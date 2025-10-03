«Μανιφέστο» Τσίπρα στη Σορβόννη: Να κάνουμε τους ολιγάρχες να πληρώσουν

Μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον είχε η πολυαναμενόμενη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε το προοδευτικό ευρωπαικό όραμά του με 7 άξονες, μιλώντας για την ανάγκη η Αριστερά και ο «νέος πατριωτισμός» να διεκδικήσουν την ηγεσία της Ευρώπης από τον νεοφιλελευθερισμό και την ακροδεξιά.

Ο κ. Τσίπρας μίλησε στο εμβληματικό πανεπιστήμιο της Γαλλίας Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Τίτλος της εκδήλωσης ήταν «Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;», μια ερώτηση στην οποία ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε τη δική του σαφή απάντηση: «Όχι, η Ευρώπη δεν είναι μια ήπειρος χωρίς ηγεσία. Είναι μια ήπειρος με λάθος ηγεσία. Νεοσυντηρητική, νεοφιλελεύθερη, άτολμη και ανεπαρκή. Μια ηγεσία που πηγαίνει με κλειστά μάτια στα βράχια», ενώ έκανε λόγο για μια ήπειρο σε κρίση. Όπως είπε, «η ευρωπαϊκή ήπειρος θα αποκτήσει ξανά αποτελεσματική ηγεσία, μόνο αν οι ηγέτες της εμπνέονται αληθινά από αυτές τις αξίες και αποφασίσουν να συγκρουστούν με την ολιγαρχία του πλούτου προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για την ανάγκη ενός νέου προοδευτικού ευρωπαϊκού οράματος και αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του στη λεπτομερή περιγραφή του.

Οι επτά άξονες:

Προάσπιση και ενίσχυση των κονδυλίων συνοχής και των πολιτικών σύγκλισης, σε μία περίοδο που η αντιμετώπιση των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων είναι πιο σημαντική από ποτέ. Σε αυτό το πλαίσιο στη βάση ενός κοινού ευρωπαϊκού πλάνου, πρέπει να αντιμετωπιστεί και το ζήτημα του δημογραφικού στη βάση ενός κοινού οδικού χάρτη.

Στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και εδώ είναι αναγκαίο να επανέλθουμε στη συζήτηση που είχε ανοίξει μετά το τέλος της πανδημίας για μια νέα αναπτυξιακή και επενδυτική πορεία για την Ευρώπη, η οποία, δυστυχώς, υπονομεύθηκε πλήρως από την πολεμική ατζέντα του τελευταίου έτους.

Διεύρυνση του μηχανισμού έκδοσης κοινού χρέους, που θεσπίστηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δημιουργία επιπλέον δημοσιονομικού χώρου για τις οικονομίες μας, με την στήριξη της αύξησης του ορίου χρέους, με αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας, ώστε από το 60% να πάμε στο 100% του ΑΕΠ. Ουσιαστική δημιουργία Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ, στην κατεύθυνση της στρατηγικής αυτονομίας από τις ΗΠΑ. Ο έκτος άξονας αφορά την κλιματική κρίση και τη βιωσιμότητα. Μετεξέλιξη της θεσμικής συγκρότησης της ΕΕ, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε κράτη μέλη που το επιθυμούν, να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε επιμέρους τομείς, όπου άλλα μέλη δεν έχουν την ίδια βούληση.

Αναλυτική αναφορά στην Αριστερά στην Ελλάδα

Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε και για την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, υπερασπιζόμενος της επιλογές και τις ενέργειές της.

«Η αριστερά στην Ελλάδα ανέλαβε τη διακυβέρνηση σε μια οικονομία που είχε χάσει το 25% του ΑΕΠ της, όπως στις ΗΠΑ στην Μεγάλη Ύφεση του 1929, ενώ η ανεργία ήταν στο 26%. Δηλαδή σε μια χώρα που αντιμετώπιζε ανθρωπιστική κρίση. Καταφέραμε, όμως, να βγάλουμε την πατρίδα μας από αυτήν τη κρίση, να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη, να ρυθμίσουμε το χρέος της, ώστε σήμερα να είναι προστατευμένη από τις διεθνείς αγορές. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι το πετύχαμε προστατεύοντας ταυτόχρονα τους πιο κοινωνικά αδύναμους», τόνισε ο κ. Τσίπρας.

Πολιτικό μανιφέστο ή συμπυκνωμένα συμπεράσματα πολιτικής πορείας;

Ο Αλέξης Τσίπρας έκλεισε την ομιλία του μιλώντας με πολύ βαθύτερο πολιτικό λόγο για την αναγκαιότητα της ύπαρξης της Αριστεράς απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό, αλλά και για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η αριστερά.

Με βάση τις ανεπιβεβαίωτες φήμες για δημιουργία πολιτικού φορέα, θα μπορούσε κανείς να ερμηνεύσει αυτά τα αποσπάσματα ως προπομπούς ενός νέου ιδεολογικού πλαισίου. Από την άλλη όμως, θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι τα συμπυκνωμένα συμπεράσματα της πολιτικής πορείας του Αλέξη Τσίπρα, λίγους μόνο μήνες πριν την έκδοση και του βιβλίου του.

«Για την κοινωνική πλειοψηφία, η αριστερά είναι χρήσιμη, ακόμη περισσότερο και ιδίως θα έλεγα, στα δύσκολα. Η αριστερά όμως που δεν το βάζει στα πόδια στις δυσκολίες. Η αριστερά που πατάει τα πόδια της στη γη και δεν αρκείται να διαμαρτύρεται, να καταγγέλλει και να αντιστέκεται, αλλά τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης προκειμένου να υπηρετήσει τα συμφέροντα των πολλών», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας φτάνοντας στο τέλος της ομιλίας του.

Μίλησε όμως και πάλι για την ανάγκη ενός νέου πατριωτισμού: «Απέναντι στο νεοφιλελεύθερο σύστημα. Αλλά και απέναντι στο ακόμη χειρότερο της ακροδεξιάς που μας απειλεί να το αντικαταστήσει, η απάντηση δε μπορεί να είναι η φυγή από τη πραγματικότητα. Είναι η κινητοποίηση των κοινωνιών μας. Πρέπει να κινητοποιηθούμε γύρω από έναν νέο πατριωτισμό για δικαιοσύνη στις χώρες μας. Έναν νέο πατριωτισμό που να είναι συμπεριληπτικός, ηθικός, οικονομικός και κοινωνικός. Έναν νέο πατριωτισμό βασισμένο στην αποφασιστικότητα να αντισταθούμε στα μεγάλα συμφέροντα των ισχυρών και των ολιγαρχών», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας και συνέχισε: «Να τους κάνουμε να πληρώσουν. Και να διεκδικήσουμε την ηγεσία της Ευρώπης».

Καταληκτικά, ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε «Να αναβιώσουμε σήμερα το παλιό σύνθημα του Μάη του '68: Είμαστε ρεαλιστές, επιδιώκουμε το αδύνατο. Και να σταθούμε απέναντι στην προσπάθεια των κυρίαρχων ελίτ, πολιτικών ηγεσιών να αποφασίζουν αυτές τι είναι αδύνατο».

