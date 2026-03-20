O Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20: Η ήσυχη γοητεία του βενιαμίν που θέλει να αφήσει το δικό του στίγμα

Το μικρότερο από τα παιδιά του Ντόναλντ Τραμπ έχει τα γενέθλιά του και θέλει να χαράξει τη δική του πορεία 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

ΑΡΧΕΙΟ - Ο Μπάρον Τραμπ παρακολουθεί τον πατέρα του, τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, να παρευρίσκεται σε εκδήλωση-παρέλαση για την ορκωμοσία του Προέδρου στο Capital One Arena, στην Ουάσιγκτον, στις 20 Ιανουαρίου 2025

AP/Evan Vucci
O Μπάρον Τραμπ συμπληρώνει τα 20 χρόνια του, σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Ο «βενιαμίν» των παιδιών του Αμερικανού προέδρου φέρεται να είναι ένα «αντίγραφο» του πατέρα του, αλλά με μία σημαντική διαφορά. Δεν έχει εμφανείς τουλάχιστον ομοιότητες στο ταπεραμέντο με τον Ντόναλντ Τραμπ, και όπως αναφέρει μία πηγή στο People, που περιγράφει τον χαρακτήρα του 20χρονου γόνου: «Μοιάζει περισσότερο με τη μητέρα του (Μελάνια Τραμπ) με μια ευρωπαϊκή απόμακρη και ήσυχη κομψότητα».

Όσο για το πώς ο Μπάρον ξεχωρίζει από τα μεγαλύτερα ετεροθαλή αδέρφια του, φέρεται να είναι «κάπως μοναχικός» σε σύγκριση με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, την Ιβάνκα Τραμπ, τον Έρικ Τραμπ και την Τίφανι Τραμπ.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ και ο Μπάρον Τραμπ παρευρίσκονται σε εκδήλωση-παρέλαση για την ορκωμοσία του Προέδρου που πραγματοποιήθηκε σε κλειστό χώρο στο Capital One Arena, τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2025, στην Ουάσιγκτον

«Το να μεγαλώνει στη δημοσιότητα και να μην αισθάνεται απαραίτητα άνετα σε αυτό τον έχει κάνει πιο δυνατό μέσα του και ταυτόχρονα οδηγεί τη φιλοδοξία του», σημείωσε η πηγή. «Είναι ένας ενδιαφέρον συνδυασμός».

Ο φοιτητής του NYU φέρεται να «κληρονόμησε το ενδιαφέρον του πατέρα του να βγάλει χρήματα και ένα όνομα για τον εαυτό του και βρίσκεται σε καλό δρόμο για να γίνει επιχειρηματίας». «Είναι έξυπνος, συγκεντρωμένος και πολυμήχανος. Πάντα ψάχνει για τομείς που τον ενδιαφέρουν και είναι αρκετά φιλόδοξος για τόσο νεαρή ηλικία», πρόσθεσε η πηγή.

Το άτομο αναφέρθηκε στο 20ο έτος του Μπάρον ως «σημείο καμπής», εξηγώντας: «Αυτός... θέλει να ασχοληθεί με έργα που όχι μόνο τον ενδιαφέρουν, αλλά θα του αποφέρουν πολλά χρήματα. Έτσι εντυπωσιάζει την οικογένειά του. Θέλει να αφήσει το δικό του στίγμα».

Οι εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα του Page Six για σχόλιο.

Τον πρώτο χρόνο που βγήκε από την ασφάλεια του σπιτιού του, ο Μπάρον μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει το Stern School of Business του NYU.

Ωστόσο, φέρεται να μετακόμισε πίσω στην Ουάσιγκτον, για το δεύτερο έτος του.

Πρόσθετες πηγές είπαν στο πρακτορείο την Παρασκευή ότι ο Μπάρον είναι πιθανό να μείνει στην πρωτεύουσα του έθνους όπου «έχει πρόσβαση στην οικογένειά του και σε διαφορετικές επιλογές για το δικό του μέλλον ως επιχειρηματίας».

Διαβάστε επίσης

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κύριος υπεύθυνος της νίκης ο Χουάντσο – Αυτή η ατμόσφαιρα μας έδωσε τον τίτλο»

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Καταφύγιο ζώων φροντίζει μωρό πίθηκο που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο - Φροντιστές φορούν μάσκες για να μην εξοικειωθεί με τους ανθρώπους - Δείτε βίντεο

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εξετάζει «να περιορίσει» τον πόλεμο και να αφήσει την κρίση για το Ορμούζ σε «άλλα έθνη»

23:33ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Εσπευσμένα στο ΑΧΕΠΑ 7χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε πάρκο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν λέει ότι η απόφαση του Στάρμερ θέτει σε κίνδυνο βρετανικές ζωές

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ο Τραμπ απορρίπτει κατάπαυση του πυρός στο Ιράν: «Δεν το θέλουμε αυτό» - Αυξάνει τις αμερικανικές δυνάμεις και ενισχύει τα σενάρια χερσαίων επιχειρήσεων

23:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας 82-74: Ένα δεκάλεπτο ήταν αρκετό να... τρομάξει την Ευρώπη

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Μαλλιωτάκη: Προκλητική ενέργεια η ανάπτυξη τουρκικών F-16 στα Κατεχόμενα

23:12ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας 82-74 (τελικό)

23:10WHAT THE FACT

Περιβαλλοντικός συναγερμός για γιγάντια ασιατική αράχνη που εισβάλλει στις ΗΠΑ

23:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: Προφυλακιστέοι οι μεσάζοντες του κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων

22:52ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν την αργία

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο πλήγμα σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά - Δύο νεκροί

22:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Αποκλείστηκε από το Νο 105 του κόσμου στην πρεμιέρα της

22:34ΚΟΣΜΟΣ

O Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20: Η ήσυχη γοητεία του βενιαμίν που θέλει να αφήσει το δικό του στίγμα

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι ξάφρισαν πέντε ψιλικατζίδικα σε δύο βδομάδες με την απειλή μαχαιριού

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Στρατιώτες θα ανατίναζαν αεροδρόμια στη Γροιλανδία για να εμποδίσουν μια αμερικανική εισβολή

22:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιούργησαν τον πρώτο οισοφάγο σε εργαστήριο

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν: «Δεν θέλω κατάπαυση του πυρός» - «Στρατιωτικά έχουν τελειώσει»

21:58ΚΟΣΜΟΣ

«Λιώνουν» για την όμορφη ξανθιά του στρατού Τζέσικα - Το κορίτσι των ονείρων δεν είναι αυτό που φαίνεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η άνοιξη επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του ECMWF για το τέλος Μάρτη

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Στη ΓΑΔΑ ο πασίγνωστος γκαλερίστας - Νέοι έφοδοι της Αστυνομίας - 300 πλαστοί πίνακες

21:58ΚΟΣΜΟΣ

«Λιώνουν» για την όμορφη ξανθιά του στρατού Τζέσικα - Το κορίτσι των ονείρων δεν είναι αυτό που φαίνεται

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνόκτητο πλοίο έγινε το πρώτο φορτηγό χύδην φορτίου που διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με ενεργοποιημένο το Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης

13:52WHAT THE FACT

Ο τραπεζίτης που προέβλεψε την οικονομική κρίση του 2008 προειδοποιεί ότι κάτι χειρότερο πλησιάζει

23:12ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας 82-74 (τελικό)

11:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση με το... καλημέρα - Η νέα οριστική ημερομηνία υποβολής

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς έγινε το ιρανικό χτύπημα στο αμερικανικό μαχητικό F-35 

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ιδιοκτήτης της ομώνυμης γκαλερί στο Κολωνάκι - Το βίντεο που οδήγησε στις έρευνες των αρχών

23:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας 82-74: Ένα δεκάλεπτο ήταν αρκετό να... τρομάξει την Ευρώπη

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος για τον Τσακ Νόρις: Παγκόσμια συγκίνηση και αποχαιρετισμοί από σταρ και ηγέτες

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εξετάζει «να περιορίσει» τον πόλεμο και να αφήσει την κρίση για το Ορμούζ σε «άλλα έθνη»

21:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Ποια κυβέρνηση θέλουν μετά τις εκλογές -Πού κινούνται Τσίπρας, Καρυστιανού, Σαμαράς

19:43ΕΛΛΑΔΑ

«Προσωπική περιουσία 40 ετών» λέει για τους πίνακες η γκαλερί Τσαγκαράκη - «Το παραδώσαμε στις αρχές» λένε για το ευαγγέλιο που κατασχέθηκε

20:15ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στη ΔΟΥ Χαλκίδας: Το «μωράκι», το «γατάκι» και ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ.

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν: «Δεν θέλω κατάπαυση του πυρός» - «Στρατιωτικά έχουν τελειώσει»

17:40MEETING POINT

Ο Χρυσοχοΐδης στο Newsbomb: Τι αποκαλύπτει για το χτύπημα στην εβραϊκή συναγωγή στην Αθήνα με χρηματοδότηση από το Ιράν

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Αν δουλεύεις στην εστίαση σε αφορά» - Στα 1.100 ευρώ ο βασικός μισθός με τη νέα σύμβαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ