Έφοδος αστυνομικών του ελληνικού FBI σε γνωστή γκαλερί στο Κολωνάκι

Αστυνομικοί της ομάδας αρχαιοκαπηλίας του ελληνικού FBI πραγματοποιούν, αυτή την ώρα, έφοδο σε γνωστή γκαλερί στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb οι αστυνομικοί, που είναι εξειδικευμένοι σε εξάρθρωση ομάδων αρχαιοκαπηλίας, αναζητούν συγκεκριμένα έργα τέχνης και θρησκευτικά κειμήλια για τα οποία υπάρχουν πληροφορίες ότι εκλάπησαν και επιχειρείται να πωληθούν παρανόμως.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει στην γκαλερί μετρητά, την προέλευση των οποίων θα αναζητήσουν με βάση την αρχή «follow the money» για να επιβεβαιωθεί αν η προέλευσή της είναι νόμιμη.

Αναφέρεται επίσης, από αρμόδιες πηγές, ότι οι εξειδικευμένοι αστυνομικοί στον εντοπισμό και την εξάρθρωση ομάδων που δραστηριοποιούνται στην αρχαιοκαπηλία, αναζητούν κι ένα ιερό ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1700.

Διαβάστε επίσης