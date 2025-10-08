Κινήσεις… «εκτός πλαισίου» προαναγγέλει ο Τσίπρας για το εγγύς μέλλον

Συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα διαμηνύουν ότι ο ίδιος δεν κάλεσε κανέναν να προβεί σε κάποια κίνηση, ούτε έκανε κάποια παρασκηνιακή συνεννόηση

Αντώνης Ρηγόπουλος

Κινήσεις… «εκτός πλαισίου» προαναγγέλει ο Τσίπρας για το εγγύς μέλλον
Αλέξης Τσίπρας
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο ημέρες μετά την παραίτηση-βόμβα του Αλέξη Τσίπρα, συνομιλητές του δίνουν ορισμένες εξηγήσεις, απαντώντας στην κριτική, αλλά και στη σπέκουλα που έχει ξεκινήσει από πολλές πλευρές.

Συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα διαμηνύουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός με την κίνησή του δεν έκλεισε το μάτι σε κανέναν, δεν έκανε καμία παρασκηνιακή συνεννόηση με κανέναν και δεν κάλεσε κανέναν να προβεί σε οποιαδήποτε κίνηση, εννοώντας προφανώς ότι δεν ζητά να γίνουν ανεξαρτητοποιήσεις άλλων βουλευτών. Όπως λένε, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ξεκάθαρος στη δήλωσή του και δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας και είπε ότι ο ίδιος θα πάει να μιλήσει και να ακούσει τους πολίτες.

Τσιπρας

Τονίζουν δε, ότι σε όλη την πολιτική του διαδρομή, βασική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα ήταν η ανανέωση και το να δίνει ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα, με δυναμικές θέσεις που μπορούν να μπολιάσουν την κοινωνία με το καινούργιο, να προσπαθεί να δημιουργήσει το καινούργιο, το ανατρεπτικό. Καλούν μάλιστα τον καθένα να κάνει μια μικρή αναδρομή στα πρόσωπα που αναδείχθηκαν κατά την μακρόχρονη πολιτική του διαδρομή τόσο σε κομματικό όσο και σε κυβερνητικό επίπεδο.

Οι συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα διαμηνύουν με νόημα ότι όσο «εκτός πλαισίου» ήταν η χθεσινή του κίνηση να αφήσει τη βουλευτική έδρα και τα προνόμιά της άλλο τόσο «εκτός πλαισίου» αναμένεται να είναι και οι κινήσεις του στο εγγύς μέλλον.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι πυρκαγιές - ρεκόρ στον Αμαζόνιο το 2024 προκάλεσαν πρωτοφανείς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κινήσεις… «εκτός πλαισίου» προαναγγέλει ο Τσίπρας για το εγγύς μέλλον

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Τρεις νεκροί από ουκρανικά πλήγματα στο Μπέλγκοροντ - Βίντεο

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή στρατόσφαιρα, ψυχρό ημισφαίριο - Πώς θα είναι τελικά ο φετινός χειμώνας;

10:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Σύλληψη 41χρονου για ναρκωτικά - Κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Προς εκτόνωση η κρίση στη Γαλλία: «Θα ψηφίσουμε προΰπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους» υπόσχεται ο Λεκορνί

10:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τις περιοχές με το υψηλότερο ποσοστό φοροδιαφυγής του φετινού καλοκαιριού αποκάλυψε η ΑΑΔΕ - Ζαχαροπλαστείο στις Σέρρες έκρυψε 13 χιλιάδες αποδείξεις

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Lamborghini ετοιμάζει και άλλα εκτός δρόμου supercars

10:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επέστρεψε στην Κ.Ο. της ΝΔ ο Δημήτρης Κυριαζίδης

10:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Στόχος μας δεν είναι μια νίκη, στόχος μας να πάμε στο Final-4 και να το πάρουμε!»

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Αντιμέτωπη με «υβριδικό πόλεμο» η Ευρώπη, προειδοποιεί η φον ντερ Λάιεν - «Δεν είναι τυχαία» τα περιστατικά υπερπτήσεων drone

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα στην Άνδρο από ισχυρή νεροποντή: Υπερχείλισε χείμαρρος, γέμισαν λάσπες οι δρόμοι

10:36WHAT THE FACT

Τα πλαστικά μπουκάλια αλλάζουν ξανά: Μετά το μη αφαιρούμενο καπάκι έρχεται νέα καινοτομία

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Γυναίκα έπεσε σε κλιμακοστάσιο – Νοσηλεύεται στην Εντατική

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Dolly Parton: «Προσευχηθείτε για τη ζωή της» - Το μήνυμα της αδελφής της

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο Ιράν: Καταργείται η υποχρεωτική μαντήλα; «Ναι μεν αλλά» από τους συντηρητικούς

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κτηνοτρόφος στο Μικρό Μοναστήρι πέθανε από τη στεναχώρια του γιατί του θανάτωσαν τα ζώα

10:16LIFESTYLE

Jacky.O. «Με θυμάσαι ρε πού@@η;» - Η επανεμφάνιση του Σταμάτη Γαρδέλη στη θρυλική ντισκοτέκ

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκάφη νέου στολίσκου για τη Γάζα αναχαίτισε το Ισραήλ - Η στιγμή που στρατιώτης προσπαθεί να σπάσει κάμερα - Βίντεο

10:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρογκαβόπουλος: «Θα είμαστε εκεί που πρέπει στο τέλος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο Ιράν: Καταργείται η υποχρεωτική μαντήλα; «Ναι μεν αλλά» από τους συντηρητικούς

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή στρατόσφαιρα, ψυχρό ημισφαίριο - Πώς θα είναι τελικά ο φετινός χειμώνας;

09:51ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» από τον Ευρωπαίο επίτροπο Άμυνας: Επίθεση στο ΝΑΤΟ συζητά η Ρωσία

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Κλείδωσαν» τα χαρακτηριστικά του δράστη - Τα τελευταία λόγια των θυμάτων

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Dolly Parton: «Προσευχηθείτε για τη ζωή της» - Το μήνυμα της αδελφής της

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι πεινασμένοι Βορειοκορεάτες του Κιμ Γιονγκ Ουν «μαγειρεύουν τίγρεις και ασβούς» από απόγνωση

10:16LIFESTYLE

Jacky.O. «Με θυμάσαι ρε πού@@η;» - Η επανεμφάνιση του Σταμάτη Γαρδέλη στη θρυλική ντισκοτέκ

08:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Jacky.O.: Ο μαυροντυμένος άνδρας με τη σακούλα στο μικροσκόπιο των Αρχών

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κτηνοτρόφος στο Μικρό Μοναστήρι πέθανε από τη στεναχώρια του γιατί του θανάτωσαν τα ζώα

09:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Κτήνος όποιος δεν κατάλαβε τι έκανε ο Πάνος Ρούτσι»

08:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ραντεβού στα... τυφλά για τρεις στη Ρηγίλλης σήμερα: Το τετ α τετ Μητσοτάκη - Καραμανλή - Σαμαρά και η δύναμη της εικόνας

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ και ποιοι δεν θα το λάβουν

09:10WHAT THE FACT

Προειδοποίηση ειδικού: Αυτές οι συσκευές δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται σε πολύπριζα

10:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επέστρεψε στην Κ.Ο. της ΝΔ ο Δημήτρης Κυριαζίδης

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα στην Άνδρο από ισχυρή νεροποντή: Υπερχείλισε χείμαρρος, γέμισαν λάσπες οι δρόμοι

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σε κρίσιμη κατάσταση η νεοεκλεγείσα δήμαρχος Ίρις Στάλτσερ - Στο «μικροσκόπιο» των αρχών τα θετά παιδιά της, δεν υπάρχουν ενδείξεις για πολιτικά κίνητρα

10:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τις περιοχές με το υψηλότερο ποσοστό φοροδιαφυγής του φετινού καλοκαιριού αποκάλυψε η ΑΑΔΕ - Ζαχαροπλαστείο στις Σέρρες έκρυψε 13 χιλιάδες αποδείξεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ