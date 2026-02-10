ΕΛ.ΑΣ: «Μάστιγα» οι ομαδικές συνομιλίες που προειδοποιούν για μπλόκα της τροχαίας

Απροσπέλαστο εμπόδιο στις προσπάθειες περιορισμού των τροχαίων ατυχημάτων εξακολουθούν να αποτελούν διαδικτυακές ομάδες, οι οποίες ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο χιλιάδες οδηγούς για την παρουσία αστυνομικών ελέγχων στους δρόμους.

Ενδεικτικά, μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, από τις 5 έως τις 8 Φεβρουαρίου, η Τροχαία Αττικής βεβαίωσε περισσότερες από 4.000 παραβάσεις. Μεταξύ αυτών, 251 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν χωρίς άδεια οδήγησης, ενώ 212 είχαν καταναλώσει αλκοόλ σε ποσότητα μεγαλύτερη από την επιτρεπτή. Την ίδια στιγμή, μέσω δύο μεγάλων ομαδικών συνομιλιών στην εφαρμογή Viber, περισσότεροι από 100.000 οδηγοί είχαν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σε ποιους δρόμους είχαν στηθεί μπλόκα της Τροχαίας προκειμένου να τα αποφύγουν.

Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο. Τον περασμένο Οκτώβριο, η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας προχώρησε στη σύλληψη δύο διαχειριστών ομαδικής συνομιλίας στο Viber, με την κατηγορία της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Παρ’ όλα αυτά, η πρακτική συνεχίζεται, τόσο στην Αττική όσο και στη Θεσσαλονίκη, όπου το «κυνηγητό» μεταξύ οδηγών και αστυνομικών παραμένει σε εξέλιξη, με εφαρμογές και ομάδες αποφυγής ελέγχων να λειτουργούν κανονικά.

Παράλληλα, μέσω διαδικτύου διατίθενται συσκευές αντί-ραντάρ, οι οποίες ανιχνεύουν τα ραντάρ της Τροχαίας και προειδοποιούν τους οδηγούς, αλλά και τα λεγόμενα laser jammers, που παρεμποδίζουν την καταγραφή της ταχύτητας από τα αστυνομικά όργανα.

Η χρήση τέτοιων συσκευών, ωστόσο, είναι παράνομη και επισύρει αυστηρές κυρώσεις, καθώς προβλέπεται πρόστιμο ύψους 350 ευρώ, καθώς και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έναν μήνα.

