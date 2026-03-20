Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Πρεμιέρα με Πανταζή - Πότε αγωνίζονται Καραλής και Τεντόγλου

Πέντε άνδρες και τρεις γυναίκες θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη μεγάλη διοργάνωση, με τον Ανδρέα Πανταζή να ρίχνεται πρώτος στη μάχη, καθώς θα συμμετέχει στον τελικό του τριπλούν το βράδυ της Παρασκευής (20/3).

Το πρόγραμμα των ελληνικών συμμετοχών είναι ιδιαίτερα πυκνό, με δράση και τις τρεις ημέρες της διοργάνωσης. Το Σάββατο ξεχωρίζουν οι παρουσίες των Ρούμτσιου, Σπανουδάκη, Τσουκαλά, Μέρλου και Καραλή, ενώ την Κυριακή το ενδιαφέρον κορυφώνεται με την Αναστασία Ντραγκομίροβα στο πένταθλο και φυσικά τον Μίλτο Τεντόγλου στον τελικό του μήκους.

Η ελληνική ομάδα ταξίδεψε στο Τορούν με στόχο τις δυνατές εμφανίσεις, τις προκρίσεις και τη διεκδίκηση μεταλλίων, σε μια διοργάνωση που παραδοσιακά προσφέρει έντονες συγκινήσεις.

Δείτε αναλυτικά τις ημέρες και τις ώρες των ελληνικών συμμετοχών:

Παρασκευή 20/3

Απόγευμα

20:35 Τριπλούν (Α) Τελικός - Ανδρέας Πανταζής

Σάββατο 21/3

Πρωί

11:20 60 μ. εμπ. (Α) πρ. - Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος

12:05 60 μ. (Γ) πρ. - Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά

13:15 Ύψος (Α) Τελικός - Αντώνης Μέρλος

Απόγευμα

19:25 Επί κοντώ (Α) Τελικός - Eμμανουήλ Καραλής

20:48 60 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός - Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος (αν προκριθεί)

21:14 60 μ. (Γ) Ημιτελικός - Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά (αν προκριθούν)

22:02 60 μ. εμπ. (Α) Τελικός - Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος (αν προκριθεί)

22:20 60 μ. (Γ) Τελικός - Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά (αν προκριθούν)

Κυριακή 22/3

Πρωί

11:05 60 μ. εμπ. πεντάθλου - Αναστασία Ντραγκομίροβα

11:43 Ύψος πεντάθλου - Αναστασία Ντραγκομίροβα

14:21 Σφαιροβολία πεντάθλου - Αναστασία Ντραγκομίροβα

Απόγευμα

18:40 Μήκος πεντάθλου - Αναστασία Ντραγκομίροβα

20:12 Μήκος (Α) Τελικός - Μίλτος Τεντόγλου

21:03 800 μ. πεντάθλου - Αναστασία Ντραγκομίροβα