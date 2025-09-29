Λίμνη Μόρνου: Αναδύεται ακόμα περισσότερο το βυθισμένο χωριό Κάλλιο - Νέες εικόνες

Σήμερα, οι περίπου 60 κάτοικοι του νέου Καλλίου παρακολουθούν καθημερινά τη μείωση της στάθμης της λίμνης και βλέπουν να αναδύονται από τα νερά τα σπίτια και τα σημεία που κάποτε αποτέλεσαν το σπίτι τους

Λίμνη Μόρνου: Αναδύεται ακόμα περισσότερο το βυθισμένο χωριό Κάλλιο - Νέες εικόνες

Το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, λόγω της παρατεταμένης λειψυδρείας, αναδύθηκε απο τα νερά της τεχνητής λίμνης του Μόρνου

Το χωριό Κάλλιο, που είναι βυθισμένο στη λίμνη του Μόρνου, αναδύεται όλο και περισσότερο στην επιφάνεια, καθώς η στάθμη των υδάτων της τεχνητής λίμνης υποχωρεί με ανησυχητικά γρήγορους ρυθμούς.

Η υποχώρηση αυτή οφείλεται στην παρατεταμένη ξηρασία που πλήττει την περιοχή, γεγονός που αναδεικνύει τον αυξανόμενο κίνδυνο λειψυδρίας, ο οποίος δεν αφορά μόνο την περιοχή του Μόρνου αλλά επηρεάζει συνολικά την υδροδότηση της Αττικής και άλλων περιοχών που εφοδιάζονται από τη λίμνη.

Το Κάλλιο ήταν ένα ημιορεινό χωριό στη Δωρίδα, που οι κάτοικοί του αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το 1980 προκειμένου να δημιουργηθεί η τεχνητή λίμνη του Μόρνου, η οποία καλύπτει σήμερα τον παλιό οικισμό. Περίπου 80 σπίτια, η εκκλησία και το δημοτικό σχολείο βυθίστηκαν στα νερά, ενώ οι κάτοικοι μετακόμισαν σε νέο οικισμό σε κοντινό υψόμετρο, με τους περισσότερους να εγκαθίστανται στην Αθήνα ή σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σήμερα, οι περίπου 60 κάτοικοι του νέου Καλλίου παρακολουθούν καθημερινά τη μείωση της στάθμης της λίμνης και βλέπουν να αναδύονται από τα νερά τα σπίτια και τα σημεία που κάποτε αποτέλεσαν το σπίτι τους. Οι πέτρινοι τοίχοι, οι δρόμοι και τα σοκάκια του παλιού χωριού εμφανίζονται ξανά, προκαλώντας αισθήματα νοσταλγίας αλλά και ανησυχία για το μέλλον των υδάτινων πόρων.

Οι ειδικοί έχουν ήδη προειδοποιήσει για τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η παρατεταμένη λειψυδρία, τόσο στην ευρύτερη περιοχή του Μόρνου όσο και στα σημεία που υδροδοτούνται από αυτόν, όπως ο Εύηνος και η Κωπαΐδα.

Το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, λόγω της παρατεταμένης λειψυδρείας, αναδύθηκε απο τα νερά της τεχνητής λίμνης του Μόρνου.

Το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, λόγω της παρατεταμένης λειψυδρείας, αναδύθηκε απο τα νερά της τεχνητής λίμνης του Μόρνου.

Το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, λόγω της παρατεταμένης λειψυδρείας, αναδύθηκε απο τα νερά της τεχνητής λίμνης του Μόρνου.

Το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, λόγω της παρατεταμένης λειψυδρείας, αναδύθηκε απο τα νερά της τεχνητής λίμνης του Μόρνου

Το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, λόγω της παρατεταμένης λειψυδρείας, αναδύθηκε απο τα νερά της τεχνητής λίμνης του Μόρνου

Το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, λόγω της παρατεταμένης λειψυδρείας, αναδύθηκε απο τα νερά της τεχνητής λίμνης του Μόρνου

Το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, λόγω της παρατεταμένης λειψυδρείας, αναδύθηκε απο τα νερά της τεχνητής λίμνης του Μόρνου

Το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, λόγω της παρατεταμένης λειψυδρείας, αναδύθηκε απο τα νερά της τεχνητής λίμνης του Μόρνου

