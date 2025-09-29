Λύθηκε το «θρίλερ» με τον εκδοτικό οίκο του Τσίπρα - Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η έκδοση του πολυσυζητημένου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός ολοκλήρωσε τη συγγραφή του τις προηγούμενες ημέρες, ενώ λύθηκε και το φημολογούμενο «θρίλερ» που υπήρχε στα παρασκήνια σχετικά με το ποιος εκδοτικός οίκος θα αναλάβει την έκδοση του βιβλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, το βιβλίο αναμένεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου από τις εκδόσεις Gutenberg.

Ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να ολοκλήρωσε πριν λίγες ημέρες τη συγγραφή του και αποτελεί μαρτυρία του ίδιου του πρωταγωνιστή, των κρίσιμων γεγονότων μιας από τις πιο ταραγμένες περιόδους της μεταπολιτευτικής ελληνικής ιστορίας.

Το βιβλίο περιέχει 11 κεφάλαια, στα οποία ο πρώην πρωθυπουργός περιγράφει και αποκαλύπτει το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τι τον οδήγησε στην απόφασή του για το δημοψήφισμα, αλλά και τη ναρκοθετημένη διαδρομή αμέσως μετά τη συμφωνία για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια.

Πληροφορίες από παράγοντες που έχουν γνώση του περιεχομένου του βιβλίου, αναφέρουν ότι ο κ. Τσίπρας μιλά ανοιχτά, κριτικά και αυτοκριτικά για κεντρικές του επιλογές σε όλη αυτή την πορεία, ενώ αναφέρεται και σε όσα συνέβησαν τη περίοδο 2019-2023, τις αιτίες της ήττας καθώς και την κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ που ακολούθησε την παραίτησή του.

Τέλος, στο βιβλίο καταγράφει την προσωπική του «πυξίδα», την οραματική του κατάθεση για το αύριο της Αριστεράς, της προοδευτικής παράταξης και της χώρας.

