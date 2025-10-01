Τσιόδρας για το νερό: Η Κομισιόν να διασφαλίσει χρηματοδότηση στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ

Πολιτική πίεση στην Κομισιόν για τη χρηματοδότηση του νερού

Πολιτική πίεση στην Κομισιόν για τη χρηματοδότηση του νερού
Μέτρα για τη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για την ανθεκτικότητα του νερού στον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, συντήρησης και εκσυγχρονισμού των υποδομών, ζητάει ο Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συμπληρώνει δε ερωτώντας την Κομισιόν εάν εξετάζει την επιλογή να δοθεί προτεραιότητα στο νερό στα υφιστάμενα προγράμματα χρηματοδότησης.

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ότι η πρόταση της Κομισιόν για τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προϋπολογισμό 2028-2034 δεν περιλαμβάνει ένα ξεχωριστό ταμείο παρά το γεγονός ότι σε πρόσφατη Έκθεσή του, το Κοινοβούλιο «καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα χωριστό και ειδικό ταμείο για την ανθεκτικότητα των υδάτων στο πλαίσιο του προσεχούς ΠΔΠ».

Υπογραμμίζει ότι η πρόσφατη Στρατηγική για την ανθεκτικότητα των υδάτων αναγνωρίζει ότι «χωρίς σημαντικές πρόσθετες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των υδάτων, η πρόοδος προς την ανθεκτικότητα των υδάτων θα είναι πολύ αργή ή θα στερείται ουσιαστικού αντίκτυπου» ενώ το σχετικό επενδυτικό κενό εκτιμάται σε περίπου 25 δισ. ευρώ ετησίως.

Καταλήγει δε τονίζοντας την ανάγκη να δημιουργηθούν ειδικοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής, για τη στήριξη έξυπνων ως προς τη διαχείριση των υδάτων τεχνολογιών και επενδύσεων ύδρευσης.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για την ανθεκτικότητα του νερού στα πλαίσια του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου

Η πρόσφατη Στρατηγική για την ανθεκτικότητα των υδάτων αναγνωρίζει ότι «χωρίς σημαντικές πρόσθετες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των υδάτων, η πρόοδος προς την ανθεκτικότητα των υδάτων θα είναι πολύ αργή ή θα στερείται ουσιαστικού αντίκτυπου» ενώ το σχετικό επενδυτικό κενό εκτιμάται σε περίπου 25 δισ. ευρώ ετησίως.

Η πρόταση της Κομισιόν για τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προϋπολογισμό 2028-2034 δεν περιλαμβάνει ένα ξεχωριστό ταμείο παρά το γεγονός ότι σε πρόσφατη Έκθεσή του, το Κοινοβούλιο «καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα χωριστό και ειδικό ταμείο για την ανθεκτικότητα των υδάτων στο πλαίσιο του προσεχούς ΠΔΠ».

Υπό το φως των ανωτέρω:

  1. Πώς προτίθεται να διασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση στο επόμενο ΠΔΠ για την ανθεκτικότητα του νερού συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, συντήρησης και εκσυγχρονισμού των υποδομών;
  2. Προτίθεται να δημιουργήσει ειδικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής, για τη στήριξη έξυπνων ως προς τη διαχείριση των υδάτων τεχνολογιών και επενδύσεων ύδρευσης;
  3. Εξετάζει την επιλογή να δοθεί προτεραιότητα στο νερό στα υφιστάμενα πλαίσια χρηματοδότησης;

