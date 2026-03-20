Μαρία Σάκκαρη: Αποκλείστηκε από το Νο 105 του κόσμου στην πρεμιέρα της

Η Μαρία Σάκκαρη γνώρισε την ήττα στην πρεμιέρα της στο Miami Open, καθώς ηττήθηκε από την Αλίσια Παρκς με 6-3, 6-3, μένοντας εκτός συνέχειας από το Νο.105 της παγκόσμιας κατάταξης.

Επιμέλεια - Γιώργος Κυριακόπουλος

Παρότι μπήκε απ’ ευθείας στον δεύτερο γύρο, η Ελληνίδα δεν κατάφερε να βρει ρυθμό απέναντι στην Αμερικανίδα, η οποία εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της αντιπάλου της και παρουσιάστηκε πιο αποτελεσματική στα κρίσιμα σημεία.

Το πρώτο σετ είχε ισορροπία στα αρχικά games, με τις τενίστριες να σβήνουν ευκαιρίες για break. Μετά το 1-1 και έπειτα από διακοπές λόγω βροχής, οι δύο παίκτριες κράτησαν το σερβίς τους, μέχρι το 8ο game. Εκεί, η Παρκς πίεσε, βρήκε τριπλό break point και, παρότι η Σάκκαρη έσωσε τα δύο πρώτα, δεν απέφυγε το break για το 5-3. Στη συνέχεια, η Αμερικανίδα διατήρησε την ψυχραιμία της και έκλεισε το σετ με 6-3.

Στο δεύτερο σετ, η Παρκς μπήκε ακόμη πιο δυνατά, πετυχαίνοντας νωρίς break και παίρνοντας προβάδισμα. Παρά τις προσπάθειες της Σάκκαρη να αντιδράσει και τις ευκαιρίες που δημιούργησε, δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει. Αντίθετα, η Αμερικανίδα παρέμεινε σταθερή στο σερβίς της και στο 9ο game εκμεταλλεύτηκε ξανά τις ευκαιρίες για break, φτάνοντας στο 6-3 και «σφραγίζοντας» τη νίκη και την πρόκριση.

