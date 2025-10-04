Αλέξης Τσίπρας: Τι απάντησε σε Έλληνα φοιτητή όταν τον ρώτησε πότε θα κάνει κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε προγραμματισμένη ομιλία στη Σορβόνη χθες, με αρκετούς να δίνουν το «παρών». Μάλιστα, ένας από τους Έλληνες φοιτητές που ήταν εκεί, ρώτησε τον Αλέξη Τσίπρα εάν και πότε θα κάνει κόμμα.

Ο Αλέξης Τσίπρας τότε απάντησε στον φοιτητή: «Τα κόμματα δημιουργούνται από την κοινωνία και εγώ πρέπει να αφουγκραστώ το μήνυμα που στέλνει».

Και συνέχισε: «Όσο για το πώς μπορεί να επέλθει πολιτική αλλαγή αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε μέσα από την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων είτε από ανασύνθεση του πολιτικού συστήματος».