Sky News: Οι τρεις διαφωνίες του Τραμπ με τον Νετανιάχου για τον πόλεμο στο Ιράν

«Οι τελευταίες 24 ώρες σηματοδότησαν ίσως τη μεγαλύτερη δημόσια ρήξη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου». Αυτό είναι το συμπέρασμα ανάλυσης του βρετανικού δικτύου Sky News για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου τη Πέμπτη.

Από τις πρώτες επιθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου, οι στρατοί των δύο χωρών έχουν ενεργήσει σε μεγάλο βαθμό σε απόλυτη συντονισμένη δράση. Ωστόσο, είναι σαφές ότι σε κυβερνητικό επίπεδο, οι πολεμικοί στόχοι ενδέχεται να διαφέρουν σε ορισμένα βασικά ζητήματα, σύμφωνα με το Sky News.

Που διαφωνούν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ;

Χερσαίες δυνάμεις: Ο Νετανιάχου επέμεινε χθες ότι υπάρχουν «πιθανότητες» για χερσαία επέμβαση, καθώς οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να πετύχουν μόνο από με εναέρια μέσα. Ο Τραμπ δήλωσε την ίδια μέρα ότι «δεν θα στείλει στρατεύματα πουθενά». Κάτι τέτοιο πιθανότατα δεν θα ευχαριστούσε την εκλογική του βάση που υποστηρίζει το σύνθημα «Πρώτα η Αμερική».

Ενεργειακές υποδομές: Το Ισραήλ είναι ανοιχτό στο ενδεχόμενο να στοχεύσει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, με αποκορύφωμα τις επιθέσεις στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο αυτή την εβδομάδα. Ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε ζητήσει από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ να αποφύγει τέτοιες επιθέσεις. Ο Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι συμφώνησε με το αίτημα Τραμπ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, Αμερικανοί αξιωματούχοι ήταν απογοητευμένοι όταν το Ισραήλ χτύπησε ιρανικές αποθήκες καυσίμων νωρίτερα στον πόλεμο.

Ευρύτεροι πολεμικοί στόχοι: Σε ερώτηση της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, η Τούλσι Γκάμπαρντ, διευθύντρια Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, δήλωσε χθες: «Οι στόχοι που έχει θέσει ο πρόεδρος διαφέρουν από τους στόχους που έχει θέσει η ισραηλινή κυβέρνηση».

«Το Ισραήλ έχει επικεντρωθεί στην εξουδετέρωση της ιρανικής ηγεσίας. Ο στόχος του Ντόναλντ Τραμπ ήταν να εξουδετερώσει την πυραυλική απειλή του Ιράν και το ναυτικό του», πρόσθεσε η Γκάμπαρντ.

Το «φάντασμα» του Ιράν και του Αφγανιστάν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Sky News, φοβάται να εμπλακεί σε έναν μακροχρόνιο πόλεμο χωρίς τέλος, καθώς οι αποτυχημένες προσπάθειες για την ανοικοδόμηση του Ιράκ και του Αφγανιστάν έχουν δημιουργήσει στους Αμερικανούς έντονη αποστροφή προς τέτοια εγχειρήματα.

Η αμερικανική κοινή γνώμη επίσης απεχθάνεται οποιαδήποτε μέτρα επιδεινώνουν τα προβλήματα ενεργειακού εφοδιασμού και οδηγούν σε αύξηση των τιμών. Μια δημοσκόπηση έδειξε ότι 7 στους 10 Αμερικανούς ψηφοφόρους ανησυχούν ότι ο πόλεμος θα προκαλέσει ραγδαία αύξηση των τιμών. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στους Ρεπουμπλικάνους του Ντόναλντ Τραμπ εν όψει των φετινών ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο.

Επιπλέον η γεωγραφική θέση του Ισραήλ το εκθέτει πιο άμεσα στην απειλή για την ασφάλειά του από την ηγεσία του Ιράν, η οποία απειλεί συνεχώς τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο Νετανιάχου φαίνεται ιδεολογικά προσηλωμένος στον αγώνα κατά του Ιράν. Έχει μοιραστεί πώς ο πατέρας του, ο Μπενζιόν, ένας διάσημος συντηρητικός ιστορικός προειδοποιούσε επανειλημμένα τον γιο του για την απειλή από το Ιράν.

Οι εσωτερικές συνθήκες επίσης ωθούν τον Νετανιάχου να ενεργεί επιθετικά, καθώς η κυβέρνησή του στηρίζεται στην υποστήριξη αρκετών ακροδεξιών κομμάτων, τόνισε το Sky News.

Διαβάστε επίσης