν την παραίτηση Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανεβάζουν τα ποσοστά του Αντώνη Σαμαρά και εξακολουθούν να δίνουν θετική ψήφο στον αγώνα της Μαρίας Καρυστιανού.

Ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα της MRB που πραγματοποίησε μεγάλη δημοσκόπηση για το OPEN και μεταξύ άλλων έθεσε το ερώτημα στον κόσμο αν θα ψήφιζε νέα κόμματα που θα ιδρύονταν από Αλέξη Τσίπρα, Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καρυστιανού.

Από τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας πάντως δεν προκύπτει κάποια ραγδαία μεταβολή στη σκακιέρα του πολιτικού σκηνικού όπως αυτό έχει παγιωθεί τα τελευταία δύο χρόνια.

Καλώς παραιτήθηκε ο Τσίπρας

Στη δημοσκόπηση της MRB που παρουσίασε χθες το OPEN, όσον αφορά τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, το 47,9% κρίνει θετικά ότι παραιτήθηκε από βουλευτής, ενώ το 36,6% διαφωνεί.

Το 21,8% θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα Τσίπρα σε αντίθεση με το 73,4% που δεν θα στηρίξει με τη ψήφο του. Ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται να έχει ένα σταθερό ποσοστό εκκίνησης πάνω από 20% στις περισσότερες δημοσκοπήσεις χωρίς να έχει ανακοινώσει κάποιο πολιτικό φορέα.

Ανεβάζει στροφές το… κόμμα Σαμαρά

Τώρα, στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά το 15,9% θα στήριζε ένα νέο πολιτικό φορέα υπό την ηγεσία του πρώην πρωθυπουργού, σε αντίθεση με το 79,6% που δεν θα ψήφιζε.

Πάντως δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει αυξήσει τα ποσοστά του σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της MRB για τον Μάιο κατά 1,8%.

Στα ύψη η δημοτικότητα της Μαρίας Καρυστιανού

Μια από τις ερωτήσεις που έγιναν αφορούσαν και τη Μαρία Καρυστιανού, τη μητέρα που έχασε το παιδί της στη τραγωδία των Τεμπών.

Σχετικά με τη δημοτικότητά της, οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν οι εξής:

50% – Θετική άποψη

24,9% – Αρνητική άποψη

25,1% – Ουδέτερη γνώμη

Ενδιαφέρον παρουσιάζεται όμως, ως προς τις απαντήσεις για το αν η Μαρία Καρυστιανού ασχοληθεί με την πολιτική. Οι πολίτες δεν απάντησαν μόνο με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ, αλλά έθεσαν και τη σημείωση να συμμετέχει σε κάποιον πολιτικό φορέα, αντί να ηγηθεί.

Συγκεκριμένα:

Το 51,1% πιστεύει ότι η Μαρία Καρυστιανού πρέπει να μην ασχοληθεί με τη πολιτική και να συνεχίσει να αγωνίζεται, ώστε να βρει δικαίωση για το νεκρό παιδί της.

Το 15,7% θεωρεί ότι πρέπει να ιδρύσει το δικό της κόμμα

Το 13,1% να ασχοληθεί με τη πολιτική μεν, αλλά μόνο συμμετέχοντας σε κόμμα που υπάρχει ή πρόκειται να δημιουργηθεί.

Ουσιαστικά να εμπλακεί με τη πολιτική, αλλά χωρίς να ανήκει στην ηγεσία.

Σε περίπτωση που η Μαρία Καρυστιανού κατέβαινε στον πολιτικό στίβο με οποιοδήποτε τρόπο, το 32,2% θα την ψήφιζε, ενώ το 56,7% δεν θα την στήριζε με τη ψήφο του.

Διατηρεί ισχυρό προβάδισμα η ΝΔ

Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ισχυρό προβάδισμα 14,2 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, συγκεντρώνοντας ποσοστό 28% με αναγωγή επί του συνόλου.

Ακολουθεί με 13,8% το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, στην τρίτη θέση με 12,1% βρίσκεται η Ελληνική Λύση, ενώ στην τέταρτη θέση με 9,4% είναι η Πλεύση Ελευθερίας. Ακολουθούν στην πέμπτη θέση το ΚΚΕ με 8,6%, στην έκτη θέση η Φωνή Λογικής με 5,2%, στην έβδομη ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,9% βρίσκεται στην όγδοη θέση, το ΜέΡΑ25 με 2,7% στην ένατη, η Νέα Αριστερά με 2% στη δέκατη και το κόμμα Νίκη στην ενδέκατη θέση με 1,7%.

Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό των πολιτών που θα ψήφιζαν άλλο κόμμα, αφού στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή στο σύνολο ανέρχεται σε 9,3%.

Ακλόνητη η καταλληλότητα Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία

Όσον αφορά το ποιον θεωρούν καταλληλότερο πρωθυπουργός, πρώτος αναδεικνύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 22,%, ενώ ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,1% στη δεύτερη θέση και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,4% στην τρίτη θέση. Στη τέταρτη θέση με 4,8% βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην πέμπτη με 2,8% ο Δημήτρης Κουτσούμπας και στην έκτη με 2,5% ο Στέφανος Κασσελάκης.

Δεν προκύπτει δηλαδή, τουλάχιστον προσώρας, ότι μπορεί κάποιος πολιτικός αρχηγός να «απειλήσει» την κυριαρχία Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, ούτε το προβάδισμα που διατηρεί η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου.

