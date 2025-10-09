Κόμμα ή λίστα; Η οργανωτική σπαζοκεφαλιά του νέου φορέα του Αλέξη Τσίπρα

Δύο φράσεις στην ανακοίνωση παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του έδρα, «μαρτυρούν» τις προθέσεις του για τη μορφή που θα έχει το νέο του εγχείρημα: Στην ανακοίνωση κάνει λόγο για την ανάγκη του να είναι πλέον «απελευθερωμένος από αξιώματα, δεσμεύσεις και μηχανισμούς», ενώ τονίζει ότι δεν πιστεύει σε «κομματικές κατασκευές εργαστηρίου».

Ο Αλέξης Τσίπρας, έχοντας πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό για την οργάνωση του νέου του πολιτικού φορέα, φαίνεται ότι εξετάζει όλες τις εναλλακτικές που υπάρχουν για τη μορφή του.

Ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να θέλει να αποφύγει πάση θυσία τον εγκλωβισμό του σε συνθήκες που θα περιορίζουν τη δράση του. Έτσι λοιπόν βρίσκεται αντιμέτωπος με το δίλημμα της δημιουργίας ενός παραδοσιακού κόμματος με τις δομές, τα όργανα και τους μηχανισμούς που αποτελούν προϋπόθεση για τη λειτουργία του, ή ενός φορέα με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, φέρεται να εξετάζει τη δημιουργία μιας καινοτόμου για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα ιδέας, με τον νέο φορέα να μην εντάσσεται στην κατηγορία ενός παραδοσιακού κόμματος, αλλά περισσότερο σε μια πλατφόρμα ή λίστα, που θα μοιάζει περισσότερο με τα δεδομένα των αμερικανικών κομμάτων.

Φυσικά είναι πολύ δύσκολη «άσκηση» η «μεταγραφή» μιας κομματικής τυπολογίας από ένα διαφορετικό εκλογικό σύστημα, σε αυτό της Ελλάδας, ωστόσο φαίνεται πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει απορρίψει πλήρως την ιδέα.

Το προσχέδιο λοιπόν, προβλέπει την κατάρτιση μιας «λίστας» Τσίπρα, δηλαδή ένα εκλογικό ψηφοδέλτιο του οποίου θα ηγείται ο ίδιος και το οποίο θα στοιχίζεται πίσω από τις προγραμματικές θέσεις που έχουν σκιαγραφηθεί στις αναφορές του περί νέας Εθνικής Πυξίδας.

Η επιλογή της «λίστας» έναντι του κόμματος, δίνει τη δυνατότητα η κάθοδος στις εκλογές να είναι πολύ πιο ευέλικτη καθώς δε θα χρειαστούν μακρόσυρτες διαδικασίες για την κατάρτισή της σε περίπτωση που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρήσει έναν εκλογικό αιφνιδιασμό πριν να προλάβουν να σχηματιστούν νέοι φορείς, ενώ ταυτόχρονα, προσφέρει το επιχείρημα του «νέου» που φαίνεται πως αναζητούν όλοι οι πολιτικοί χώροι.

Είναι ενδεικτικό άλλωστε, ότι συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα διαμήνυαν χθες μεταξύ άλλων ότι βασική επιλογή του σε όλη την πολιτική του διαδρομή ήταν η ανανέωση και ότι χαρακτηριστικό του ήταν η προσπάθεια να δημιουργήσει το καινούργιο, το ανατρεπτικό.

Μάλιστα, οι συνεργάτες του ανέφεραν χθες ότι οι κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού στο εγγύς μέλλον αναμένεται να είναι «εκτός πλαισίου». Η δημιουργία ενός φορέα λοιπόν που δε θα μοιάζει με καμία κομματική δομή από αυτές που γνωρίζουμε στην Ελλάδα, είναι σίγουρα «εκτός πλαισίου».

