Τσίπρας: Η μπύρα του με φοιτητές του πανεπιστημίου της Σορβόνης και το «À bientôt, les enfants !»

Μετά την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, στο Παρίσι και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των φοιτητών, μια ομάδα Ελλήνων που σπουδάζουν σε διάφορες σχολές του πιο ιστορικού Πανεπιστημίου της Γαλλίας, είχε κι άλλα πολλά να τον ρωτήσει.

Ο Αλέξης Τσίπρας τούς ζήτησε απλά λίγο χρόνο να γυρίσει στο ξενοδοχείο να αλλάξει και να πάνε να πιουν μαζί μια μπύρα.

«Για να τους απαντήσω σε κάθε τους ερώτηση, κυρίως όμως για τους ακούσω» επισημαίνει ο Αλέξης Τσίπρας γνωστοποιώντας το περιστατικό με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,.

Σημειώνει ότι το ενδιαφέρον τους για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα ήταν ζωηρό. Όπως κάνει γνωστό, συζήτησαν για την πολιτική ζωή, την οικονομία, τη διαφθορά και την αναξιοκρατία, για τη συνολική προοπτική της χώρας.

Εκμυστηρεύεται πως στη συνάντηση που είχε μαζί τους διέκρινε «μια καθαρή ματιά και γνήσια αγωνία για το αύριο της πατρίδας μας, που είναι το δικό τους αύριο».

Καταληκτικά, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει: «Τελικά, μάλλον εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα από αυτή τη συνάντηση. À bientôt, les enfants ! (τα λέμε σύντομα, παιδιά»)». Μια φράση που αποκτά ιδιαίτερο νόημα με φόντο την πολιτική σεναριολογία περί της ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

