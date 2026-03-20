Χρυσοχοΐδης: Με χρηματοδότηση από Ιράν το χτύπημα στην εβραϊκή συναγωγή της Αθήνας

Με διαρκή επαγρύπνηση, παρακολούθηση πιθανών υπόπτων και συνεχή ροή πληροφοριών από την Ευρώπη και χώρες του Κόλπου, η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ήδη σε μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου να αποτρέψει πιθανές απειλές που ανακύπτουν λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τονίζει στο Meeting Point ότι «είμαστε στην πρώτη περίμετρο της φωτιάς που έχει επεκταθεί σε όλη την περιοχή του Περσικού Κόλπου και τη Μέση Ανατολή.

»Άρα πάντα πρέπει να υπάρχει πρόνοια, να λαμβάνουμε όλα τα μέτρα, να θωρακίζουμε τα σύνορά μας, τους ευαίσθητους στόχους, τους πολίτες, έτσι ώστε να λειτουργήσουμε σε πρώτη φάση αποτρεπτικά, μήπως και βάλει κανείς στο σχεδιασμό του, να δημιουργήσει προβλήματα στην Ελλάδα».

«Η Ελλάδα δεν συμμετέχει στον πόλεμο»

Στο ερώτημα, αν η χώρα μας κινδυνεύει από επίθεση πυραύλου ή drone, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη απαντά:

«Ενδεχομένως, όπως χτύπησαν την Κύπρο ή άλλες γειτονικές χώρες, θα μπορούσαν, αλλά αντιλαμβάνομαι από τις συζητήσεις που γίνονται, ότι είμαστε πολύ μακριά για να είμαστε σε μια εμβέλεια που θα μπορούσε με ακρίβεια να προκαλέσουν μια ζημιά. Δεν είναι ένας ισχυρός κίνδυνος, αν μπορώ να σας μεταφέρω τις απόψεις των ειδικών» εξηγεί.

«Η Ελλάδα δεν συμμετέχει στον πόλεμο, συνεπώς γιατί να δεχθεί επίθεση;» επισημαίνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Εξαρθρώθηκε συμμορία για πλήγμα σε εβραϊκό στόχο

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αποκαλύπτει ότι οι αρχές εξάρθρωσαν ομάδα Ελλήνων και αλλοδαπών ποινικών κρατουμένων, οι οποίοι χρηματοδοτήθηκαν απο το Ιράν για να πλήξουν εβραϊκούς στόχους. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το πλήγμα στην εβραϊκή συναγωγή της Αθήνας.

«Αναφέρομαι σε κρατούμενους με αποφάσεις δικαστηρίων, οι οποίοι επιχείρησαν με χρηματοδότηση από το Ιράν, κάποια άτομα -Έλληνες και αλλοδαποί- να συμμετάσχουν σε δράσεις εναντίον στόχων, κυρίως εβραϊκού ενδιαφέροντος, ώστε να τους αμαυρώσουν, να τους πλήξουν.

»Είναι άνθρωποι του κοινού ποινικού δικαίου που χρησιμοποιήθηκαν για κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες πολύ χαμηλής εμβέλειας. Αυτό αποκαλύφθηκε, εξαρθρώθηκε αυτή η μικρή ομάδα και οι άνθρωποι αυτοί κρατούνται» εξηγεί ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Anti-drone ασπίδα για πολιτικούς στόχους

«Δεν πιστεύω στους μοναχικούς λύκους» τονίζει ο κ. Χρυσοχοΐδης απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για τον κίνδυνο τρομοκρατικών χτυπημάτων. «Πιστεύω ότι μπορεί να γίνονται κάποια πράγματα μέσα από δίκτυα που δημιουργούνται και απλώνονται, με στόχο ζημιές, μικρές ή μεγάλες» διευκρινίζει.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι αρχές παρακολουθούν «μια σειρά από ανθρώπους-στόχους-υπόπτους, με στόχο την αποτροπή. Υπάρχει διαρκής ροή πληροφοριών» λέει. Μάλιστα, «αυτή τη φορά υπάρχει πολύ καλή ροή πληροφοριών από την ΕΕ, τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη, στον τομέα της ασφάλειας, έχει κάνει κάποια βήματα, με τους Αμερικανούς και χώρες του Κόλπου, έτσι ώστε να υπάρχει μια ροή που θα οδηγεί σε διασταύρωση πληροφοριών, εξακρίβωση και τελικά αποτροπή».

Για τον ίδιο, όμως, ο «εφιάλτης» είναι το μεταναστευτικό. «Αν ανοίξουν οι πόρτες του μεταναστευτικού λόγω πολέμου, μπαίνουμε σε άλλη διάσταση. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι» παρόλο που «είμαστε μπαρουτοκαπνισμένοι», λέει αναφερόμενος σε τρία κομβικά γεγονότα που διαχειρίστηκε ως υπουργός Προστασίας του Πολίτη: την προσπάθεια εισόδου 150.000 μεταναστών-προσφύγων στον Έβρο, την κρίση του 2019 με τις μεγάλες ροές από την Τουρκία, την καταστοφή της Μόριας. «Ας ελπίσουμε, ότι δεν θα κληθούμε να διαχειριστούμε τέτοια μεγέθη» προσθέτει.

Τέλος, ο κ. Χρυσοχοΐδης αποκαλύπτει ότι στα σχέδια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι η προμήθεια μιας σύγχρονης anti-drone ασπίδας για πολιτικούς επιχειρησιακούς στόχους -δηλαδή όχι στρατιωτικούς στόχους. Μάλιστα, για το σκοπό αυτό, συγκροτείται ειδική επιτροπή. «Αυτό δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά όλη την Ευρώπη. Αφορά λιμάνια, αεροδρόμια, κρίσιμα κτήρια, κρίσιμες υποδομές όπως τα διυλιστήρια κ.α.» αναφέρει.