Χαλκίδα: Οδηγός μοτοσικλέτας χωρίς δίπλωμα συγκρούστηκε με δύο αυτοκίνητα - Δύο τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Χαλκίδα, στην οδό Α. Μακαρίου εντός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού, με έναν 19χρονο και έναν 17χρονο να τραυματίζονται ελαφρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις μεσημβρινές ώρες, όταν δίκυκλο όχημα με οδηγό έναν 19χρονο και συνεπιβάτη έναν 17χρονο συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με δύο ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα που οδηγούσαν άνδρες ηλικίας 38 και 40 ετών.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ο οδηγός και ο συνεπιβάτης του δικύκλου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τους δύο νεαρούς στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στον έλεγχο που διενήργησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Χαλκίδας, διαπιστώθηκε ότι ο 19χρονος οδηγός του δικύκλου δεν κατείχε άδεια οδήγησης, σύμφωνα με το eviaonline.gr.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας, ενώ στον οδηγό επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

