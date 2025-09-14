Κυβερνητικές πηγές για Ανδρουλάκη: Με «πράσινα λεφτόδεντρα» απέναντι στη μεταρρύθμιση Μητσοτάκη

Με σκωπτικό τρόπο σχολίασαν στην κυβέρνηση τις τοποθετήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ

Newsbomb

Κυβερνητικές πηγές για Ανδρουλάκη: Με «πράσινα λεφτόδεντρα» απέναντι στη μεταρρύθμιση Μητσοτάκη
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με σκωπτικό τρόπο κυβερνητικές πηγές σχολίασαν την εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, κατηγορώντας τον ότι αντί για κοστολογημένο σχέδιο επέλεξε να μοιράσει «πράσινα λεφτόδεντρα» και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.

«Αντί για προγραμματικό σχέδιο, ο κ. Ανδρουλάκης από το βήμα της ΔΕΘ επανέφερε τις αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος με «πράσινα λεφτόδεντρα» και «ακάλυπτες» υποσχέσεις», σχολίαζαν χαρακτηριστικά

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως «αντί για εναλλακτικές προτάσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε τον πιο γρήγορο δρόμο για επιστροφή της χώρας στις περιπέτειες του παρελθόντος, που οι πολίτες έχουν πληρώσει ακριβά. Οι ακοστολόγητες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ καθώς υπερβαίνουν την οροφή δαπανών, κάτι που σημαίνει ότι θα οδηγούσαν σε επιτήρηση, αυξήσεις φόρων και μέτρα λιτότητας. Απέναντι στις ανεύθυνες υποσχέσεις του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση υλοποιεί με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ύψους 1,76 δισ. ευρώ, με μειώσεις φόρων που θα φέρουν αυξήσεις εισοδημάτων σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες αλλά και γενναίες ελαφρύνσεις με έμφαση στις οικογένειες, στους νέους, στην ελληνική περιφέρεια και στα ακριτικά μας νησιά».

Στη συνέχεια τόνισαν πως: «Ο κ. Ανδρουλάκης προσθέτει μέτρα αρκετών δισ. ευρώ και άρα εισηγείται πλήρη δημοσιονομικό εκτροχιασμό, που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγούσε τη χώρα μας σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, υιοθετώντας πρακτικές λαϊκισμού που παραπέμπουν στον «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ». Μόνο το κόστος από την επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο, ύψους 1,35 δισ., αρκεί για να μπει η χώρα σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος καθώς είναι πρόσθετο των εξαγγελθέντων μέτρων. Η κυβέρνηση επέλεξε αυξήσεις μισθών και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα μέσω της μείωσης των κρατήσεων, όπου ειδικά για τις οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά οδηγεί σε αύξηση πέραν του ενός μισθού ανά εργαζόμενο γονέα».

Αναφορικά με τις εξαγγελίες για την μείωση του ΦΠΑ, σχολίασα: «Σε ό,τι αφορά τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά που πρότεινε εκ νέου το ΠΑΣΟΚ, το κόστος για τα τρόφιμα και συντελεστή 6% από 13%, είναι περίπου 1 δισ. ευρώ. Ο κ. Ανδρουλάκης ας δει τι έγινε στην Ισπανία όπου το μέτρο εφαρμόστηκε προσωρινά και αποσύρθηκε γιατί το όφελος δεν πέρασε στον τελικό καταναλωτή. Τουλάχιστον, ας διαβάσει τη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος από την οποία προκύπτει ότι μόνο το 19% του μέτρου θα έφτανε στους πολίτες. Για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση επέλεξε την απευθείας ενίσχυση των πολιτών μέσω της μείωσης της άμεσης φορολογίας που από 1ης Ιανουαρίου θα οδηγήσει σε αυξήσεις εισοδημάτων για εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αλλά και σε συνταξιούχους».

Τέλος, ανέφεραν ότι «Ο κ. Ανδρουλάκης ανακάλυψε ότι η Ελλάδα αποκλίνει από την υπόλοιπη Ευρώπη όταν αντιθέτως συγκλίνει σε κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εισοδήματα, ιδιωτική κατανάλωση, μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης. Μίλησε για ανάγκη ψηφιοποίησης του κράτους, προφανώς επειδή δεν χρησιμοποιεί το Gov.gr όπου είναι ψηφιοποιημένες οι υπηρεσίες του Δημοσίου προς όφελος των πολιτών. Απέναντι στις ισοπεδωτικές και ανεύθυνες λογικές του ΠΑΣΟΚ, οι πολίτες ξέρουν ότι η Ελλάδα προχωρά μπροστά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας. Αμφιβάλουμε κατά πόσο εννοεί ο κ. Ανδρουλάκης όσα λέει για εκλογές, οι οποίες όπως έχει τονίσει επανειλημμένως ο Πρωθυπουργός θα γίνουν το 2027 και τότε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα είναι υποχρεωμένος εκ του νόμου να παρουσιάσει κανονικό και κοστολογημένο πρόγραμμα και όχι τις τωρινές αοριστολογίες με τις ακάλυπτες υποσχέσεις».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:01LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με την Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο

08:52LIFESTYLE

Ανησυχία για τη Δήμητρα Αλεξανδράκη, εμφανίστηκε με γύψο – Δείτε εικόνα

08:52ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ύψωση Τιμίου Σταυρού: Τι γιορτάζουμε σήμερα 14 Σεπτεμβρίου και γιατί νηστεύουμε το λάδι - Το θαύμα που ταυτίστηκε με την μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Στο στόχαστρο το όνομα του διοικητή του νοσοκομείου Χανίων - Η δική του εξήγηση

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Το συγκινητικό «ευχαριστώ» μητέρας στο προσωπικό νοσοκομείου - Περιπέτεια για το βρέφος της

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα παλιό αγροτικό Mercedes με καρδιά AMG

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Εκλογές «βαρόμετρο» για την κυβέρνηση Μερτς στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Αυτή είναι η γνωστή influencer για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη - Παραδόθηκε και η μητέρα της

08:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν πισώπλατα Τούρκο οδηγό νταλίκας έξω από γνωστό ξενοδοχείο - Σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία του

08:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για Ανδρουλάκη: Με «πράσινα λεφτόδεντρα» απέναντι στη μεταρρύθμιση Μητσοτάκη

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Stellantis: Χρειαζόμαστε επειγόντως απόσυρση!

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: «Η νεολαία θα επιστρέφει με το μετρό και με ασφάλεια στα σπίτια της»

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Tyler Robinson: Έκαναν πλάκα οι φίλοι του στα social media - «Παιδιά ο σωσίας μου ήταν»

07:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε 24ωρη απεργία σε όλο το Δημόσιο

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Nissan Micra: Ηλεκτρικό comeback με ευρωπαϊκή σφραγίδα

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σε 3 δήμους της Αττικής σήμερα (14/9) - Οι περιοχές

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμών ανά ταμείο

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Με τρανς συζούσε ο Τάιλερ Ρόμπινσον - Τι ψάχνει το FBI

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φτάνει το νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας - Πόσα χρήματα θα πάρουν τα στελέχη

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Η πυροσβεστική κατέσβεσε φωτιά σε διαμέρισμα - Απεγκλωβίσθηκαν κάτοικοι της πολυκατοικίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Λα Νίνια επιστρέφει στην Ευρώπη - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Αυτή είναι η γνωστή influencer για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη - Παραδόθηκε και η μητέρα της

08:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν πισώπλατα Τούρκο οδηγό νταλίκας έξω από γνωστό ξενοδοχείο - Σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία του

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες και αστάθεια καλύπτουν την χώρα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για το που χτυπούν

08:52ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ύψωση Τιμίου Σταυρού: Τι γιορτάζουμε σήμερα 14 Σεπτεμβρίου και γιατί νηστεύουμε το λάδι - Το θαύμα που ταυτίστηκε με την μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Το ΓΕΕΘΑ ανοίγει τις πόρτες στους απόστρατους: Καθοριστικός ο ρόλος τους στην αμυντική καινοτομία

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Σεπτεμβρίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους λέτε χρόνια πολλά

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Tyler Robinson: Έκαναν πλάκα οι φίλοι του στα social media - «Παιδιά ο σωσίας μου ήταν»

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο των Παρισίων - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Στο στόχαστρο το όνομα του διοικητή του νοσοκομείου Χανίων - Η δική του εξήγηση

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο μηχανισμός τουρκικής προπαγάνδας και τα F-35 του Ισραήλ και της Ελλάδας

19:24ΚΟΣΜΟΣ

«Τάιλερ, εσύ είσαι; Σου μοιάζει» - Πώς ο πατέρας κατάλαβε ότι ο γιος του ήταν ο δολοφόνος

07:00LIFESTYLE

Οι 4 πολυαναμενόμενες σειρές του ALPHA που έρχονται να καθηλώσουν – Πότε κάνουν πρεμιέρα

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: «Η νεολαία θα επιστρέφει με το μετρό και με ασφάλεια στα σπίτια της»

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Το συγκινητικό «ευχαριστώ» μητέρας στο προσωπικό νοσοκομείου - Περιπέτεια για το βρέφος της

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Η viral στιγμή που ιερέας χορεύει κρητικά και εντυπωσιάζει – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ