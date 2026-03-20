Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ιδιοκτήτης της ομώνυμης γκαλερί στο Κολωνάκι.

Νωρίτερα, αστυνομικοί της ομάδας αρχαιοκαπηλίας του ελληνικού FBI πραγματοποίησαν έφοδο στην γκαλερί Tsagarakis.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, οι έρευνες των αρχών που είναι εξειδικευμένοι σε εξάρθρωση ομάδων αρχαιοκαπηλίας, επικεντρώνονται σε έργα τέχνης και θρησκευτικά κειμήλια για τα οποία υπάρχουν πληροφορίες ότι εκλάπησαν και επιχειρείται να πωληθούν παρανόμως.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει στην γκαλερί μετρητά, την προέλευση των οποίων θα αναζητήσουν με βάση την αρχή «follow the money» για να επιβεβαιωθεί αν η προέλευσή της είναι νόμιμη.

Αναφέρεται επίσης, από αρμόδιες πηγές, ότι οι εξειδικευμένοι αστυνομικοί στον εντοπισμό και την εξάρθρωση ομάδων που δραστηριοποιούνται στην αρχαιοκαπηλία, αναζητούν κι ένα ιερό ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1700.

Δείτε το βίντεο με το ιερό ευαγγέλιο που οδήγησε στις έρευνες των αρχών:

