Αμείωτη η σεναριολογία για Τσίπρα ενόψει της έκδοσης του βιβλίου

Ένα σενάριο-βόμβα που είδε το φως της δημοσιότητας αργά το απόγευμα της Δευτέρας, οδήγησε σε μια έξαρση τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Τις τελευταίες εβδομάδες τα σενάρια για τις προθέσεις και τις ενέργειες του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, σε σχέση με το φημολογούμενο νέο κόμμα του, έχουν αυξηθεί για μία ακόμη φορά, με αποτέλεσμα, σε πολλά από αυτά να μη δίνεται ούτε καν πολλή προσοχή.

Ωστόσο, το χθεσινό άρθρο που ήθελε τον Αλέξη Τσίπρα να παραιτείται από τη βουλευτική του έδρα εντός του επόμενου δεκαημέρου, συνοδευόμενο από πολλές λεπτομερείς πληροφορίες, κατάφερε να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών πλευρών, φυσικά και των δημοσιογράφων, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγα λεπτά τα τηλέφωνα να «ανάψουν» και πρόσωπα που έχουν γνώση των κινήσεων Τσίπρα να μην προλαβαίνουν να διαχειριστούν τον ξαφνικό βομβαρδισμό τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων ώστε να προχωρήσουν στις απαραίτητες κατηγορηματικές διαψεύσεις.

Το... νυχτερινό σενάριο

Σύμφωνα με το επίμαχο δημοσίευμα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε σκοπό να παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα μέχρι τις 10 Οκτωβρίου και να παραδώσει την έδρα στον ΣΥΡΙΖΑ, πρακτικά αποχωρώντας και από το κόμμα.

Μάλιστα, τοποθετεί την ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα την περίοδο Απριλίου - Μαΐου του 2026, και μάλιστα σημειώνει ότι αυτή η απόφαση δε θα αλλάξει ακόμη κι αν προηγούνταν πρόωρες εκλογές.

Παράλληλα, προχωράει σε ακόμη μεγαλύτερη λεπτομέρεια, υποστηρίζοντας ότι σε γενικές γραμμές το κόμμα του δε θα ήθελε να μπει σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, ωστόσο ενδεχομένως και να το έκανε αν το κυβερνόν κόμμα λάμβανε κάτω από 25%. Σε αυτή την περίπτωση μάλιστα, το άρθρο υποστηρίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να συμμετάσχει σε σχήμα συγκυβέρνησης, προτείνοντας ως πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμανλή.

Αίσθηση, και ιδιαίτερο εκνευρισμό, προκάλεσε επίσης η πληροφορία που μεταδόθηκε μέσω του ίδιου άρθρου, και η οποία καλεί έμμεσα σε μαζικές αποχωρήσεις βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ισχυρίζεται ότι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού διευκρινίζουν ότι ο κ. Τσίπρας θα στο κόμμα του μόνον «όσους παραιτηθούν και παραδώσουν τις έδρες τους», ακολουθώντας το παράδειγμά του. Συνεργάτες του κ. Τσίπρα αντιλαμβάνονται το συγκεκριμένο ζήτημα ως κάλεσμα σε διάσπαση, κάτι το οποίο επουδενί δε θα ήθελε να «χρεωθεί» ο Τσίπρας.

«Δεν ισχύει»

Σύμφωνα λοιπόν με ασφαλείς πληροφορίες, τα σενάρια και οι φήμες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα επιμένουν σε όλους τους τόνους ότι προτεραιότητα του πρώην πρωθυπουργού δεν είναι άλλη από την έκδοση του βιβλίου του, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο, αλλά και οι δημόσιες παρεμβάσεις που θα παρεμβληθούν, με κορυφαία την ομιλία του στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή.

Το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα διαψεύδει παγίως όλο το τελευταίο διάστημα οποιαδήποτε κινητικότητα του πρώην πρωθυπουργού σε επίπεδο δημιουργίας κόμματος και επιμένει ότι το βασικό ορόσημο είναι το βιβλίο, στο οποίο ο κ. Τσίπρας είναι δεδομένο ότι επενδύει πολλά, καθώς μέσα, σύμφωνα με πληροφορίες θα μιλά για όλη την πολιτική του πορεία.

Στο βιβλίο ο κ. Τσίπρας αποκαλύπτει το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τι τον οδήγησε στην απόφασή του για το δημοψήφισμα, αλλά και τη ναρκοθετημένη διαδρομή αμέσως μετά τη συμφωνία για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο βιβλίο ο Αλέξης Τσίπρας εξηγεί κριτικά και αυτοκριτικά τις κεντρικές του επιλογές σε όλη αυτή την πορεία, ενώ δεν διστάζει να αναφερθεί και σε όσα συνέβησαν τη περίοδο 2019-2023, τις αιτίες της ήττας καθώς και την κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ που ακολούθησε την παραίτησή του.

Είναι προφανές λοιπόν ότι ο ίδιος και η ομάδα των ανθρώπων που τον περιβάλλει δε θέλουν να υπάρξουν «αποπροσανατολισμοί» από τη μεγάλη σημασία που δίνει ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο, καθώς μέσα από αυτό αναμένεται να δώσει τις δικές του απαντήσεις σε θέματα που για πολλά χρόνια παρέμεναν στο σκοτάδι σχετικά με την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σχετικά με την εσωκομματική κρίση που ακολούθησε το 2023.