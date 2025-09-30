Νερό: Μειώθηκαν κατά 43% τα συνολικά αποθέματα της ΕΥΔΑΠ μέσα σε ένα έτος - Επίσημα στοιχεία

Σήμερα, επίσημη έναρξη του υδρολογικού έτους, τα συνολικά αποθέματα της ΕΥΔΑΠ είναι μειωμένα στα 403,3 εκατ. κυβικά μέτρα νερού, από 639 εκατ. κυβικά μέτρα στις 30 Σεπτεμβρίου 2024!

Το χωριό Κάλλιο αναδύθηκε από τα νερά της τεχνητής λίμνης του Μόρνου εξαιτίας της παρατεταμένης λειψυδρίας.  

Με ανησυχική ταχύτητα συνεχίζουν να μειώνονται τα αποθέματα νερού της πρωτεύουσας, με τα απολήψιμα αποθέματα στους ταμιευτήρες της Αθήνας να έχουν μειωθεί κατά 36,5% εντός ενός έτους, με την κατάσταση στον Μόρνο να είναι απελπιστική, καθώς σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι ο όγκος νερού έχει μειωθεί κατά σχεδόν 43%.

Τα δεδομένα απολήψιμων αποθεμάτων της ΕΥΔΑΠ αποτυπώνουν χωρίς καμία αμφιβολία τη δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργήσει η λειψυδρία στη χώρα μας. Τα τελευταία έτη ο όγκος νερού στους δύο βασικούς και δύο υποστηρικτικούς ταμιευτήρες της πρωτεύουσας, Εύηνος, Μόρνος, Υλίκη και Μαραθώνας, έχει πάρει την κατιούσα. Το 2022 η Αθήνα είχε στη διάθεσή της περίπου 1,1 δισ. κυβικά μέτρα νερού, ενώ μόλις τρία χρόνια αργότερα οι υδατικοί πόροι της μεγαλύτερης αστικής περιοχής της χώρας έχουν μειωθεί κατά 63% σε 403,3 εκατ. κυβικά μέτρα.

Από τους τέσσερις ταμιευτήρες, η μεγαλύτερη απώλεια νερού έλαβε χώρα στον μεγαλύτερο εξ αυτών, στον Μόρνο. Την ίδια ημέρα πέρυσι η τεχνητή λίμνη διέθετε 309 εκατ. κυβικά μέτρα νερού, ενώ φέτος τα αποθέματα σχεδόν υποδιπλασιάστηκαν σε 176 εκατ. κυβικά μέτρα.

Ανάλογες απώλειες αντιμετωπίζουν και άλλοι δύο ταμιευτήρες, η φυσική λίμνη Υλίκη και η τεχνητή λίμνη του Μαραθώνα. Η φυσική λίμνη της Βοιωτίας είδε απώλειες 38% στα αποθέματά της, ενώ ο τεχνητός ταμιευτήρας της βορειοανατολικής Αττικής σημείωσε πτώση 28% στα αποθέματά του.

Ο ταμιευτήρας του Εύηνου από την άλλη είδε αύξηση κατά 5 εκατ. κυβικά μέτρα στα αποθέματά του από πέρυσι έως σήμερα.

Η σοβαρότητα της κατάστασης γίνεται αντιληπτή βάσει των δεδομένων από την αρχή του αιώνα. Σύμφωνα με τα δεδομένα της ΕΥΔΑΠ, η τελευταία φορά που είχαμε ανάλογα χαμηλά αποθέματα ήταν πριν από 24 χρόνια, το 2001.

