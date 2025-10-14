Δημοσκόπηση Opinion Poll: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - 16 μονάδες πίσω το ΠΑΣΟΚ, τι γίνεται με Τσίπρα

Προβάδισμα 16 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24.

H NΔ συγκεντρώνει ποσοστό 30,1% και το ΠΑΣΟΚ 13,8%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 11,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 10,9%, το ΚΚΕ 7,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής με 4,5%, το ΜέΡΑ25 3,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,6%, η Νίκη 2,3% και η Νέα Αριστερά με 1,2%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στην διαχρονική εκτίμηση ψήφου από το Νοέμβριο του 2024 μέχρι και σήμερα η ΝΔ εμφανίζει μια μικρή άνοδο στα ποσοστά της σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που ενώ πέρσι το Νοέμβριο είχε φτάσει στο 20,4%, σήμερα βρίσκεται στο 13,8%.

Κι όλα αυτά την ώρα που η δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας δίνει υψηλά ποσοστά αρνητικής κριτικής για τη διακυβέρνηση της ΝΔ. Επτά στους 10 κρίνουν αρνητικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη ωστόσο σε ποσοστό 45,1% οι πολίτες θεωρούν ότι κανένα κόμμα δεν ασκεί καλή αντιπολίτευση. Είναι ενδεικτικό πως η δεύτερη επιλογή που είναι η Πλεύση Ελευθερίας, συγκεντρώνει ποσοστό 13%.

Κανείς δεν «απειλεί» τον Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία με ποσοστό 28,1%, ενώ κανείς εκ των υπολοίπων πολιτικών αρχηγών δεν φαίνεται να απειλεί τον σημερινό πρωθυπουργό. Για παράδειγμα ο Νίκος Ανδρουλάκης, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται στην τέταρτη θέση με το ισχνό ποσοστό του 7,8% πίσω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με οριακή διαφορά.

Από ποιους «κόβει» ο Τσίπρας;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα δυνητικό κόμμα Τσίπρα. Σίγουρα θα το ψήφιζε το 8,6% ενώ το 17,5% μπορεί και να έδινε θετική ψήφο. Συνολικά δηλαδή το 26,1% των ερωτηθέντων βλέπει με θετικό μάτι μια τέτοια κίνηση από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο μεγαλύτερο ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει η κατανομή των ανθρώπων που θα μπορούσαν να ψηφίσουν ένα «κόμμα Τσίπρα» καθώς αποτυπώνεται ξεκάθαρα πως ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά θα εξαϋλωθεί σε περίπτωση που ο πρώην πρωθυπουργός προχωρήσει στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα. Περίπου 8 στους δέκα που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές του 2024 δηλώνουν ότι σίγουρα θα ψήφιζαν ή θα μπορούσαν να ψηφίσουν ένα «κόμμα Τσίπρα».

Τσίπρα θα μπορούσε να ψηφίσει και το 42,3% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας, επίσης πολύ σημαντικό εύρημα της Opinion Poll.

