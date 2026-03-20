Βίντεο και φωτογραφίες από την έφοδο του ελληνικού FBI στην αποθήκη του Τσαγκαράκη στο Ελληνικό

Φωτογραφίες και βίντεο: Χάρης Γκίκας

Χειροπέδες στον Γιώργο Τσαγκαράκη, ιδιοκτήτη της ομώνυμης γκαλερί στο Κολωνάκι, πέρασαν αστυνομικοί του ελληνικού FBI μετά την έφοδο που πραγματοποίησαν το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, οι έρευνες των αρχών που είναι εξειδικευμένοι σε εξάρθρωση ομάδων αρχαιοκαπηλίας, επικεντρώνονται σε έργα τέχνης και θρησκευτικά κειμήλια για τα οποία υπάρχουν πληροφορίες ότι εκλάπησαν και επιχειρείται να πωληθούν παρανόμως.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει στην γκαλερί μετρητά, την προέλευση των οποίων θα αναζητήσουν με βάση την αρχή «follow the money» για να επιβεβαιωθεί αν η προέλευσή της είναι νόμιμη.

Δείτε παρακάτω βίντεο και εικόνες από την επιχείρηση του ελληνικού FBI σε αποθήκη ιδιοκτήσίας του γνωστού γκαλερίστα στην περιοχή του Ελληνικού:

