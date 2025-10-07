Πώς διαβάζουν στην κυβέρνηση την παραίτηση Τσίπρα και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος

Αναμφίβολα η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ανακατεύει την τράπουλα στην κεντροαριστερά και προκαλεί αντιδράσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα.

Στο Μέγαρο Μαξίμου αν και θεωρούν αδιάφορη την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού σπεύδουν να σχολιάσουν πως έτσι κι αλλιώς η κοινοβουλευτική του παρουσία ήταν ανύπαρκτη τα τελευταία χρόνια.

Όπως υπογράμμισε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης τα όσα συμβαίνουν στο χώρο της αριστεράς δεν απασχολούν άμεσα τη ΝΔ.

Σχολιάζοντας τη δήλωση Τσίπρα για «νέες θάλασσες» ο κ. Μαρινάκης με σκωπτικό ύφος είπε:

«...θυμόμουν μια απάντηση - δήλωση του κ. Τσίπρα τον Ιούνιο του 2015, αν δεν κάνω λάθος, στην Αγία Πετρούπολη σε Forum και έψαξα και τη βρήκα, για να είμαι ακριβής. «Βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας», είχε πει τότε, «αλλά είμαστε λαός της θάλασσας που ξέρει να βγαίνει από φουρτούνες και δεν φοβάται να ανοιχτεί σε καινούργιες θάλασσες για να φθάσει σε νέα ασφαλή λιμάνια». Άρα, την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες ο κ. Τσίπρας, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο. Γιατί θυμίζω ότι ακολούθησαν τα capital controls, οι κλειστές τράπεζες, το διχαστικό δημοψήφισμα και χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρείαστα δισεκατομμύρια».

Για τη δήλωση του κ. Τσίπρα ότι η χώρα είναι σε αδιέξοδο με ευθύνη του σημερινού πρωθυπουργού, απάντησε όπως «αν θεωρεί ο πρωθυπουργός των 100 δισ. ευρώ, των 30 νέων φόρων, του 3ου αχρείαστου μνημονίου, του γεγονότος ότι ήμασταν τελευταίοι σε ανάπτυξη, ότι η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη που έχει αυξήσει τον κατώτατο μισθό, έχει καταργήσει φόρους κι εγώ μπορώ να πιστεύω ότι αύριο θα οδηγήσω μια ομάδα στην κατάσταση του champions league. Τα έργα και οι ημέρες αυτής της κυβέρνησης είναι γνωστά. Δεν θυμάμαι άλλον πρωθυπουργό να έχει προχωρήσει σε ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, να έχει προχωρήσει ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός κλπ. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μας τιμά ιδιαίτερα το μέτρο σύγκρισης να είναι ο κ. Τσίπρας. Αν πιστεύουμε ότι ως κυβέρνησης, το μέτρο σύγκρισής μας είναι η κυβέρνηση 2015-2019, τότε δεν θα τα καταφέρουμε».

Τι πιστεύει ο ίδιος ο Μητσοτάκης για τον Τσίπρα

Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ΔΕΘ είχε δηλώσει για τον Τσίπρα ότι «Απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον κ. Τσίπρα, αλλά ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού» ενώ σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 είχε πει ότι τον βλέπει ως «αθλητή που κάηκε στο... ζέσταμα».

Επί της ουσίας τα περισσότερα στελέχη της ΝΔ δεν δείχνουν να αιφνιδιάστηκαν από την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα την οποία χαρακτηρίζουν αναμενόμενη και εκτιμούν ότι έγινε υπό το βάρος των πιέσεων στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ που έκαναν λόγο ακόμα και για υπονόμευση του κόμματος.

Αναβίωση του αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου

Παράλληλα στο γαλάζιο στρατόπεδο εκτιμούν ότι η επιστροφή Τσίπρα αναβιώνει το «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» μέτωπο όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία αλλά και σε ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα που επίσης εκτιμούν στη Νέα Δημοκρατία ότι θα έχει πρόβλημα το επόμενο διάστημα είναι το ΠΑΣΟΚ, αφού έτσι κι αλλιώς ο Νίκος Ανδρουλάκης και τώρα αντιμετωπίζει εσωκομματικές φωνές για την αδυναμία του κόμματος του να αυξήσει τα ποσοστά του.

