Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε δείπνο στον António Costa - Δείτε εικόνες

Το πρωί της Δευτέρας θα συναντηθούν ξανά στο Μέγαρο Μαξίμου

Newsbomb

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε δείπνο στον António Costa - Δείτε εικόνες
© Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε απόψε, στην οικία του, δείπνο στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa.

25-09-140007dpc4166.jpg

25-09-140010dpc4203.jpg
25-09-140011dpn3704.jpg

Τη Δευτέρα στις 9 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των δύο ανδρών στο Μέγαρο Μαξίμου και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν δηλώσεις.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο σύνδεσμος της Μελβούρνης υποδέχτηκε την αποστολή στην Αυστραλία

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του

23:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Γερμανικό γλέντι, τουρκικό κλάμα – Εικόνες από την απονομή

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα απάτης ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης: Έκαναν fake λογαριασμό με το όνομα του στο TikTok

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Η λάμπα – φάντασμα που ξεχωρίζει σε πολυσύχναστο δρόμο της Πολωνίας

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Super League: «3 στα 3» για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, πατατράκ για τον Παναθηναϊκό - Δείτε highlights

23:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 1-2: Δυσκόλεψε τον εαυτό του αλλά έκανε το «3 στα 3»

23:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η καλύτερη πεντάδα του τουρνουά – Δε γινόταν να λείπει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

23:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 20χρονος με αδυναμία στις μοτοσικλέτες

23:19LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Η λαμπερή έναρξη και ο… χαμός με το «Σε περίπτωση που» – Όλες οι μεγάλες στιγμές από το κατάμεστο Καλλιμάρμαρο

23:09LIFESTYLE

Η συγκίνηση του Σάκη Τανιμανίδη καμαρώνοντας την κόρη του να κάνει ποδήλατο – Δείτε βίντεο

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πύργο: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο κτήμα του

22:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Πάτησε Αυστραλία η αποστολή του «τριφυλλιού»

22:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Πρωταθλητές Ευρώπης οι Γερμανοί, «λύγισαν» την Τουρκία μετά από ματσάρα!

22:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε δείπνο στον António Costa - Δείτε εικόνες

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης (16/9)

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Τραγικός επίλογος για τον 81χρονο στην Αρτοπούλα – Βρέθηκε νεκρός στο δάσος

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Κλιματική αλλαγή: Η αύξηση των καυσώνων συνδέεται με την παραγωγή ορυκτών καυσίμων και τσιμέντου

22:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντίνος Τασούλας: Ο ΠτΔ εγκαινίασε το Μουσείο Άννας Συνοδινού στο Λουτράκι

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/9/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.300.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το τοπίο στο τέλος Σεπτέμβρη - Η ημερομηνία ορόσημο που δίνει το ECMWF

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες και αστάθεια καλύπτουν την χώρα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για το που χτυπούν

21:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Σπανούλης: «Αυτό το μετάλλιο το αξίζουν όλοι οι Έλληνες» - Όσα είπε για Γιάννη, Σενγκούν και Αταμάν

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

20:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασε σε λυγμούς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου, τους αγαπώ όλους»

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

23:19LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Η λαμπερή έναρξη και ο… χαμός με το «Σε περίπτωση που» – Όλες οι μεγάλες στιγμές από το κατάμεστο Καλλιμάρμαρο

23:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Γερμανικό γλέντι, τουρκικό κλάμα – Εικόνες από την απονομή

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: 40 ημέρες από τον χαμό της - Στο Α’ Νεκροταφείο η οικογένειά της - Δείτε φωτογραφίες

22:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Πρωταθλητές Ευρώπης οι Γερμανοί, «λύγισαν» την Τουρκία μετά από ματσάρα!

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Πολύτεκνος σκιαγραφεί τα μέτρα: «Επιτέλους, τα παιδιά μας δεν αντιμετωπίζονται σαν τεκμήριο - Να επιστρέψει η λογική για το δημογραφικό»

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο μηχανισμός τουρκικής προπαγάνδας και τα F-35 του Ισραήλ και της Ελλάδας

23:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η καλύτερη πεντάδα του τουρνουά – Δε γινόταν να λείπει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

20:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Φινλανδία: Χόρεψαν συρτάκι και φόρεσαν τα μετάλλια τους οι διεθνείς!

18:42ΕΛΛΑΔΑ

26 χρόνια από την τραγωδία του Falcon – Συγκινεί η σύζυγος του αδικοχαμένου δημοσιογράφου, Δημήτρη Πανταζόπουλου: «Έχω την εικόνα των 43 χρόνων σου, έτσι θα σε θυμάμαι»

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Το ΓΕΕΘΑ ανοίγει τις πόρτες στους απόστρατους: Καθοριστικός ο ρόλος τους στην αμυντική καινοτομία

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Τα ανατριχιαστικά μηνύματα μετά τη δολοφονία Κερκ - Αστειευόταν για «σωσία» του

16:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομικός της Βουλής: Στο εδώλιο με 12 κατηγορίες – «Μας έκαιγε, κρατούσε το γκλομπ και μας πατούσε κάτω», κατέθεσαν τα παιδιά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ