Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε δείπνο στον António Costa - Δείτε εικόνες
Το πρωί της Δευτέρας θα συναντηθούν ξανά στο Μέγαρο Μαξίμου
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε απόψε, στην οικία του, δείπνο στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa.
Τη Δευτέρα στις 9 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των δύο ανδρών στο Μέγαρο Μαξίμου και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν δηλώσεις.
