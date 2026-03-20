Θρήνος για τον Τσακ Νόρις: Παγκόσμια συγκίνηση και αποχαιρετισμοί από σταρ και ηγέτες

Θλίψη και παγκόσμια συγκίνηση προκάλεσε η είδηση του θανάτου του θρυλικού ηθοποιού Τσακ Νόρις.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στην ηλικία των 86 ετών, με την είδηση να κάνει γνωστή η οικογένειά του με μία ανάρτηση στα social media.

Από την στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση θανάτου του Τσακ Νόρις συνάδελφοι του και προσωπικότητες παγκόσμιου βεληνεκούς αλλά και ηγέτες έσπευσαν να τον αποχαιρετίσουν μέσω διαδικτύου, αποτίοντας φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του στίγμα σαν ηθοποιός και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για χιλιάδες ανθρώπους.

Θαυμαστής των «Chuck Norris facts» ο Στίβεν Κινγκ

Θαυμαστής των «Chuck Norris facts» δήλωσε ο πασίγνωστος συγγραφέας τρόμου Stephen King.

Μάλιστα ο συγγραφέας αποχειρέτισε τον ηθοποιίο με μερικά από τα αγαπημένα του ανέκδοτα στην διακικτυακή πλατφόρμα «Χ».

«Το αγαπημένο μου αστείο για τον Chuck Norris: Ο Chuck δεν βγάζει το καζανάκι, την τρομάζει μέχρι θανάτου».

«Δεύτερο αγαπημένο: Όταν γεννήθηκε, ο Chuck Norris πήγε τη μητέρα του σπίτι από το νοσοκομείο».

Ο King πρόσθεσε: «Σοβαρά, τον θεωρούσα υπέροχο. Η SILENT RAGE τρόμαξε τα αγόρια μου... και εμένα».

Σημειώνεται ότι ο Νόρις πρωταγωνίστησε στην ταινία επιστημονικής φαντασίας τρόμου του 1982, Silent Rage, ως σερίφης που πρέπει να αντιμετωπίσει έναν δολοφόνο που του έχουν δοθεί υπεράνθρωπες δυνάμεις σε ένα ιατρικό πείραμα.

«Ένας τιτάνας των πολεμικών τεχνών δράσης μας άφησε»

Ο ηθοποιός Σκοτ Άντκινς ανάρτησε μία κοινή φωτογραφία του με τον Τσακ Νόρις την οποία σχολίασε με λόγια καρδιάς. Ο ηθοποιός αποκάλεσε «Τιτάνα» τον Τσακ Νόρις σημειώνοντας ότι ενέπνευσε μία ολόκληρη γενιά.

Η ανάρτηση του Σκοτ Άντκινς

«Ένας τιτάνας των πολεμικών τεχνών δράσης μας άφησε. Ένας δεξιοτέχνης των πολεμικών τεχνών, ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας αφοσιωμένος ανθρωπιστής. Οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν για λίγο, αλλά η καλοσύνη του άφησε μια διαρκή εντύπωση. Ενσάρκωσε το αληθινό πνεύμα των πολεμικών τεχνών. Η καρδιά μου είναι με τους αγαπημένους του. Ενέπνευσες μια γενιά. Αναπαύσου εν ειρήνη Τσακ».

«Ήταν Αμερικανός από κάθε άποψη»

Τον θρυλικό ηθοποιό Τσακ Νόρις αποχαιρέτισε με τον δικό του τρόπο ο φίλος του και συνάδελφός του Σιλβέστερ Σταλόνε.

Οι δύο γνωστοί ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στον κινηματογράφο και διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε ανάρτησε μία φωτογραφία από συνεργασία που είχαν το 2012 στην ταινία The Expendables 2 σημειώνοντας στη λεζάντα που την συνόδευσε πως ο Τσακ Νόρις ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος καθώς και σωστός Αμερικανός.

Παράλληλα έστειλε συλλυπητήρια στην οικογένεια του γνωστού ηθοποιού που πέθανε, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του την Παρασκευή (20.03.2026).

«Πέρασα υπέροχα δουλεύοντας με τον Τσακ. Ήταν Αμερικανός από κάθε άποψη. Ήταν υπέροχος άνθρωπος, τα συλλυπητήριά μου στην υπέροχη οικογένειά του», έγραψε ο Σιλβέστερ Σταλόνε.

Jean-Claude Van Damme: Πάντα σεβόμουν τον άνθρωπο που ήταν

Συλληπητήρια μέσω διαδικτύου έστειλε στη οικογένεια του εκλιπόντα και ο ηθοποιός Ζαν κλωντ βαν νταμ.

«Τα θερμά μου συλλυπητήρια για τον θάνατο του φίλου μου, Τσακ Νόρις. Γνωριζόμασταν από τα πρώτα μου χρόνια και πάντα σεβόμουν τον άνθρωπο που ήταν. Η καρδιά και οι προσευχές μου είναι με την οικογένειά του. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ», έγραψε στην ανάρτησή του ο ηθοποιός την οποία συνόδευσε με φωτογραφίες από το παρελθόν του με τον τον Τσακ Νόρις.

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Νετανιάχου για την απώλεια του θρυλικού Τσακ Νόρις

Ανάμεσα σε αυτούς που έσπευσαν να στείλουν συλληπητήρια στην οικογένεια του Τσακ Νόρις ήταν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανήρτησε στον προσωπικό λογαριασμό του στο X, συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Τσακ Νόρις, τον οποίο χαρακτήρισε «σπουδαίο φίλο του Ισραήλ».

«Εγώ και η Σάρα είμαστε βαθιά θλιμένοι για την είδηση του θανάτου του Τσακ Νόρις, ενός σπουδαίου φίλου του Ισραήλ, αλλά και προσωπικού. Ο Τσακ έφερε τις πολεμικές τέχνες και τη ζεστασιά του χαρακτήρα του σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ας είναι ευλογία η μνήμη του» γράφει στην ανάρτησή του.

Βίκτορ Ορμπάν: Αντίο φίλε μου

Συλληπητήρια μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας «Χ» έστειλε και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν.

Ο Ούγγρος πολιτικός έγραψε «Αντίο φίλε μου, Τσακ Νόρις» στην ανάρτησή του την οποία συνόδευσε με ένα βίντεο από στιγμιότυπα παλιότερης επίσκεψης του Τσακ Νόρις στην Ουγγαρία.

«Ο Τσακ Νόρις είναι πρωταθλητής, πάντα τον θεωρούσα πρότυπο»

«Ο Τσακ Νόρις είναι πρωταθλητής», με τα λόγια αυτά αποχαιρετά τον θρυλικό ηθοποιό ο συνάδελφός του Dolph Lundgren, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στην ταινία The Expendables 2 το 2012.

«Ο Τσακ Νόρις είναι ο πρωταθλητής. Από τότε που ήμουν νέος αθλητής πολεμικών τεχνών και αργότερα ασχολήθηκα με τον κινηματογράφο, πάντα τον θεωρούσα πρότυπο. Κάποιον που είχε τον σεβασμό, την ταπεινότητα και τη δύναμη που χρειάζεται για να είναι κανείς άντρας. Θα μας λείψεις, φίλε μου», έγραψε στην ανάρτησή του ο ηθοποιός.

