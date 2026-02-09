Τροχαίο στο Καρπενήσι: Δεν υπήρχε συνεπιβάτης στο αυτοκίνητο που έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ευρυτανίας από το φοβερό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής και στοίχισε τη ζωή σε έναν 59χρονο συγχωριανό τους από το χωριό Τόρνο.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο 59χρονος οδηγούσε μόνος του το αυτοκίνητο και δεν υπήρχε συνεπιβάτης, όταν το όχημα βγήκε εκτός πορείας και κατέληξε σε γκρεμό περίπου 300 μέτρων, σε μία από τις στροφές απέναντι από την Ιερά Μονή Προυσού, στο δρόμο προς Τόρνο.

Σύμφωνα με το Lamiareport, προσκυνητές είδαν τη στιγμή του τροχαίου και οδηγός τουριστικού λεωφορείου που βρισκόταν στο πάρκινγκ της Ιεράς Μονής ειδοποίησε την Αστυνομία. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου, η οποία οργάνωσε επιχείρηση για την προσέγγιση του δύσβατου σημείου.

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Συνολικά κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, μεταξύ τους δυνάμεις της Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ και της 4ης ΕΜΟΔΕ από τη Λαμία. Ο Διοικητής της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) Ευρυτανίας, Γιάννης Αράπης, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο, συντονίζοντας τις ενέργειες που συνεχίστηκαν και μετά την προσέγγιση των συντριμμιών.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του 59χρονου λίγο έξω από το όχημα και στη συνέχεια, με φορείο και σχοινιά, την ανέσυραν στο δρόμο, ώστε να την παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε επίσης γρήγορα στο σημείο. Η κατάσταση της σορού ήταν πολύ κακή, γεγονός που αποδίδεται στο μεγάλο ύψος της πτώσης.

Έρευνες με drone

Παρά το γεγονός ότι είχε πέσει βαθύ σκοτάδι, οι έρευνες συνεχίστηκαν με την υποστήριξη της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ» με drone από τη Λάρισα. Με το πρώτο φως της ημέρας εντοπίστηκε η πινακίδα του οχήματος και, σύμφωνα με τον κ. Αράπη, στήθηκε νέα επιχείρηση από άνδρες της 7ης ΕΜΑΚ για την ανάσυρσή της και την πλήρη ταυτοποίηση του οχήματος, καθώς από την πτώση είχε μετατραπεί σε άμορφη μάζα.

Οι έρευνες είχαν ως στόχο να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο παρουσίας και άλλου ατόμου στο όχημα. Η αστυνομική έρευνα, παρότι ήδη οδηγούσε στην εκτίμηση ότι ο 59χρονος ήταν μόνος του, συνεχίστηκε ώστε να επιβεβαιωθεί με σαφήνεια ότι δεν υπήρχε συνεπιβάτης.

Έρευνα για εγκληματική ενέργεια ή ατύχημα

Η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. μιλώντας στο Mega σχολίασε το συμβάν λέγοντας πως η σορός που εντοπίστηκε είναι σε κακή κατάσταση, ωστόσο δικαιολογείται καθώς έχει πέσει από πολύ μεγάλο ύψος.

«Έχει πέσει από πολύ μεγάλο ύψος το όχημα αυτό. Διερευνάται εάν πρόκειται για ατύχημα ή αν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι οι πρώτες ώρες, νομίζω θα μας βοηθήσει πολύ και η ιατροδικαστική εξέταση. Βέβαια η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός δικαιολογείται γιατί έχει πέσει από πολύ μεγάλο ύψος», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Για το συμβάν και την επιχείρηση που στήθηκε μίλησε στο Mega και ο διοικητής Πυροσβεστικής Ευρυτανίας, Γιάννης Αράπης.

«Ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας χθες το απόγευμα περί ώρα 16:38, αρχικά από ιδιώτη και από την ΕΛΑΣ, για συνδρομή στην ΕΛΑΣ και παροχή βοήθειας, όταν ένα όχημα κατέπεσε σε απόκρημνο σημείο, σε γκρεμό πάνω από 300 μέτρα. Το όχημα κινείτο στον οδικό άξονα Προυσού – Τόρνου και κατέπεσε πλησίον του Μοναστηριού, της Ιεράς Μονής της Προυσιώτισσας. Έφυγε από τον δρόμο για άγνωστη σε εμάς αιτία και κατέπεσε στον γκρεμό, λίγο πάνω από ένα ποτάμι. Και αμέσως έγινε μεγάλη κινητοποίηση από την υπηρεσία μας. η προανάκριση διενεργείται από την ΕΛ.ΑΣ. Τα αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται από την ΕΛΑΣ, όπου είχαμε συνδρομή και παροχή βοήθειας. Η επιχείρηση και η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και μεγάλη, διότι ήτανε σε ορεινό δύσβατο σημείο. Κινητοποιήθηκαν πέντε οχήματα από την υπηρεσία, δύο ομάδες ΕΜΑΚ, δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ, της 7ης ΕΜΟΔΕ και ορειβατική ομάδα και 15 ανδρών της Πυροσβεστικής, ώστε να έχουμε πριν νυχτώσει μια γρήγορη προσέγγιση και να κάνουμε άμεσες ενέργειες για την ανεύρεση και περαιτέρω ενέργειες», είπε αρχικά.

«Προσεγγίσαμε το όχημα. Το άτομο ήταν εκτός οχήματος λίγο πιο πάνω απ’ αυτό. Η επιχείρηση έγινε υπό τον φόβο κατολισθήσεων, το έδαφος σαθρό, το ανάγλυφο είναι δύσκολο στην περιοχή. Μεταφέρθηκε χωρίς αισθήσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Εξετάζει όλες τις συνθήκες η αστυνομία, αναφορικά με το πώς βρέθηκε η σορός. Σήμερα παραμένουν δυνάμεις στην περιοχή, τώρα με το πρώτο φως, προληπτικά να γίνει μία έρευνα μην τυχόν υπήρχε κάποιο άλλο άτομο μέσα. Ήδη από χθες το βράδυ με drone της Πυροσβεστικής χτενίσαμε την περιοχή αλλά θέλουμε και με το φως της ημέρας», κατέληξε ο κ. Αράπης.

