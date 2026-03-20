Σκάνδαλο στη ΔΟΥ Χαλκίδας: Το «μωράκι», το «γατάκι» και ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ.

Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το σκάνδαλο στη ΔΟΥ Χαλκίδας που συντάραξε την Εύβοια αλλά και όλη την Ελλάδα.

Η εισαγγελέας της έδρας έκανε καταιγισμό ερωτήσεων στους κατηγορουμένους για τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛΑΣ μεταξύ των εμπλεκομένων.

Η γνωστή προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας «Λίνα» με θητεία δεκαετιών στην υπηρεσία που γνώριζε πρόσωπα και πράγματα σύμφωνα με το κατηγορητήριο και τις συνομιλίες.

Όπως αναφέρει το eviaoline.gr, η εισαγγελέας στην τελευταία συνεδρίαση ρώτησε την προϊστάμενη για τα λεφτά που ακούγεται η ίδια να λέει δώσε εκεί 5000. Εκεί 2000 εκεί 1000, τι αντιπροσωπεύουν.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η «σιδηρά κυρία της ΔΟΥ» απάντησε ότι εννοούσε να δώσουν υπερωρίες ή δάνεια σε υπαλλήλους.

Στη συνέχεια η έδρα ρώτησε πως είναι δυνατόν να μοιράζονται προκαταβολικά οι υπερωρίες και με ποια κριτήρια με την προϊστάμενη να απαντά: «Άν θέλει μπορεί να δώσει και άδεια ένα μήνα σε υπάλληλο».

Καλούμενη να απαντήσει στην ερώτηση πως δίνεται και με ποια διαδικασία αφού το δημόσιο έχει συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας απάντησε: «Έτσι γίνεται συνήθως».

Σε άλλη ερώτηση της εισαγγελέως η Διευθύντρια της ΔΥΟ κλήθηκε να απαντήσει για ποιο λόγο συνόδευε φυσικά πρόσωπα η επιχειρηματίες ή λογιστές που είχαν πρόβλημα με την έκδοση φορολογικής ενημερότητας, απαντώντας ότι το έκανε «για λόγους εξυπηρέτησης και ότι έτσι είθισται να συμβαίνει».

Η διευθύντρια της ΔΟΥ Χαλκίδας αρνήθηκε ότι ήξερε επιχειρηματίες και στην απολογία της αναφέρθηκε σε προσωπικά θέματα, ενώ κάποια στιγμή αισθάνθηκε ζαλάδα.

Αμέσως μετά την προϊστάμενη της ΔΟΥ στο εδώλιο ανέβηκε ο κατηγορούμενος λογιστής. Η εισαγγελέας τον ρώτησε, γιατί αποκαλούσε “μωράκι” και “γατάκι” την Διευθύντρια της ΔΟΥ, καθώς και ποια είναι η σχέση τους με τον ίδιο να μην απαντά. Ωστόσο η εισαγγελέας επέμεινε: «Τι εννοείται έλα Μωράκι. Έλα Γατάκι, τι ώρα θα συναντηθούμε; Ποια ήταν η μεταξύ σας σχέση;».

Ο λογιστής παρά την πίεση και τις επανειλημμένες ερωτήσεις δεν θέλησε να απαντήσει για την οικειότητα που αποτυπώθηκε να έχει με την προϊστάμενη από τον κοριό της ΕΛΑΣ.

Ο λογιστής στη συνέχεια επεσήμανε ότι διατηρούσε τυπικές σχέσεις και έκανε τη δουλειά του ενώ ισχυρίστηκε ότι κακώς τον μπλέκουν στη υπόθεση διότι δεν πήρε ούτε ένα ευρώ παράνομο, καθώς από την δουλειά του είχε πολλά χρήματα και δεν είχε ανάγκη.

Στην ερώτηση για τα λεφτά που ακούγεται ότι θα πάνε σε αυτόν απάντησε ότι έπρεπε να κάνει για ένα πελάτη του ενδικοφανή προσφυγή και ρώτησε τον υπάλληλο της εφορίας πως να την κάνει και θα του έδινε για τον λόγο αυτό 1000 ευρώ για τον κόπο του και αυτός θα έπαιρνε την νόμιμη αμοιβή του.

Στο σημείο παρενέβη ο πρόεδρος του δικαστηρίου που του είπε:

«Καταλαβαίνετε τι μας λέτε; Ότι εσείς ένας ιδιώτης θα ρωτούσατε ένα υπάλληλο του δημοσίου που προστατεύει το δημόσιο συμφέρον για ποια επιχειρήματα θα βάλετε στην προσφυγή ώστε να γίνει αποδεκτή και όχι μόνο αυτό αλλά θα του δίνατε και αμοιβή 1000 ευρώ.

Είναι δεοντολογικό αυτό;

Συνηθίζεται να βοηθούν οι υπάλληλοι απάντησε

Την ξέρετε την κα Κ. την διεκπεραιώτρια;

Της είχα συστήσει δύο πελάτες μου μέχρι εκεί .

Πως εξηγείται ότι στις τηλεφωνικές συνομιλίες ακούγεται ότι εσείς θα παρετε τόσα. Ο άλλος τόσα κλπ;».

Ακολούθως στο εδώλιο ανέβηκε ο ελεγκτής ο οποίος επίσης ρωτήθηκε για την σχέση του με την διευθύντρια της ΔΟΥ Χαλκίδας. Ο ελεγκτής απάντησε ότι είναι κουμπάροι ωστόσο αυτό δεν σημάνει κάτι και πως πάντα έκανε τη δουλειά του σωστά επισημαίνοντας ότι δύο φορές που υπέπεσε σε έλεγχο της ΑΑΔΕ τα βρήκαν όλα άψογα.

Η εισαγγελέας απαντώντας στον ελεγκτή ανέφερε ότι με βάση τα δεδομένα υπάρχει εμπλοκή του στην υπόθεση.

Η πολύκροτη υπόθεση στην οποία κατηγορούνται 24 άτομα έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία με την απόφαση -σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προέδρου- να αναμένεται εντός του Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση της Δευτέρας, το δικαστήριο όρισε ημερομηνίες 20-23-24 Απριλίου και 11-18-25 Μαϊου για τη συνέχιση και εκδίκαση της υπόθεσης.