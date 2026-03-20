Δημοσκόπηση MRB: Ποια κυβέρνηση θέλουν μετά τις εκλογές -Πού κινούνται Τσίπρας, Καρυστιανού, Σαμαράς

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB για λογαριασμό του OPEN αποτυπώνει ένα πολιτικό σκηνικό με αντιφατικά μηνύματα για την κυβέρνηση αλλά και με έντονη κινητικότητα στον χώρο της αντιπολίτευσης. Παρότι ένα σημαντικό ποσοστό πολιτών εξακολουθεί να στηρίζει την προοπτική τρίτης κυβερνητικής θητείας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκφράζει την επιθυμία για οικουμενική κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, τα ευρήματα καταγράφουν ενδιαφέρον για νέα πολιτικά σχήματα.

Σε ποσοστό 27,2%, οι πολίτες πιστεύουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ αξίζουν τρίτη κυβερνητική θητεία, ενώ 58,2% θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Σημειώνεται ότι το 27,2% είναι αυξημένο από την προηγούμενη μέτρηση, ενώ στους ψηφοφόρους της ΝΔ ανεβαίνει στο 78%.

Το ενδιαφέρον στοιχείο της δημοσκόπησης της MRB είναι πως 22,1% θα θέλανε να σχηματιστεί μετά τις εκλογές οικουμενική κυβέρνηση όλων των κομμάτων. Επισημαίνεται από τις απαντήσεις ότι είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό των πολιτών που θέλουν μια κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Το 20,9% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Στην ερώτηση αυτή, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην απάντηση «σίγουρα θα το ψήφιζα» που είναι στο 7,5%, το οποίο είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που καταγραφόταν τον Μάιο του 2025 (12,6%).

Το μεγαλύτερο ποσοστό που δηλώνει ότι σίγουρα θα ψήφιζε τον Αλέξη Τσίπρα προέρχεται από την αδιευκρίνιστη ψήφο. Εικάζεται πως στο ποσοστό αυτό εμπερικλείεται κομμάτι των ψηφοφόρων του πρώην ΣΥΡΙΖΑ.

Δέκα μονάδες υψηλότερο είναι το ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνουν ότι είναι πιθανό να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού.

Το ενδιαφέρον εντοπίζεται από την προέλευση των ψηφοφόρων που δηλώνουν πως θα ψήφιζαν τη Μαρία Καρυστιανού, με το μεγαλύτερο ποσοστό τους να προέρχεται από την Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας, και ως εκ τούτου να δικαιολογεί τη δημοσκοπική κάμψη των κομμάτων Βελόπουλου και Κωνσταντοπούλου.

Στο ίδιο ερώτημα για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, 14,3% δηλώνουν πως είναι πιθανό να τον ψήφιζαν.

