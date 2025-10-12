Τα τρία «ναι» και τα τρία «όχι» του Τσίπρα: Ποιους δεν θα πάρει μαζί του στην πορεία προς τον λαό

Στην συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, περιέγραψε με σαφήνεια τους στόχους και τις προθέσεις του.

Ολόκληρη η συνέντευξη θα μπορούσε να συμπτυχθεί σε τρία βασικά «ναι» και τρία «όχι» με τα οποία ο κ. Τσίπρας οριοθετεί το νέο του προφίλ.

Είπε «ναι» σε ένα σοκ δικαιοσύνης και εντιμότητας που χρειάζεται η κοινωνία και η πολιτική ζωή του τόπου για να αλλάξει προς το καλύτερο.

Είπε «ναι» στην πορεία προς το λαό και στην κολυμβήθρα της κοινωνίας. Να ξαναπιάσει δηλαδή ο ίδιος το νήμα από την αρχή.

Είπε «ναι» σε όσους θέλουν να βρεθούν δίπλα του, αλλά με μία προϋπόθεση: «να είναι εκτός συστήματος και εντός της κοινωνίας». Πρακτικά με την παραίτησή του από τη βουλευτική έδρα δείχνει τον δρόμο χωρίς όμως να εκβιάζει καταστάσεις και χωρίς να διεκδικεί ρόλο στρατολόγου.

Ο πρώην πρωθυπουργός είπε και τρία σημαντικά «όχι»:

Το ένα είναι ότι δεν γίνεται δυο φορές επανάσταση για το ίδιο πράγμα. Ξεκαθαρίζει δηλαδή ότι ήταν άλλες οι συνθήκες το 2015 και άλλες σήμερα.

Διαχώρισε τη θέση του από τη σημερινή αριστερά, τις ιδεοληψίες και τις αγκυλώσεις. Η τοποθέτησή του είναι σαφέστατη: «Λίγη σημασία έχει πόσο αριστερά στην κλίμακα θα τοποθετήσουμε τον εαυτό μας. Αυτό που μετράει είναι να είμαστε αποτελεσματικοί για τον λαό και τη χώρα μας. Άσπρος γάτος, μαύρος γάτος, σημασία έχει αν πιάνει ποντίκια». Ο κ. Τσίπρας βάζει για πρώτη φορά στην προσωπική του ατζέντα το ρόλο του «doer» και όχι τα φαντασιακά ενός ιδεολόγου της αριστεράς.

Δεν πρόκειται να συμπορευτεί με παλιά υλικά. «Με παλιό διαβατήριο κανείς δεν πρόκειται να περάσει στη νέα εποχή».



Αυτή του η τοποθέτηση είναι ίσως η πιο σημαντική αφού στέλνει μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν πρόκειται να δεχθεί δίπλα του «παλιά υλικά» που έχουν «καεί» πολιτικά στη συνείδηση των πολιτών.

«Χρειαζόμαστε νέα εργαλεία σκέψης και πράξης, διαφορετικά θα βαλτώσουμε όλοι σε μια αδιέξοδη κατάσταση», όπως επισημαίνει. Με την αποστροφή του αυτή κόβει τα φτερά σε ένα μεγάλο μέρος της παλιάς φρουράς της Κουμουνδούρου που περιμένουν να βρουν πολιτική στέγη σε ένα δυνητικό κόμμα Τσίπρα.

«Καμία συναλλαγή, κανένα παρασκήνιο», είπε χαρακτηριστικά θέλοντας να ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται επ ουδενί να μπει σε παζάρια με κανέναν.

Διαβάστε επίσης