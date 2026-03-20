Ο Νετανιάχου αποχαιρετά τον «σπουδαίο φίλο του Ισραήλ», Τσακ Νόρις

Ο θρύλος των πολεμικών τεχνών και του Χόλιγουντ, Τσακ Νόρις έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, μία ημέρα μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο για ιατρικό λόγο, ο οποίος προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί.

Με την είδηση του θανάτου, προσωπικότητες, όχι μόνο από τον κόσμο του κινηματογράφου, αλλά και την πολιτική εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον χαμό του Τσακ Νόρις.

Ανάμεσά τους και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος άφησε για λίγο στην άκρη τις πολεμικές εμπλοκές με το Ιράν, και ανήρτησε στον προσωπικό λογαριασμό του στο X, συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Τσακ Νόρις, τον οποίο χαρακτήρισε «σπουδαίο φίλο του Ισραήλ».

«Εγώ και η Σάρα είμαστε βαθιά θλιμένοι για την είδηση του θανάτου του Τσακ Νόρις, ενός σπουδαίου φίλου του Ισραήλ, αλλά και προσωπικού. Ο Τσακ έφερε τις πολεμικές τέχνες και τη ζεστασιά του χαρακτήρα του σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ας είναι ευλογία η μνήμη του» γράφει στην ανάρτησή του.

Sara and I were deeply saddened to hear of the passing of Chuck Norris, a great friend of Israel and a close personal friend.



Chuck brought martial arts and the warmth of his character to millions around the world.



May his memory be a blessing. pic.twitter.com/LVaulthu50 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 20, 2026

Ο Τσακ Νόρις, είχε γυρίσει τρεις ταινίες στο Ισραήλ και στο πλαίσιο των γυρισμάτων του είχε συναντηθεί με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

? Chuck Norris has passed away at the age of 86.



He once said: "I've done 3 movies in Israel – ‘Delta Force’ being my favorite – and I formed many friendships while there. You have an incredible country, and we want to keep it that way.”



Here's a clip of him meeting Bibi: pic.twitter.com/xkcFlwSDfI — Yehuda Teitelbaum (@chalavyishmael) March 20, 2026

