Φάμελλος για παραίτηση Τσίπρα: Τον τιμώ, δεν θα είμαστε αντίπαλοι, χρειάζεται συνεργασία

«Μπορεί στην παρούσα φάση να έχουμε διαφορετικές οπτικές για το πώς αυτό θα γίνει πράξη. Δεν θα είμαστε όμως αντίπαλοι» επισημαίνει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος σχολιάζοντας την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής του κόμματος.

Χωρίς να επιλέγει να αφήσει αιχμές στον ιστορικό πρόεδρο του κόμματος, ο κ. Φάμελλος ανέφερε πως τιμά τον Αλέξη Τσίπρα, τη συνεργασία μας και την ιστορική παρακαταθήκη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, θέλησε να αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι μόνο με συνεργασίες και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, με μία νέα κοινωνική πλειοψηφία, αλλά και με υπερβάσεις «θα βγάλουμε τη χώρα και την κοινωνία από το σημερινό τέλμα».

Μάλιστα, στην κατεύθυνση αυτή προανήγγειλε πρωτοβουλίες. «Και αυτές τις πρωτοβουλίες ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τις αναλαμβάνει καθημερινά.Οι πολίτες της χώρας απαιτούν κοινή δράση, μέσα και έξω από τη Βουλή, σε όλη την Ελλάδα. Και σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Προσδιόρισε ως κρίσιμο ζήτημα για την κοινωνία, «να απαλλαγεί το συντομότερο η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, την κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της αδικίας».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

Διαβάστε επίσης