Αμείωτη η σεναριολογία για Τσίπρα ενόψει της έκδοσης του βιβλίου

Τι έλεγε το σενάριο που «άναψε» τα τηλέφωνα χθες το βράδυ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Αμείωτη η σεναριολογία για Τσίπρα ενόψει της έκδοσης του βιβλίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα σενάριο-βόμβα που είδε το φως της δημοσιότητας αργά το απόγευμα της Δευτέρας, οδήγησε σε μια έξαρση τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Τις τελευταίες εβδομάδες τα σενάρια για τις προθέσεις και τις ενέργειες του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, σε σχέση με το φημολογούμενο νέο κόμμα του, έχουν αυξηθεί για μία ακόμη φορά, με αποτέλεσμα, σε πολλά από αυτά να μη δίνεται ούτε καν πολλή προσοχή.

Ωστόσο, το χθεσινό άρθρο που ήθελε τον Αλέξη Τσίπρα να παραιτείται από τη βουλευτική του έδρα εντός του επόμενου δεκαημέρου, συνοδευόμενο από πολλές λεπτομερείς πληροφορίες, κατάφερε να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών πλευρών, φυσικά και των δημοσιογράφων, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγα λεπτά τα τηλέφωνα να «ανάψουν» και πρόσωπα που έχουν γνώση των κινήσεων Τσίπρα να μην προλαβαίνουν να διαχειριστούν τον ξαφνικό βομβαρδισμό τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων ώστε να προχωρήσουν στις απαραίτητες κατηγορηματικές διαψεύσεις.

Το... νυχτερινό σενάριο

Σύμφωνα με το επίμαχο δημοσίευμα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε σκοπό να παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα μέχρι τις 10 Οκτωβρίου και να παραδώσει την έδρα στον ΣΥΡΙΖΑ, πρακτικά αποχωρώντας και από το κόμμα.

Μάλιστα, τοποθετεί την ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα την περίοδο Απριλίου - Μαΐου του 2026, και μάλιστα σημειώνει ότι αυτή η απόφαση δε θα αλλάξει ακόμη κι αν προηγούνταν πρόωρες εκλογές.

Παράλληλα, προχωράει σε ακόμη μεγαλύτερη λεπτομέρεια, υποστηρίζοντας ότι σε γενικές γραμμές το κόμμα του δε θα ήθελε να μπει σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, ωστόσο ενδεχομένως και να το έκανε αν το κυβερνόν κόμμα λάμβανε κάτω από 25%. Σε αυτή την περίπτωση μάλιστα, το άρθρο υποστηρίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να συμμετάσχει σε σχήμα συγκυβέρνησης, προτείνοντας ως πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμανλή.

Αίσθηση, και ιδιαίτερο εκνευρισμό, προκάλεσε επίσης η πληροφορία που μεταδόθηκε μέσω του ίδιου άρθρου, και η οποία καλεί έμμεσα σε μαζικές αποχωρήσεις βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ισχυρίζεται ότι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού διευκρινίζουν ότι ο κ. Τσίπρας θα στο κόμμα του μόνον «όσους παραιτηθούν και παραδώσουν τις έδρες τους», ακολουθώντας το παράδειγμά του. Συνεργάτες του κ. Τσίπρα αντιλαμβάνονται το συγκεκριμένο ζήτημα ως κάλεσμα σε διάσπαση, κάτι το οποίο επουδενί δε θα ήθελε να «χρεωθεί» ο Τσίπρας.

«Δεν ισχύει»

Σύμφωνα λοιπόν με ασφαλείς πληροφορίες, τα σενάρια και οι φήμες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα επιμένουν σε όλους τους τόνους ότι προτεραιότητα του πρώην πρωθυπουργού δεν είναι άλλη από την έκδοση του βιβλίου του, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο, αλλά και οι δημόσιες παρεμβάσεις που θα παρεμβληθούν, με κορυφαία την ομιλία του στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή.

Το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα διαψεύδει παγίως όλο το τελευταίο διάστημα οποιαδήποτε κινητικότητα του πρώην πρωθυπουργού σε επίπεδο δημιουργίας κόμματος και επιμένει ότι το βασικό ορόσημο είναι το βιβλίο, στο οποίο ο κ. Τσίπρας είναι δεδομένο ότι επενδύει πολλά, καθώς μέσα, σύμφωνα με πληροφορίες θα μιλά για όλη την πολιτική του πορεία.

Στο βιβλίο ο κ. Τσίπρας αποκαλύπτει το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τι τον οδήγησε στην απόφασή του για το δημοψήφισμα, αλλά και τη ναρκοθετημένη διαδρομή αμέσως μετά τη συμφωνία για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο βιβλίο ο Αλέξης Τσίπρας εξηγεί κριτικά και αυτοκριτικά τις κεντρικές του επιλογές σε όλη αυτή την πορεία, ενώ δεν διστάζει να αναφερθεί και σε όσα συνέβησαν τη περίοδο 2019-2023, τις αιτίες της ήττας καθώς και την κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ που ακολούθησε την παραίτησή του.

Είναι προφανές λοιπόν ότι ο ίδιος και η ομάδα των ανθρώπων που τον περιβάλλει δε θέλουν να υπάρξουν «αποπροσανατολισμοί» από τη μεγάλη σημασία που δίνει ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο, καθώς μέσα από αυτό αναμένεται να δώσει τις δικές του απαντήσεις σε θέματα που για πολλά χρόνια παρέμεναν στο σκοτάδι σχετικά με την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σχετικά με την εσωκομματική κρίση που ακολούθησε το 2023.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:25ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Δεκάδες νεκροί από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ – Εκατοντάδες τραυματίες

07:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Λουκέτο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 1η Οκτωβρίου

06:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζήτημα απειλών στα νότια σύνορα της Ευρώπης - Τι θα πει σήμερα ο πρωθυπουργός στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

06:42BOMBER

Έλεος κάπου με τον Μπισμπίκη

06:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για εξωτερική πολιτική, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη: «Μας χτυπούν με fake news»

06:35ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

06:32LIFESTYLE

Από όλα έχει ο «μπαξές» της late night ζώνης – Τι θα βλέπουμε τα μεσάνυχτα

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τη γυναίκα που έβγαλε βόλτα το πόνυ της με λουρί στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει η ίδια στο Newsbomb

06:24ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Σαρωτικές αλλαγές - Τι φέρνει η «Νέα Δομή» σε ιεραρχία, μισθολόγιο, θητεία και εκπαίδευση

06:20ΚΟΣΜΟΣ

«Άσε με να σε αγγίξω»: Γυναίκες από τη Γάζα καταγγέλλουν σεξουαλική βία και εκμετάλλευση ακόμη και από μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμείωτη η σεναριολογία για Τσίπρα ενόψει της έκδοσης του βιβλίου

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Σήφης Βαλυράκης: «Υπήρξε συγκάλυψη από την πρώτη στιγμή - Τώρα θα αναδειχθεί η αλήθεια», λέει ο δικηγόρος οικογένειας στο Newsbomb

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: Η κατάθεσή του στην Τροχαία - Αλήθειες, ψέματα και αντιφάσεις - Ο ρόλος της συνεργάτιδός του και τι απαντά ο αξιωματικός υπηρεσίας

06:04ΕΛΛΑΔΑ

«Παραλύει» η χώρα λόγω της απεργίας: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, τρένα και πλοία

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται τα πρώτα χιόνια – Προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

05:50ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Λουκέτο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Νεκρός ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί στο σπήλαιο – Είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

06:04ΕΛΛΑΔΑ

«Παραλύει» η χώρα λόγω της απεργίας: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, τρένα και πλοία

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

06:20ΚΟΣΜΟΣ

«Άσε με να σε αγγίξω»: Γυναίκες από τη Γάζα καταγγέλλουν σεξουαλική βία και εκμετάλλευση ακόμη και από μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: Η κατάθεσή του στην Τροχαία - Αλήθειες, ψέματα και αντιφάσεις - Ο ρόλος της συνεργάτιδός του και τι απαντά ο αξιωματικός υπηρεσίας

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τη γυναίκα που έβγαλε βόλτα το πόνυ της με λουρί στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει η ίδια στο Newsbomb

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται τα πρώτα χιόνια – Προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: «Η φυλακή η δικιά μου δεν είναι στα κάγκελα, είναι στο μυαλό», εξομολογείται ο 19χρονος που σκότωσε τον αδελφό του για μια μπλούζα

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

05:50ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο

06:42BOMBER

Έλεος κάπου με τον Μπισμπίκη

06:24ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Σαρωτικές αλλαγές - Τι φέρνει η «Νέα Δομή» σε ιεραρχία, μισθολόγιο, θητεία και εκπαίδευση

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος «εξπρές»: Ο γαμπρός χώρισε τη νύφη επειδή χόρευε με τον ξάδερφό της - Το viral βίντεο

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: «Παραλύει» η χώρα  - Ποιοι συμμετέχουν, τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ

17:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Δήλωνε 3.000 ευρώ εισόδημα για το 2023 - «Ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς», απαντά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ