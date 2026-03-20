Χρυσοχοΐδης: Με χρηματοδότηση από Ιράν το χτύπημα στην εβραϊκή συναγωγή της Αθήνας

Οι οδηγίες στην ΕΛ.ΑΣ και το νέο σύστημα anti-drone - «Εφιάλτης» η απειλή του μεταναστευτικού και η ατάκα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη «είμαστε μπαρουτοκαπνισμένοι»  

Όλγα Τρέμη

Με διαρκή επαγρύπνηση, παρακολούθηση πιθανών υπόπτων και συνεχή ροή πληροφοριών από την Ευρώπη και χώρες του Κόλπου, η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ήδη σε μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου να αποτρέψει πιθανές απειλές που ανακύπτουν λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τονίζει στο Meeting Point ότι «είμαστε στην πρώτη περίμετρο της φωτιάς που έχει επεκταθεί σε όλη την περιοχή του Περσικού Κόλπου και τη Μέση Ανατολή.

»Άρα πάντα πρέπει να υπάρχει πρόνοια, να λαμβάνουμε όλα τα μέτρα, να θωρακίζουμε τα σύνορά μας, τους ευαίσθητους στόχους, τους πολίτες, έτσι ώστε να λειτουργήσουμε σε πρώτη φάση αποτρεπτικά, μήπως και βάλει κανείς στο σχεδιασμό του, να δημιουργήσει προβλήματα στην Ελλάδα».

Δείτε την εκπομπή Meeting Point με την Όλγα Τρέμη και καλεσμένο τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη:

«Η Ελλάδα δεν συμμετέχει στον πόλεμο»

Στο ερώτημα, αν η χώρα μας κινδυνεύει από επίθεση πυραύλου ή drone, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη απαντά:

«Ενδεχομένως, όπως χτύπησαν την Κύπρο ή άλλες γειτονικές χώρες, θα μπορούσαν, αλλά αντιλαμβάνομαι από τις συζητήσεις που γίνονται, ότι είμαστε πολύ μακριά για να είμαστε σε μια εμβέλεια που θα μπορούσε με ακρίβεια να προκαλέσουν μια ζημιά. Δεν είναι ένας ισχυρός κίνδυνος, αν μπορώ να σας μεταφέρω τις απόψεις των ειδικών» εξηγεί.

«Η Ελλάδα δεν συμμετέχει στον πόλεμο, συνεπώς γιατί να δεχθεί επίθεση;» επισημαίνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Εξαρθρώθηκε συμμορία για πλήγμα σε εβραϊκό στόχο

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αποκαλύπτει ότι οι αρχές εξάρθρωσαν ομάδα Ελλήνων και αλλοδαπών ποινικών κρατουμένων, οι οποίοι χρηματοδοτήθηκαν απο το Ιράν για να πλήξουν εβραϊκούς στόχους. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το πλήγμα στην εβραϊκή συναγωγή της Αθήνας.

«Αναφέρομαι σε κρατούμενους με αποφάσεις δικαστηρίων, οι οποίοι επιχείρησαν με χρηματοδότηση από το Ιράν, κάποια άτομα -Έλληνες και αλλοδαποί- να συμμετάσχουν σε δράσεις εναντίον στόχων, κυρίως εβραϊκού ενδιαφέροντος, ώστε να τους αμαυρώσουν, να τους πλήξουν.

»Είναι άνθρωποι του κοινού ποινικού δικαίου που χρησιμοποιήθηκαν για κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες πολύ χαμηλής εμβέλειας. Αυτό αποκαλύφθηκε, εξαρθρώθηκε αυτή η μικρή ομάδα και οι άνθρωποι αυτοί κρατούνται» εξηγεί ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Anti-drone ασπίδα για πολιτικούς στόχους

«Δεν πιστεύω στους μοναχικούς λύκους» τονίζει ο κ. Χρυσοχοΐδης απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για τον κίνδυνο τρομοκρατικών χτυπημάτων. «Πιστεύω ότι μπορεί να γίνονται κάποια πράγματα μέσα από δίκτυα που δημιουργούνται και απλώνονται, με στόχο ζημιές, μικρές ή μεγάλες» διευκρινίζει.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι αρχές παρακολουθούν «μια σειρά από ανθρώπους-στόχους-υπόπτους, με στόχο την αποτροπή. Υπάρχει διαρκής ροή πληροφοριών» λέει. Μάλιστα, «αυτή τη φορά υπάρχει πολύ καλή ροή πληροφοριών από την ΕΕ, τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη, στον τομέα της ασφάλειας, έχει κάνει κάποια βήματα, με τους Αμερικανούς και χώρες του Κόλπου, έτσι ώστε να υπάρχει μια ροή που θα οδηγεί σε διασταύρωση πληροφοριών, εξακρίβωση και τελικά αποτροπή».

Για τον ίδιο, όμως, ο «εφιάλτης» είναι το μεταναστευτικό. «Αν ανοίξουν οι πόρτες του μεταναστευτικού λόγω πολέμου, μπαίνουμε σε άλλη διάσταση. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι» παρόλο που «είμαστε μπαρουτοκαπνισμένοι», λέει αναφερόμενος σε τρία κομβικά γεγονότα που διαχειρίστηκε ως υπουργός Προστασίας του Πολίτη: την προσπάθεια εισόδου 150.000 μεταναστών-προσφύγων στον Έβρο, την κρίση του 2019 με τις μεγάλες ροές από την Τουρκία, την καταστοφή της Μόριας. «Ας ελπίσουμε, ότι δεν θα κληθούμε να διαχειριστούμε τέτοια μεγέθη» προσθέτει.

Τέλος, ο κ. Χρυσοχοΐδης αποκαλύπτει ότι στα σχέδια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι η προμήθεια μιας σύγχρονης anti-drone ασπίδας για πολιτικούς επιχειρησιακούς στόχους -δηλαδή όχι στρατιωτικούς στόχους. Μάλιστα, για το σκοπό αυτό, συγκροτείται ειδική επιτροπή. «Αυτό δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά όλη την Ευρώπη. Αφορά λιμάνια, αεροδρόμια, κρίσιμα κτήρια, κρίσιμες υποδομές όπως τα διυλιστήρια κ.α.» αναφέρει.

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Τσεχία: Φωτιά σε ισραηλινό εργοστάσιο κατασκευής drones στην πόλη Παρντούμπιτσε

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Προκλητικός ο Γκιουλέρ κατά Ελλάδας - Κύπρου: Επιδιώκουν νέα τετελεσμένα

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Πάνω από 300 πλαστοί πίνακες - Σε νέες εφόδους προχωρά η ΕΛ.ΑΣ.

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος για τον Τσακ Νόρις: Παγκόσμια συγκίνηση και αποχαιρετισμοί από σταρ και ηγέτες

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν αποστασιοποιείται από τη Δύση: «Ο Θεός να καταστρέψει το Ισραήλ»

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου αποχαιρετά τον «σπουδαίο φίλο του Ισραήλ», Τσακ Νόρις

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική διεθνής αναγνώριση για το «Όραμα Ελπίδας»

18:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γκουαρντιόλα: «Ο κόσμος πάει να καταρρεύσει – Βρισκόμαστε στη μέση του χάους»

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το νησί λόγω αφθώδους πυρετού

18:16LIFESTYLE

Σιλβέστερ Σταλόνε για Τσακ Νόρις: Ήταν Αμερικανός από κάθε άποψη

18:09ΕΛΛΑΔΑ

 Τη Δευτέρα ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τα ταξί - Ταχυφορτιστές σε 10 πιάτσες ταξί στην Αθήνα

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ αποστέλλουν χιλιάδες στρατιώτες στη Μέση Ανατολή τρεις εβδομάδες νωρίτερα

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Οργή Τραμπ για τους δειλούς συμμάχους στο ΝΑΤΟ - Μπαράζ βομβαρδισμών, πύραυλος κοντά στον Πανάγιο Τάφο - Πρώτο βίντεο Μοτζτάμπα

18:00LIFESTYLE

Θλίψη για τον θάνατο του Τσακ Νόρις στα 86: Ο θρύλος του κινηματογράφου και τα «Chuck Norris facts»

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας: Η Haleon ενώνει δυνάμεις με τους Γιατρούς του Κόσμου

17:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ραγδαίες εξελίξεις στη ΝΕΑΡ: Παραιτείται τις επόμενες ημέρες ο Χαρίτσης - Ποιος αναλαμβάνει και ο γρίφος της ΚΟ

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Έκκληση για επίσπευση του ανοίγματος της Διώρυγας της Κορίνθου

17:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Bryan Adams: The Bare Bones Live - 28 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η φετινή άσκηση «Ηνίοχος» στην αεροπορική βάση Ανδραβίδας

17:40MEETING POINT

Ο Χρυσοχοΐδης στο Newsbomb: Τι αποκαλύπτει για το χτύπημα στην εβραϊκή συναγωγή στην Αθήνα με χρηματοδότηση από το Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:20ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ιδιοκτήτης της ομώνυμης γκαλερί στο Κολωνάκι - Το βίντεο που οδήγησε στις έρευνες των αρχών

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η άνοιξη επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του ECMWF για το τέλος Μάρτη

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Το βίντεο με την παρουσίαση του Ευαγγελίου, που οδήγησε στις έρευνες των αρχών

06:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Σήμερα οι Δ' Χαιρετισμοί της Παναγίας

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο και φωτογραφίες από την έφοδο του ελληνικού FBI στην αποθήκη του Τσαγκαράκη στο Ελληνικό

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι σε πλήρη κατάρρευση: Αποθέματα νερού για 48 ώρες - Φήμες για επιβολή capital controls

17:40MEETING POINT

Ο Χρυσοχοΐδης στο Newsbomb: Τι αποκαλύπτει για το χτύπημα στην εβραϊκή συναγωγή στην Αθήνα με χρηματοδότηση από το Ιράν

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Τσακ Νόρις, σε ηλικία 86 ετών

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Για απόπειρα δολοφονίας κατηγορείται ο 20χρονος για τον ξυλοδαρμό της 24χρονης

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Πάνω από 300 πλαστοί πίνακες - Σε νέες εφόδους προχωρά η ΕΛ.ΑΣ.

22:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την 25η Μαρτίου και το τέλος του μήνα

17:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ραγδαίες εξελίξεις στη ΝΕΑΡ: Παραιτείται τις επόμενες ημέρες ο Χαρίτσης - Ποιος αναλαμβάνει και ο γρίφος της ΚΟ

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

09:02WHAT THE FACT

Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου έως και 25% - Μόνο αν προτιμάτε αυτό το ποτό

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη οδηγός σχολικού που έκανε χρήση ναρκωτικών λίγο πριν τη μεταφορά μαθητών - Βίντεο

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άτομα με σύνδρομο Down σερβίρουν καφέ σε γνωστό κατάστημα στην Αριστοτέλους

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος αστυνομικών του ελληνικού FBI στην γνωστή γκαλερί του Τσαγκαράκη στο Κολωνάκι

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Οργή Τραμπ για τους δειλούς συμμάχους στο ΝΑΤΟ - Μπαράζ βομβαρδισμών, πύραυλος κοντά στον Πανάγιο Τάφο - Πρώτο βίντεο Μοτζτάμπα

17:16ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλω να σκοτώσω τον παγκόσμιο πρωταθλητή»: H επική αναμέτρηση Τσακ Νόρις - Μπρους Λι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ