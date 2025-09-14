Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε δείπνο στον António Costa - Δείτε εικόνες

Τη Δευτέρα στις 9 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των δύο ανδρών στο Μέγαρο Μαξίμου και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν δηλώσεις.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε απόψε, στην οικία του, δείπνο στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa.

