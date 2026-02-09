Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή Ι.Χ στη Μεσογείων στο ύψος του Παπάγου - Καθυστερήσεις στο σημείο
Από το τροχαίο δεν υπάρχει ενημέρωση για τραυματίες σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της οδού Κύπρου στην περιοχή του Παπάγου.
Το ατύχημα προκάλεσε σημαντική δυσχέρεια στην κυκλοφορία ενώ από το τροχαίο δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ενημέρωση για τραυματίες.
