Τα εθνικά θέματα ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης - «Κούρασε ο Τσίπρας», λένε από το Μαξίμου

Η κυβέρνηση φέρνει την μπάλα στο δικό της τερέν και ρίχνει βάρος στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που ενδιαφέρουν περισσότερο το εκλογικό ακροατήριο της ΝΔ

Κώστας Τσιτούνας

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την οποία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία για όλα τα κρίσιμα θέματα της εξωτερικής πολιτικής.

Η διαδικασία ακολουθεί το πλαίσιο του άρθρου 142Α του Κανονισμού της Βουλής που σημαίνει ότι εκτός από τον πρωθυπουργό τον λόγο θα λάβουν και οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης.

Ο πρωθυπουργός δίνει μεγάλη βαρύτητα στα θέματα διεθνούς γεωπολιτικής αλλά και στα εθνικά ζητήματα που αφορούν σε μεγάλο βαθμό το εκλογικό ακροατήριο της ΝΔ.

Χθες ο πρωθυπουργός σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς χαιρέτισε την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα εκτιμώντας ότι είναι ένα βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα.

«Όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της σε μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της».

Οι τελευταίες δηλώσεις της Ζαχαροβα φέρνουν στο προσκήνιο τα εθνικά ζητήματα με την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση και το ελληνικό ΥΠΕΞ να απαντά ότι η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο που έλαβε χώρα το 1974, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ η διαφορά μας με τα Σκόπια επιλύθηκε, με ειρηνικά μέσα, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Μάλιστα κυβερνητικά στελέχη επισήμαιναν την αφωνία των «εγχώριων Ζαχάροβων». Δηλαδή των εντός Ελλάδος υποστηρικτών όλου αυτού το οποίο εκείνη εκπροσωπεί διατυπώνοντας θέσεις ανιστόρητες, ανακριβείς, αντίθετες με τα εθνικά συμφέροντα και με την αλήθεια.

Στο Μέγαρο Μαξίμου αποφεύγουν να σηκώσουν το γάντι για άλλα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας.

Παρακολουθούν τις δημοσκοπήσεις αλλά αποφεύγουν να πανηγυρίσουν. «Το μόνο που έχουμε να κάνουμε στην κυβέρνηση της ΝΔ είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να διορθώνουμε τα λάθη, να παραδεχόμαστε αστοχίες και να εμφανίζουμε παραδοτέα στους πολίτες, είτε μας ψηφίζουν είτε όχι. Έχουμε μπροστά μας περίπου ενάμιση χρόνο μέχρι τις επόμενες εκλογές όπου θα κριθούμε για την αποτελεσματικότητά μας», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Στο άλλο μέτωπο με τη δημιουργία εν δυνάμει κομμάτων από Τσίπρα και Σαμαρά κυβερνητικά στελέχη δηλώνουν ότι αυτή η συζήτηση έχει κουράσει...

Ειδικά για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος Τσίπρα τονίζουν: «Δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε υποθέσεις. Όταν ο πρώην Πρωθυπουργός πάρει τις αποφάσεις του, εδώ είμαστε να κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση στο πεδίο, αλλά το θέμα έχει κουράσει.

Εμείς μένουμε στο σημαντικό, δηλαδή στις απαντήσεις που πρέπει να δοθούν στους πολίτες με τις πολιτικές μας, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση που ψηφίζεται στη Βουλή, τα θετικά σχόλια για την ελληνική οικονομία από τον Γερμανό κεντρικό τραπεζίτη, τα όσα συμβαίνουν με τις αξιολογήσεις στην Υγεία αλλά και τα λάθη τα οποία προσπαθούμε να διορθώσουμε».

Για την απουσία Σαμαρά από την παρουσίαση του βιβλίου Στυλιανίδη η απάντηση που δίνει το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι «από τη στιγμή που δεν σχολιάζουμε δηλώσεις πρώην πρωθυπουργών, πόσω μάλλον να σχολιάζουμε και προσωπικές αποφάσεις πρώην πρωθυπουργών - Εκεί ήταν ένα πολύ μεγάλο μέρος βουλευτών συνολικά της Νέας Δημοκρατίας. Μια πολύ ωραία εικόνα ενότητας, την οποία και κρατάμε».

