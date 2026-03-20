Θρήνος για τον Τσακ Νόρις: Παγκόσμια συγκίνηση και αποχαιρετισμοί από σταρ και ηγέτες

Ο Τσακ Νόρις έφυγε από τη ζωή στην ηλικία των 86 ετών

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θλίψη και παγκόσμια συγκίνηση προκάλεσε η είδηση του θανάτου του θρυλικού ηθοποιού Τσακ Νόρις.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στην ηλικία των 86 ετών, με την είδηση να κάνει γνωστή η οικογένειά του με μία ανάρτηση στα social media.

Από την στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση θανάτου του Τσακ Νόρις συνάδελφοι του και προσωπικότητες παγκόσμιου βεληνεκούς αλλά και ηγέτες έσπευσαν να τον αποχαιρετίσουν μέσω διαδικτύου, αποτίοντας φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του στίγμα σαν ηθοποιός και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για χιλιάδες ανθρώπους.

Θαυμαστής των «Chuck Norris facts» ο Στίβεν Κινγκ

Θαυμαστής των «Chuck Norris facts» δήλωσε ο πασίγνωστος συγγραφέας τρόμου Stephen King.

Μάλιστα ο συγγραφέας αποχειρέτισε τον ηθοποιίο με μερικά από τα αγαπημένα του ανέκδοτα στην διακικτυακή πλατφόρμα «Χ».

«Το αγαπημένο μου αστείο για τον Chuck Norris: Ο Chuck δεν βγάζει το καζανάκι, την τρομάζει μέχρι θανάτου».

«Δεύτερο αγαπημένο: Όταν γεννήθηκε, ο Chuck Norris πήγε τη μητέρα του σπίτι από το νοσοκομείο».

Ο King πρόσθεσε: «Σοβαρά, τον θεωρούσα υπέροχο. Η SILENT RAGE τρόμαξε τα αγόρια μου... και εμένα».

Σημειώνεται ότι ο Νόρις πρωταγωνίστησε στην ταινία επιστημονικής φαντασίας τρόμου του 1982, Silent Rage, ως σερίφης που πρέπει να αντιμετωπίσει έναν δολοφόνο που του έχουν δοθεί υπεράνθρωπες δυνάμεις σε ένα ιατρικό πείραμα.

«Ένας τιτάνας των πολεμικών τεχνών δράσης μας άφησε»

Ο ηθοποιός Σκοτ Άντκινς ανάρτησε μία κοινή φωτογραφία του με τον Τσακ Νόρις την οποία σχολίασε με λόγια καρδιάς. Ο ηθοποιός αποκάλεσε «Τιτάνα» τον Τσακ Νόρις σημειώνοντας ότι ενέπνευσε μία ολόκληρη γενιά.

Η ανάρτηση του Σκοτ Άντκινς

«Ένας τιτάνας των πολεμικών τεχνών δράσης μας άφησε. Ένας δεξιοτέχνης των πολεμικών τεχνών, ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας αφοσιωμένος ανθρωπιστής. Οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν για λίγο, αλλά η καλοσύνη του άφησε μια διαρκή εντύπωση. Ενσάρκωσε το αληθινό πνεύμα των πολεμικών τεχνών. Η καρδιά μου είναι με τους αγαπημένους του. Ενέπνευσες μια γενιά. Αναπαύσου εν ειρήνη Τσακ».

«Ήταν Αμερικανός από κάθε άποψη»

Τον θρυλικό ηθοποιό Τσακ Νόρις αποχαιρέτισε με τον δικό του τρόπο ο φίλος του και συνάδελφός του Σιλβέστερ Σταλόνε.

Οι δύο γνωστοί ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στον κινηματογράφο και διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε ανάρτησε μία φωτογραφία από συνεργασία που είχαν το 2012 στην ταινία The Expendables 2 σημειώνοντας στη λεζάντα που την συνόδευσε πως ο Τσακ Νόρις ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος καθώς και σωστός Αμερικανός.

Παράλληλα έστειλε συλλυπητήρια στην οικογένεια του γνωστού ηθοποιού που πέθανε, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του την Παρασκευή (20.03.2026).

«Πέρασα υπέροχα δουλεύοντας με τον Τσακ. Ήταν Αμερικανός από κάθε άποψη. Ήταν υπέροχος άνθρωπος, τα συλλυπητήριά μου στην υπέροχη οικογένειά του», έγραψε ο Σιλβέστερ Σταλόνε.

Jean-Claude Van Damme: Πάντα σεβόμουν τον άνθρωπο που ήταν

Συλληπητήρια μέσω διαδικτύου έστειλε στη οικογένεια του εκλιπόντα και ο ηθοποιός Ζαν κλωντ βαν νταμ.

«Τα θερμά μου συλλυπητήρια για τον θάνατο του φίλου μου, Τσακ Νόρις. Γνωριζόμασταν από τα πρώτα μου χρόνια και πάντα σεβόμουν τον άνθρωπο που ήταν. Η καρδιά και οι προσευχές μου είναι με την οικογένειά του. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ», έγραψε στην ανάρτησή του ο ηθοποιός την οποία συνόδευσε με φωτογραφίες από το παρελθόν του με τον τον Τσακ Νόρις.

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Νετανιάχου για την απώλεια του θρυλικού Τσακ Νόρις

Ανάμεσα σε αυτούς που έσπευσαν να στείλουν συλληπητήρια στην οικογένεια του Τσακ Νόρις ήταν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανήρτησε στον προσωπικό λογαριασμό του στο X, συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Τσακ Νόρις, τον οποίο χαρακτήρισε «σπουδαίο φίλο του Ισραήλ».

«Εγώ και η Σάρα είμαστε βαθιά θλιμένοι για την είδηση του θανάτου του Τσακ Νόρις, ενός σπουδαίου φίλου του Ισραήλ, αλλά και προσωπικού. Ο Τσακ έφερε τις πολεμικές τέχνες και τη ζεστασιά του χαρακτήρα του σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ας είναι ευλογία η μνήμη του» γράφει στην ανάρτησή του.

Βίκτορ Ορμπάν: Αντίο φίλε μου

Συλληπητήρια μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας «Χ» έστειλε και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν.

Ο Ούγγρος πολιτικός έγραψε «Αντίο φίλε μου, Τσακ Νόρις» στην ανάρτησή του την οποία συνόδευσε με ένα βίντεο από στιγμιότυπα παλιότερης επίσκεψης του Τσακ Νόρις στην Ουγγαρία.

«Ο Τσακ Νόρις είναι πρωταθλητής, πάντα τον θεωρούσα πρότυπο»

«Ο Τσακ Νόρις είναι πρωταθλητής», με τα λόγια αυτά αποχαιρετά τον θρυλικό ηθοποιό ο συνάδελφός του Dolph Lundgren, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στην ταινία The Expendables 2 το 2012.

«Ο Τσακ Νόρις είναι ο πρωταθλητής. Από τότε που ήμουν νέος αθλητής πολεμικών τεχνών και αργότερα ασχολήθηκα με τον κινηματογράφο, πάντα τον θεωρούσα πρότυπο. Κάποιον που είχε τον σεβασμό, την ταπεινότητα και τη δύναμη που χρειάζεται για να είναι κανείς άντρας. Θα μας λείψεις, φίλε μου», έγραψε στην ανάρτησή του ο ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:42ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση του 90χρονου στη Σκύδρα: Εντοπίστηκε μετά από 4 ημέρες αναζητήσεων

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Τενερίφη: Σφοδρή κακοκαιρία στις Κανάριες Νήσους - Χιόνια, θυελλώδεις άνεμοι και βροχές

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Κηφισίας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών την επόμενη εβδομάδα

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Υπό κράτηση ο μεγιστάνας πετρελαίου Βίλμερ Ρουπέρτι - Η συνάντηση «δόλωμα» των αστυνομικών

20:29LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ποιοι special guests θα τραγουδήσουν σε ημιτελικούς και τελικό

20:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στην Τουρκία: Δολοφονήθηκε 21χρονος ποδοσφαιριστής

20:15ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στη ΔΟΥ Χαλκίδας: Το «μωράκι», το «γατάκι» και ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ.

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Έδωσε «πράσινο φως» στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις τους για πλήγματα κατά του Ιράν

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Ένας πύραυλος στο σαλόνι - Απίστευτη εικόνα σε σπίτι στο Ισραήλ από ιρανικό πλήγμα

19:51ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την μαθητική και στρατιωτική παρέλαση

19:43ΕΛΛΑΔΑ

«Προσωπική περιουσία 40 ετών» λέει για τους πίνακες η γκαλερί Τσαγκαράκη - «Το παραδώσαμε στις αρχές» λένε για το ευαγγέλιο που κατασχέθηκε

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Στη ΓΑΔΑ ο πασίγνωστος γκαλερίστας - Νέοι έφοδοι της Αστυνομίας - 300 πλαστοί πίνακες

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε μήνυση εναντίον του Χάρβαρντ - Κατηγορείται ότι δεν προστατεύει Εβραίους φοιτητές

19:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός δωδεκάδας ο Χολμς!

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: «Αν ποτέ ξυπνήσει τότε θα ξέρουμε τι πραγματικά συνέβη», λέει ο πατέρας της 24χρονης

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Αν δουλεύεις στην εστίαση σε αφορά» - Στα 1.100 ευρώ ο βασικός μισθός με τη νέα σύμβαση

19:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ καλεί ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ: Η επιστολή Ανδρουλάκη για συζήτηση σχετικά με τους θεσμούς

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πατριός επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι τον θετό γιο του

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Τσεχία: Φωτιά σε ισραηλινό εργοστάσιο κατασκευής drones στην πόλη Παρντούμπιτσε - Εξετάζεται το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Προκλητικός ο Γκιουλέρ κατά Ελλάδας - Κύπρου: Επιδιώκουν νέα τετελεσμένα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Στη ΓΑΔΑ ο πασίγνωστος γκαλερίστας - Νέοι έφοδοι της Αστυνομίας - 300 πλαστοί πίνακες

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η άνοιξη επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του ECMWF για το τέλος Μάρτη

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ιδιοκτήτης της ομώνυμης γκαλερί στο Κολωνάκι - Το βίντεο που οδήγησε στις έρευνες των αρχών

13:52WHAT THE FACT

Ο τραπεζίτης που προέβλεψε την οικονομική κρίση του 2008 προειδοποιεί ότι κάτι χειρότερο πλησιάζει

19:43ΕΛΛΑΔΑ

«Προσωπική περιουσία 40 ετών» λέει για τους πίνακες η γκαλερί Τσαγκαράκη - «Το παραδώσαμε στις αρχές» λένε για το ευαγγέλιο που κατασχέθηκε

17:40MEETING POINT

Ο Χρυσοχοΐδης στο Newsbomb: Τι αποκαλύπτει για το χτύπημα στην εβραϊκή συναγωγή στην Αθήνα με χρηματοδότηση από το Ιράν

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος για τον Τσακ Νόρις: Παγκόσμια συγκίνηση και αποχαιρετισμοί από σταρ και ηγέτες

06:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Σήμερα οι Δ' Χαιρετισμοί της Παναγίας

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι σε πλήρη κατάρρευση: Αποθέματα νερού για 48 ώρες - Φήμες για επιβολή capital controls

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν αποστασιοποιείται από τη Δύση: «Ο Θεός να καταστρέψει το Ισραήλ»

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Το βίντεο με την παρουσίαση του Ευαγγελίου, που οδήγησε στις έρευνες των αρχών

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία στιγμή: Σε πορεία σύγκρουσης δύο αεροσκάφη - Ηχητικό των εντολών του ελεγκτή κυκλοφορίας

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Αν δουλεύεις στην εστίαση σε αφορά» - Στα 1.100 ευρώ ο βασικός μισθός με τη νέα σύμβαση

22:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την 25η Μαρτίου και το τέλος του μήνα

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Ένας πύραυλος στο σαλόνι - Απίστευτη εικόνα σε σπίτι στο Ισραήλ από ιρανικό πλήγμα

06:50LIFESTYLE

Πότε σταματούν οι τηλεοπτικές σειρές για το Πάσχα

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Πάνω από 300 πλαστοί πίνακες - Σε νέες εφόδους προχωρά η ΕΛ.ΑΣ.

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο και φωτογραφίες από την έφοδο του ελληνικού FBI στην αποθήκη του Τσαγκαράκη στο Ελληνικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ