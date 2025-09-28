Έρχεται... άμεσα νέα παρέμβαση Τσίπρα - Πού και πότε θα γίνει

Τη στιγμή που η φημολογία για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα εντείνεται ακόμη περισσότερο, και ενώ όλα όσα ακούγονται αρχίζουν να προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στη Νέα Αριστερά, μία ακόμη παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού έρχεται να ταράξει ακόμη περισσότερο τα νερά.



Άλλωστε, όλα τα κομματικά επιτελεία παρακολουθούν στενά κάθε κίνηση του πρώην πρωθυπουργού επιχειρώντας να την ερμηνεύσουν ώστε να κατανοήσουν τις προθέσεις του, παρά τις πάγιες διαψεύσεις του περιβάλλοντος του κ. Τσίπρα. για οποιαδήποτε κινητικότητα πλην εκείνης που αφορά την έκδοση του βιβλίου του.



Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση λοιπόν, την ερχόμενη Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και συγκεκριμένα στο εμβληματικό πανεπιστήμιο της Γαλλίας Paris 1 Panthéon-Sorbonne.



Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης θα είναι η Ευρώπη κάτω από το πρίσμα των πρόσφατων ραγδαίων εξελίξεων, ενώ ο τίτλος θα είναι «Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;». Την εκδήλωση διοργανώνει η Σχολή Πολιτικών Επιστημών και το μεταπτυχιακό τμήμα Επικοινωνίας, Εξουσίας και Δημοσίων Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μετά την ομιλία ο κ. Τσίπρας θα απαντήσει και σε ερωτήσεις φοιτητών του ιστορικού πανεπιστημίου.



Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο Αλ.Τσίπρας θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο του Paris 1 Panthéon-Sorbonne.