Κινήσεις… «εκτός πλαισίου» προαναγγέλει ο Τσίπρας για το εγγύς μέλλον

Δύο ημέρες μετά την παραίτηση-βόμβα του Αλέξη Τσίπρα, συνομιλητές του δίνουν ορισμένες εξηγήσεις, απαντώντας στην κριτική, αλλά και στη σπέκουλα που έχει ξεκινήσει από πολλές πλευρές.

Συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα διαμηνύουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός με την κίνησή του δεν έκλεισε το μάτι σε κανέναν, δεν έκανε καμία παρασκηνιακή συνεννόηση με κανέναν και δεν κάλεσε κανέναν να προβεί σε οποιαδήποτε κίνηση, εννοώντας προφανώς ότι δεν ζητά να γίνουν ανεξαρτητοποιήσεις άλλων βουλευτών. Όπως λένε, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ξεκάθαρος στη δήλωσή του και δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας και είπε ότι ο ίδιος θα πάει να μιλήσει και να ακούσει τους πολίτες.

Τονίζουν δε, ότι σε όλη την πολιτική του διαδρομή, βασική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα ήταν η ανανέωση και το να δίνει ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα, με δυναμικές θέσεις που μπορούν να μπολιάσουν την κοινωνία με το καινούργιο, να προσπαθεί να δημιουργήσει το καινούργιο, το ανατρεπτικό. Καλούν μάλιστα τον καθένα να κάνει μια μικρή αναδρομή στα πρόσωπα που αναδείχθηκαν κατά την μακρόχρονη πολιτική του διαδρομή τόσο σε κομματικό όσο και σε κυβερνητικό επίπεδο.

Οι συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα διαμηνύουν με νόημα ότι όσο «εκτός πλαισίου» ήταν η χθεσινή του κίνηση να αφήσει τη βουλευτική έδρα και τα προνόμιά της άλλο τόσο «εκτός πλαισίου» αναμένεται να είναι και οι κινήσεις του στο εγγύς μέλλον.

