Παραίτηση «βόμβα» Τσίπρα παρά τις κατηγορηματικές διαψεύσεις - Το παρασκήνιο

Κατηγορηματικά διέψευδαν στελέχη του γραφείου του Αλέξη Τσίπρα, μέχρι πριν λίγες ημέρες, τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν στους δημοσιογραφικούς διαδρόμους περί άμεσης παραίτησης του από το βουλευτικό αξίωμα.

Παρά ταύτα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού του στο Παρίσι όπου μίλησε στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, ο πρώην πρωθυπουργός σε μια δήλωση-«βόμβα» ανακοίνωσε την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο για τη δημιουργία νέου κόμματος.

Η αποκρυπτογράφηση της δήλωσής του

Η αναφορά του ότι δεν έχει σκοπό να «καθοδηγήσει από τα πάνω» δε φαίνεται να αποτελεί κάποιου είδους διάψευση της πρόθεσης του να δημιουργήσει κόμμα, αφού λίγο παραπάνω τονίζει ότι επιστρέφει στην «ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης» και ότι «δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση».

Είναι ενδεικτικό ότι συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού, αμέσως μετά από δημοσίευμα της περασμένης εβδομάδας που τοποθετούσε την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα εντός του πρώτου δεκαημέρου του Οκτωβρίου, αντιδρούσαν με κατηγορηματικές διαψεύσεις λέγοντας ότι «δεν ισχύει τίποτα» από όσα αναφέρονταν.

Η παραίτηση έρχεται λίγες μόνο ώρες μετά την ομιλία του στη Σορβόννη και τις μικρές αποστάσεις που είχε λάβει από τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος απαντώντας σε ερώτηση Έλληνα φοιτητή ότι η συζήτηση για νέο κόμμα γίνεται στα ελληνικά ΜΜΕ «έρημην» του ιδίου.

Το ερώτημα λοιπόν είναι το αν μεσολάβησε κάτι μεταξύ των δύο αυτών ημερών, ή αν ήταν προαποφασισμένο να κάνει την κίνηση του σήμερα, ημέρα που συμπίπτει και με την τυπική έναρξη των εργασιών της Βουλής για τη νέα κοινοβουλευτική Σύνοδο.

Στην ανακοίνωσή του ασκεί κριτική, όχι μόνο στην κυβέρνηση αλλά και στην αντιπολίτευση, συνεπώς ενδεχομένως και στον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας: «δεν μπορώ και δεν θέλω, να συμμετέχω τυπικά σε μια Βουλή, που δημοκρατικά απογυμνωμένη, με ευθύνη κυρίως της πλειοψηφίας, αδυνατεί να επιτελέσει το ρόλο που το Σύνταγμα επιτάσσει και οι πολίτες απαιτούν».

Ακόμη πιο σημαντική αιχμή προς τον ΣΥΡΙΖΑ είναι η αναφορά του σε «δεσμεύσεις» από τις οποίες πλέον «απελευθερώνεται».

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι με την κίνησή του αυτή, θα είναι πλέον «απελευθερωμένος από αξιώματα, δεσμεύσεις και μηχανισμούς, που δεν μπορούν πια να την εκφράσουν».

Η αναφορά σε δεσμεύσεις και μηχανισμούς ερμηνεύεται ως ευθεία αναφορά στο εσωκομματικό πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ.

Στη δήλωση του πάντως ο κ. Τσίπρας δεν ξεκαθαρίζει αν παραιτείται ταυτόχρονα και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο αυτό φαίνεται ότι είναι μονόδρομος μετά από τη συγκεκριμένη δήλωση.

Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, ως βουλευτής, αρχηγός κόμματος, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, έλαβα μια απόφαση συνείδησης:



Να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα.



Λίγο πριν την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής Συνόδου, κατέθεσα στον Πρόεδρο της Βουλής… pic.twitter.com/zgQi5iYij0 — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) October 6, 2025

Αλυσιδωτές αντιδράσεις

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις και οδηγεί σε νέο πολιτικό τοπίο καθώς η προοπτική της δημιουργίας ενός νέου κόμματος είναι πλέον πιο κοντά από ποτέ.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι στη δήλωση απευθύνεται ευθέως και στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ: «Θέλω να απευθυνθώ στους συντρόφους μου, σε όλους όσους πορευτήκαμε μαζί ως εδώ και μοιραστήκαμε αγώνες, αγωνίες, ελπίδες και όνειρα. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες».

