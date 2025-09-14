Ανδρουλάκης: «Είμαι έτοιμος, ζητώ την εμπιστοσύνη σας, μπορώ να συγκρουστώ»

Αισθητά διαφορετική από τις άλλες ήταν η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ το βράδυ του Σαββάτου.



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άσκησε μεν κριτική στην κυβέρνηση, ωστόσο χρησιμοποίησε την παρουσία του εκεί για να παρουσιάσει το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο η Χαριλάου Τρικούπη ευελπιστεί ότι θα γίνει η κινητήριος δύναμη ώστε το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να εμφανιστεί ως η μοναδική ρεαλιστική εναλλακτική διακυβέρνησης απέναντι στη ΝΔ. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη για «πελατειασμό, αλαζονεία και χαμένες ευκαιρίες», κάνοντας λόγο για «ολιγοπώλια παντού, ακρίβεια και απαξίωση της δημόσιας υγείας και παιδείας».



Στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε δεκάδες, ή και εκατοντάδες προτάσεις για κάθε πτυχή της καθημερινότητας και της διακυβέρνησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επεξεργασίες του ΠΑΣΟΚ για την περιφερειακή ανάπτυξη, το δημογραφικό και την οικονομία.



Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για τη «Νέα Ευρωπαϊκή Σύγκλιση» και έθεσε συγκεκριμένους στόχους:



Δημογραφική αναγέννηση: σταθεροποίηση πληθυσμού και στήριξη οικογενειών.



Ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία: αύξηση παραγωγικότητας από 56% στο 75% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.



Άνοδος βιοτικού επιπέδου: στο 80% του ευρωπαϊκού μέσου όρου μέσα σε δέκα χρόνια.



Μείωση ανισοτήτων: μείωση ποσοστού φτώχειας κατά έξι μονάδες σε πέντε χρόνια.



Αξιοπρεπής εργασία και δικαιότερη κατανομή πλούτου: αύξηση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ κατά 1% ετησίως.



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε μεταξύ άλλων το σχέδιο «Αναστάσιος Πεπονής» για ένα κράτος διαφάνειας και αξιοκρατίας, με νέο ΑΣΕΠ, 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, συγχώνευση υπουργείων, ψηφιοποίηση διαδικασιών, νέα πλατφόρμα Διαύγειας και πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις.



Δεσμεύτηκε για στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πάγωμα της Golden Visa, προστασία της πρώτης κατοικίας και αυστηρούς ελέγχους σε funds. Για την εργασία πρότεινε «Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο» με επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, νέο ΕΚΑΣ και μέτρα υπέρ χαμηλοσυνταξιούχων.



Υποσχέθηκε ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, ψυχολόγο σε κάθε σχολείο και στήριξη πανεπιστημίων. Για την Υγεία παρουσίασε επταετές σχέδιο με ισχυρή ΠΦΥ, ψηφιακό μετασχηματισμό και αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης.



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για «περήφανη Ελλάδα που πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη», τάχθηκε υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, εναντίον της ταύτισης της Ελλάδας με το Ισραήλ ώστε να μη γίνει «συνένοχη» και κατά της συμμετοχής της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα.



Κλείνοντας την ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε το πολιτικό διακύβευμα που θα προβάλλει το ΠΑΣΟΚ μέχρι και τις εθνικές εκλογές.



«Είμαι έτοιμος. Με συνείδηση της ιστορικής ευθύνης και του χρέους να γυρίσουμε σελίδα σταματώντας αυτή την πρωτοφανή αδιαφανή μεταφορά πλούτου, αυτή την πρωτοφανή επίθεση στους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου. Ζητώ την εμπιστοσύνη σας. Η ως τώρα πορεία μου δείχνει ότι δεν έχω ούτε χορηγούς ούτε δεσμεύσεις. Δεσμεύομαι μόνο από την πίστη μου στον ελληνικό λαό! Γι’ αυτό μπορώ να συγκρουστώ με ό,τι εμποδίζει την αλλαγή για μια δίκαιη κοινωνία. Μια πολιτική αλλαγή που χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το μόνο κόμμα που μπορεί να τη φέρει είναι το ΠΑΣΟΚ», κατέληξε καταχειροκροτούμενος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

