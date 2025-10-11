Τσίπρας: «Με παλιό διαβατήριο κανείς δεν περνά στη νέα εποχή» - Πρώτη συνέντευξη μετά την παραίτηση

Στην πρώτη του συνέντευξη μετά την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας στέλνει σαφές πολιτικό μήνυμα για την πορεία που σκοπεύει να ακολουθήσει. Με έντονο τόνο αυτοκριτικής και αναφορά στα επιτεύγματα της διακυβέρνησής του, τονίζει την ανάγκη για αλλαγές και τη διάθεση να αφιερώσει τις δυνάμεις του στην προώθηση μιας νέας, πιο προοδευτικής πολιτικής εποχής.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζει ότι η πολιτική μετάβαση δεν μπορεί να γίνει με παρωχημένα πρότυπα: «Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν πρόκειται να περάσει στη νέα εποχή, και απλώς θα διαιωνίζεται η καθεστωτική στασιμότητα και η ασυδοσία». Όπως εξηγεί στη συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών», η δύναμη της αλλαγής βρίσκεται στην ενεργή συμμετοχή των πολλών, που μπορεί να κινητοποιήσει μια πορεία προς την πρόοδο, μακριά από το σημερινό τοξικό πολιτικό περιβάλλον.

Στη συνέντευξη, ο Τσίπρας σκιαγραφεί τη διαφορά ανάμεσα στην περίοδο διακυβέρνησής του και τη σημερινή κατάσταση της χώρας.

«Το 2015 παραλάβαμε μια χώρα διεθνώς απαξιωμένη. Το 2019 παραδώσαμε μια Ελλάδα εκτός μνημονίων και επιτροπείας, με ρυθμισμένο χρέος, δεκάδες δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία, δώδεκα συνεχή τρίμηνα ανάπτυξης και ενισχυμένη διεθνή θέση στα Βαλκάνια και την Ευρώπη», ανέφερε.

Παράλληλα, εξαπολύει σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η παράταξή του, μαζί με τους συνοδοιπόρους και τους σπόνσορες της διαφθοράς, που ήταν ένοχοι για αυτή την εθνική τραγωδία, κραύγαζαν "Γερούν γερά" και "βάστα Σόιμπλε", όσο εμείς δίναμε τη μάχη για τη σωτηρία της πατρίδας. Και όμως επιμένουν στη δολοφονία της αλήθειας, χωρίς καμιά ντροπή».

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Τσίπρας υπογραμμίζει τη δέσμευσή του για αλλαγή και διαφάνεια: «Καμιά συναλλαγή, κανένα παρασκήνιο, καμιά προσπάθεια που αναπαράγει φθαρμένες πρακτικές. Στην κολυμπήθρα της κοινωνίας, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του λαού – αυτή είναι η απόφασή μου».

Διαβάστε επίσης