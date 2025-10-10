Τι λέει για τις πολιτικές του προθέσεις ο Αλέξης Τσίπρας στην πολυαναμενόμενη αυριανή συνέντευξη

«Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν πρόκειται να περάσει στη νέα εποχή», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που θα δημοσιευτεί αύριο

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ο Αλέξης Τσίπρας 

Για την παραίτησή του, το βιβλίο του, την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το πολιτικό σύστημα, τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και τις δικές του πολιτικές προθέσεις, μιλά ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Εφημερίδα των Συντακτών και θα δημοσιευτεί αύριο Σάββατο.

Στη συνέντευξη, ο πρώην πρωθυπουργός αναφερόμενος στις πολιτικές του προθέσεις επισημαίνει μεταξύ άλλων:

«Μόνο η πράξη των πολλών μπορεί να γίνει κινητήρας μιας πορείας προς την πρόοδο, έξω από το σημερινό τοξικό τέλμα. Σ' αυτή θέλω να αφιερώσω την ενέργειά μου. Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν πρόκειται να περάσει στη νέα εποχή, και απλώς θα διαιωνίζεται η καθεστωτική στασιμότητα και ασυδοσία».

Όσο για το πολιτικό πρακτικό του στίγμα το προσδιορίζει ως εξής: «Καμιά συναλλαγή, κανένα παρασκήνιο, καμιά προσπάθεια που αναπαράγει φθαρμένες πρακτικές. Στην κολυμπήθρα της κοινωνίας, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του λαού -αυτή είναι η απόφασή μου».

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη σχολάζει ότι «Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης...»

Επίσης μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας τονίζει:

«Το 2015 παραλάβαμε όντως μια χώρα-παρία και διεθνώς απαξιωμένη. Το 2019 παραδώσαμε μια Ελλάδα εκτός μνημονίων και επιτροπείας, με ρυθμισμένο χρέος, δεκάδες δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία, δώδεκα συνεχή τρίμηνα ανάπτυξης, ενισχυμένη διεθνή θέση στα Βαλκάνια και την Ευρώπη... Ο Κυρ. Μητσοτάκης και η παράταξή του, μαζί με τους συνοδοιπόρους και τους σπόνσορες της διαφθοράς, που ήταν ένοχοι γι' αυτή την εθνική τραγωδία, κραύγαζαν "Γερούν γερά" και "βάστα Σόιμπλε", όσο εμείς δίναμε τη μάχη για τη σωτηρία της πατρίδας. Και όμως επιμένουν στη δολοφονία της αλήθειας, χωρίς καμιά ντροπή...

