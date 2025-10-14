Δημοσκόπηση Opinion Poll: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - 16 μονάδες πίσω το ΠΑΣΟΚ, τι γίνεται με Τσίπρα

Η ΝΔ δείχνει να ξεπερνά έστω και οριακά το ψυχολογικό όριο του 30% ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να αυξάνει τη δυναμική του παρά τα αρνητικά σχόλια των πολιτών για την γαλάζια διακυβέρνηση

Newsbomb

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - 16 μονάδες πίσω το ΠΑΣΟΚ, τι γίνεται με Τσίπρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Προβάδισμα 16 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24.

H NΔ συγκεντρώνει ποσοστό 30,1% και το ΠΑΣΟΚ 13,8%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 11,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 10,9%, το ΚΚΕ 7,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής με 4,5%, το ΜέΡΑ25 3,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,6%, η Νίκη 2,3% και η Νέα Αριστερά με 1,2%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στην διαχρονική εκτίμηση ψήφου από το Νοέμβριο του 2024 μέχρι και σήμερα η ΝΔ εμφανίζει μια μικρή άνοδο στα ποσοστά της σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που ενώ πέρσι το Νοέμβριο είχε φτάσει στο 20,4%, σήμερα βρίσκεται στο 13,8%.

Κι όλα αυτά την ώρα που η δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας δίνει υψηλά ποσοστά αρνητικής κριτικής για τη διακυβέρνηση της ΝΔ. Επτά στους 10 κρίνουν αρνητικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη ωστόσο σε ποσοστό 45,1% οι πολίτες θεωρούν ότι κανένα κόμμα δεν ασκεί καλή αντιπολίτευση. Είναι ενδεικτικό πως η δεύτερη επιλογή που είναι η Πλεύση Ελευθερίας, συγκεντρώνει ποσοστό 13%.

Κανείς δεν «απειλεί» τον Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία με ποσοστό 28,1%, ενώ κανείς εκ των υπολοίπων πολιτικών αρχηγών δεν φαίνεται να απειλεί τον σημερινό πρωθυπουργό. Για παράδειγμα ο Νίκος Ανδρουλάκης, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται στην τέταρτη θέση με το ισχνό ποσοστό του 7,8% πίσω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με οριακή διαφορά.

Από ποιους «κόβει» ο Τσίπρας;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα δυνητικό κόμμα Τσίπρα. Σίγουρα θα το ψήφιζε το 8,6% ενώ το 17,5% μπορεί και να έδινε θετική ψήφο. Συνολικά δηλαδή το 26,1% των ερωτηθέντων βλέπει με θετικό μάτι μια τέτοια κίνηση από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο μεγαλύτερο ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει η κατανομή των ανθρώπων που θα μπορούσαν να ψηφίσουν ένα «κόμμα Τσίπρα» καθώς αποτυπώνεται ξεκάθαρα πως ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά θα εξαϋλωθεί σε περίπτωση που ο πρώην πρωθυπουργός προχωρήσει στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα. Περίπου 8 στους δέκα που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές του 2024 δηλώνουν ότι σίγουρα θα ψήφιζαν ή θα μπορούσαν να ψηφίσουν ένα «κόμμα Τσίπρα».

Τσίπρα θα μπορούσε να ψηφίσει και το 42,3% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας, επίσης πολύ σημαντικό εύρημα της Opinion Poll.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:55TRAVEL

Αυτά είναι τα δυο χωριά της Λάρισα «δίδυμες καρδιές» που μοιάζουν σαν αδερφάκια

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι φορολογούμενοι απειλούνται με πρόσθετο φόρο

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Απαιτητική «διαβολοβδομάδα» για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:40BOMBER

Ο φτωχός «χασάπης» του ΟΠΕΚΕΠΕ

06:36LIFESTYLE

Άκης Παυλόπουλος σε Ιωάννα Τούνη: «Περιμένω το follow στο Instagram»

06:36LIFESTYLE

Η Μαρίλια Μητρούση στο Newsbomb.gr: «Δεν μου δόθηκε τίποτα χαριστικά στη δουλειά»

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Τα «Θηρία» του Αιγαίου: Τα τεράστια Freak Waves που φτάνουν τα 15 μέτρα στην Ελλάδα

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Μια «Βουτιά» στη Ζωή του Βλάσση Μπονάτσου

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Το παλαιστινιακό ξεκαθάρισμα: Η Χαμάς και η αναμέτρηση στη Λωρίδα της Γάζας με αντίπαλες φυλές

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Απλησίαστα τα ελληνικά τυριά - Ανατιμήσεις έως και 100% τα τελευταία τρία έτη

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιμέτωποι με τους εαυτούς τους ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ

06:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε θα μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Τα πιο συγκινητικά βίντεο της επανένωσης των Ισραηλινών ομήρων και των Παλαιστινίων κρατουμένων με τις οικογένειές τους

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Σφίγγει» ο κλοιός γύρω από τους δράστες του διπλού φονικού – Γιατί ο συνεπιβάτης στο σκούτερ κουβαλούσε θήκη κιθάρας

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Σταθερά πρώτη η ΝΔ στο 30,1% στην εκτίμηση ψήφου - 16 μονάδες πίσω το ΠΑΣΟΚ - Από ποιους «κόβει» ο Τσίπρας;

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Παραλύει η χώρα – Ποιοι απεργούν – Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Διακήρυξη «Ειρήνη 2025» στο Σαρμ ελ Σέιχ – Ντόναλντ Τραμπ: «Υπέροχη μέρα για τη Μέση Ανατολή»

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδρά το Πεκίνο στους δασμούς των ΗΠΑ – Η Κίνα έτοιμη να δώσει μάχη «μέχρις εσχάτων»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Παραλύει η χώρα – Ποιοι απεργούν – Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Μια «Βουτιά» στη Ζωή του Βλάσση Μπονάτσου

06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Φως μετά από 16 χρόνια στην εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ – Οι νέες μαρτυρίες

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Σφίγγει» ο κλοιός γύρω από τους δράστες του διπλού φονικού – Γιατί ο συνεπιβάτης στο σκούτερ κουβαλούσε θήκη κιθάρας

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

06:36LIFESTYLE

Η Μαρίλια Μητρούση στο Newsbomb.gr: «Δεν μου δόθηκε τίποτα χαριστικά στη δουλειά»

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Τα πιο συγκινητικά βίντεο της επανένωσης των Ισραηλινών ομήρων και των Παλαιστινίων κρατουμένων με τις οικογένειές τους

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Διακήρυξη «Ειρήνη 2025» στο Σαρμ ελ Σέιχ – Ντόναλντ Τραμπ: «Υπέροχη μέρα για τη Μέση Ανατολή»

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Το παλαιστινιακό ξεκαθάρισμα: Η Χαμάς και η αναμέτρηση στη Λωρίδα της Γάζας με αντίπαλες φυλές

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Απαιτητική «διαβολοβδομάδα» για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα στη Μυτιλήνη – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

06:40BOMBER

Ο φτωχός «χασάπης» του ΟΠΕΚΕΠΕ

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ