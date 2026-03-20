O Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20: Η ήσυχη γοητεία του βενιαμίν που θέλει να αφήσει το δικό του στίγμα

ΑΡΧΕΙΟ - Ο Μπάρον Τραμπ παρακολουθεί τον πατέρα του, τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, να παρευρίσκεται σε εκδήλωση-παρέλαση για την ορκωμοσία του Προέδρου στο Capital One Arena, στην Ουάσιγκτον, στις 20 Ιανουαρίου 2025

O Μπάρον Τραμπ συμπληρώνει τα 20 χρόνια του, σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Ο «βενιαμίν» των παιδιών του Αμερικανού προέδρου φέρεται να είναι ένα «αντίγραφο» του πατέρα του, αλλά με μία σημαντική διαφορά. Δεν έχει εμφανείς τουλάχιστον ομοιότητες στο ταπεραμέντο με τον Ντόναλντ Τραμπ, και όπως αναφέρει μία πηγή στο People, που περιγράφει τον χαρακτήρα του 20χρονου γόνου: «Μοιάζει περισσότερο με τη μητέρα του (Μελάνια Τραμπ) με μια ευρωπαϊκή απόμακρη και ήσυχη κομψότητα».

Όσο για το πώς ο Μπάρον ξεχωρίζει από τα μεγαλύτερα ετεροθαλή αδέρφια του, φέρεται να είναι «κάπως μοναχικός» σε σύγκριση με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, την Ιβάνκα Τραμπ, τον Έρικ Τραμπ και την Τίφανι Τραμπ.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ και ο Μπάρον Τραμπ παρευρίσκονται σε εκδήλωση-παρέλαση για την ορκωμοσία του Προέδρου που πραγματοποιήθηκε σε κλειστό χώρο στο Capital One Arena, τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2025, στην Ουάσιγκτον AP Photo/Evan Vucci

«Το να μεγαλώνει στη δημοσιότητα και να μην αισθάνεται απαραίτητα άνετα σε αυτό τον έχει κάνει πιο δυνατό μέσα του και ταυτόχρονα οδηγεί τη φιλοδοξία του», σημείωσε η πηγή. «Είναι ένας ενδιαφέρον συνδυασμός».

Ο φοιτητής του NYU φέρεται να «κληρονόμησε το ενδιαφέρον του πατέρα του να βγάλει χρήματα και ένα όνομα για τον εαυτό του και βρίσκεται σε καλό δρόμο για να γίνει επιχειρηματίας». «Είναι έξυπνος, συγκεντρωμένος και πολυμήχανος. Πάντα ψάχνει για τομείς που τον ενδιαφέρουν και είναι αρκετά φιλόδοξος για τόσο νεαρή ηλικία», πρόσθεσε η πηγή.

Το άτομο αναφέρθηκε στο 20ο έτος του Μπάρον ως «σημείο καμπής», εξηγώντας: «Αυτός... θέλει να ασχοληθεί με έργα που όχι μόνο τον ενδιαφέρουν, αλλά θα του αποφέρουν πολλά χρήματα. Έτσι εντυπωσιάζει την οικογένειά του. Θέλει να αφήσει το δικό του στίγμα».

— Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 20, 2026

Οι εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα του Page Six για σχόλιο.

Τον πρώτο χρόνο που βγήκε από την ασφάλεια του σπιτιού του, ο Μπάρον μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει το Stern School of Business του NYU.

Ωστόσο, φέρεται να μετακόμισε πίσω στην Ουάσιγκτον, για το δεύτερο έτος του.

Πρόσθετες πηγές είπαν στο πρακτορείο την Παρασκευή ότι ο Μπάρον είναι πιθανό να μείνει στην πρωτεύουσα του έθνους όπου «έχει πρόσβαση στην οικογένειά του και σε διαφορετικές επιλογές για το δικό του μέλλον ως επιχειρηματίας».

Διαβάστε επίσης