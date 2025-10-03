Τσιόδρας: 1,8 εκατ. θάνατοι στην ΕΕ από καρδιαγγειακά – Ζητά ευρωπαϊκό σχέδιο πρόληψης

Περισσότεροι από 60 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με καρδιαγγειακά νοσήματα στην ΕΕ – Κάθε μέρα 5.000 Ευρωπαίοι χάνουν τη ζωή τους.

Τσιόδρας: 1,8 εκατ. θάνατοι στην ΕΕ από καρδιαγγειακά – Ζητά ευρωπαϊκό σχέδιο πρόληψης
Αρχείου - Eurokinissi
Ενίσχυση της πρόληψης των καρδιαγγειακών παθήσεων και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ, ζητάει ο Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κάνοντας δε ειδική αναφορά στο ελληνικό πρόγραμμα πρόληψης και στις χιλιάδες ζωές που σώθηκαν χάρη στις προληπτικές αυτές εξετάσεις, ερωτά την Κομισιόν εάν εξετάζει την εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ επιτυχημένων εθνικών παρεμβάσεων δημόσιας υγείας.

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ότι «περισσότεροι από 60 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με καρδιαγγειακά νοσήματα στην ΕΕ» συμπληρώνοντας ότι «κάθε μέρα 5.000 Ευρωπαίοι χάνουν τη ζωή τους λόγω καρδιαγγειακών παθήσεων, με το συνολικό αριθμό των θανάτων να ανέρχεται σε 1,8 εκατομμύρια κάθε χρόνο».

Σημειώνοντας ότι περισσότερα από 1 εκατομμύριο θανατηφόρα καρδιαγγειακά επεισόδια τα επόμενα δέκα χρόνια μπορούν να αποφευχθούν μέσω έγκαιρων παρεμβάσεων, υπογραμμίζει ότι τα στοιχεία αυτά καθιστούν αυτές τις παθήσεις ως μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τα εθνικά συστήματα υγείας.

Καταλήγει δε τονίζοντας την ανάγκη αξιοποίησης του επόμενου πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ για τη μετάβαση προς μια πιο εξατομικευμένη οδό φροντίδας των ασθενών, με έμφαση στην έρευνα και τα νέα μοντέλα περίθαλψης.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Βελτίωση της πρόσβασης σε διάγνωση και θεραπεία για άτομα που πάσχουν από καρδιαγγειακές παθήσεις

Περισσότεροι από 60 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με καρδιαγγειακά νοσήματα στην ΕΕ.

Ταυτόχρονα, κάθε μέρα 5.000 Ευρωπαίοι χάνουν τη ζωή τους λόγω καρδιαγγειακών παθήσεων, με το συνολικό αριθμό των θανάτων να ανέρχεται σε 1,8 εκατομμύρια κάθε χρόνο ενώ περισσότερα από 1 εκατομμύριο θανατηφόρα καρδιαγγειακά επεισόδια τα επόμενα δέκα χρόνια μπορούν να αποφευχθούν μέσω έγκαιρων παρεμβάσεων.

Τα στοιχεία αυτά τις καθιστούν ως μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τα εθνικά συστήματα υγείας.

Δεδομένων των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων αυτών των παθήσεων στη ζωή των ασθενών και ενόψει του επικείμενου Σχεδίου για την Ευρωπαϊκή Καρδιαγγειακή Υγεία, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πώς σκοπεύει να ενισχύσει την πρόληψη και την αντιμετώπιση των βασικών παραγόντων κινδύνου; Σε συνέχεια επιτυχημένων εθνικών προγραμμάτων πρόληψης για άλλες παθήσεις όπως το ελληνικό «Προλαμβάνω», εξετάζει την εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ σχετικών επιτυχημένων εθνικών παρεμβάσεων δημόσιας υγείας;
  2. Πώς σκοπεύει να συμβάλει στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μεταξύ των Κρατών Μελών;
  3. Πώς θα αξιοποιήσει το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για τη μετάβαση προς μια πιο εξατομικευμένη οδό φροντίδας των ασθενών, με έμφαση στην έρευνα και σε νέα μοντέλα περίθαλψης;

