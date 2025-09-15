Μητσοτάκης: Το SAFE δεν μπορεί να περιλαμβάνει χώρες που απειλούν με πόλεμο την ΕΕ

Ολοκληρώθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι κοινές δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, μετά τις διευρυμένες συνομιλίες που είχαν προηγηθεί.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον κ. Κόστα στην Αθήνα, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψή του στο πλαίσιο της περιοδείας του σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. αντανακλά τη δέσμευσή του για καλύτερο συντονισμό μεταξύ των εταίρων, σε μια περίοδο ιδιαίτερα ρευστή διεθνώς, αλλά και για την προετοιμασία των θεμάτων που θα συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τους επόμενους μήνες.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στα ανατολικά σύνορα της Ε.Ε., ο πρωθυπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς την Πολωνία, τονίζοντας ότι η προστασία της κυριαρχίας αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των κρατών-μελών και ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να ανεχθεί παραβιάσεις των εδαφικών της δικαιωμάτων.

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την υποστήριξη της Ελλάδας στις συνεννοήσεις Ε.Ε.-ΗΠΑ για την προώθηση ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, τα σύνορα της Ουκρανίας και με διασφάλιση της ισχυρής αποτρεπτικής ικανότητας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Για τη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει προσπάθειες για εκεχειρία και εξέφρασε ανησυχία για την παραβίαση της κυριαρχίας του Κατάρ, επισημαίνοντας την ανάγκη αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης στη Γάζα. Σημείωσε επίσης τη συμβολή της Ελλάδας μέσω της ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους πολίτες.

Στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη ύπαρξης κοινών χρηματοδοτικών εργαλείων για αγορές στρατιωτικού εξοπλισμού κοινού ενδιαφέροντος, όπως η αντιαεροπορική και αντιπυραυλική προστασία. Επανέλαβε επίσης τη θέση της Ελλάδας ότι χώρες που απειλούν με πόλεμο άλλα κράτη-μέλη δεν μπορούν να συμμετέχουν σε μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην αύξηση των μεταναστευτικών ροών, επισημαίνοντας τις πρόσφατες αφίξεις στην Κρήτη τις τελευταίες 48 ώρες.

Η επίσκεψη του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Αθήνα εντάσσεται στην περιοδεία του σε όλες τις πρωτεύουσες της Ε.Ε., με στόχο την καταγραφή των θέσεων των ηγετών ενόψει της άτυπης Συνόδου Κορυφής στη Δανία στις αρχές Οκτωβρίου και της τακτικής Συνόδου στις Βρυξέλλες στα τέλη Οκτωβρίου.

Ο κ. Κόστα, που έφτασε χθες στην Αθήνα, συμμετείχε σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο πρωθυπουργός, όπου οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις σε πιο άτυπο πλαίσιο. Στη συνέχεια, θα επισκεφθεί Λευκωσία και Ρώμη για συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

