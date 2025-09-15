Τσιόδρας: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πιλοτικό πρόγραμμα αξιολόγησης πολιτικών των Περιφερειών

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία, πρόταση του Ευρωβουλευτή κι εκπροσώπου Τύπου της Ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρη Τσιόδρα, για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος χαρτογράφησης, ανάλυσης και αξιολόγησης των πολιτικών που εφαρμόζονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με στόχο την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα, με χρηματοδότηση 1,8 εκατ. Ευρώ, θα έχει πιλοτικό χαρακτήρα και αφορά τις Περιφέρειες της Ευρώπης και φυσικά μεταξύ αυτών έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής και οι ελληνικές περιφέρειες.

Η πρόταση, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καλύπτει ένα σημαντικό κενό: την ανάγκη για ποιοτική αξιολόγηση των δράσεων που υλοποιούνται από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Μέσω της συλλογής δεδομένων από τοπικές εκθέσεις προόδου και περιφερειακές στρατηγικές, θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων, ενώ θα αναδειχθούν βέλτιστες πρακτικές και θα ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης, από την ΕΕ έως τις τοπικές αρχές.

Στον πυρήνα της πρωτοβουλίας βρίσκεται η δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που θα συγκεντρώνει και θα αναλύει πολιτικές από όλη την Ευρώπη, παρέχοντας:

Μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων με βέλτιστες πρακτικές.

Έξυπνα εργαλεία ανάλυσης και οπτικοποίησης.

Τεκμηριωμένες αναλύσεις που θα στηρίζουν τη χάραξη πολιτικής.

Έναν οδικό χάρτη με προτάσεις για μελλοντικές νομοθετικές και χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες.

Ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της Ευρωομάδας της ΝΔ Δημήτρης Τσιόδρας υπογράμμισε:

«Θέλουμε να δώσουμε τόσο στις Ευρωπαϊκές, όσο και στις Ελληνικές περιφέρειες τα εργαλεία ώστε μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών, τον εντοπισμό αδυναμιών και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, να σχεδιάσουν πιο αποτελεσματικές πολιτικές. Είναι ώρα να περάσουμε από την ποσοτική παρακολούθηση στην ποιοτική ανάλυση – ώστε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και οι διαθέσιμοι πόροι να αποδίδουν το maximum για τις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες».

