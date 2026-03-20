Axios: Ο Τραμπ εξετάζει την κατάληψη του νησιού Χαργκ για να αναγκάσει το Ιράν να ανοίξει τα Στενά

Τι αναφέρει δημοσίευμα της ιστοσελίδας που επικαλείται υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει να καταλάβει ή να αποκλείσει το νησί Χαργκ του Ιράν προκειμένου να ασκήσει πιέσεις στην Τεχεράνη για να ανοίξει και πάλι τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η ιστοσελίδα Axios.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, τουλάχιστον με τους δικούς του όρους, μέχρι να άρει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, που είναι ζωτικής σημασίας για τις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ωστόσο μια επιχείρηση για την κατάληψη του νησιού Χαργκ, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα στα ανοικτά των ακτών του Ιράν και από όπου εξάγεται το 90% του ιρανικού πετρελαίου, θα φέρει τα αμερικανικά στρατεύματα πιο άμεσα στη γραμμή του πυρός.

Κατά συνέπεια μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να αναληφθεί αφού ο αμερικανικός στρατός περιορίσει ακόμη περισσότερο τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

«Χρειαζόμαστε περίπου έναν μήνα για να αποδυναμώσουμε περαιτέρω τους Ιρανούς με πλήγματα, να καταλάβουμε το νησί και (…) να χρησιμοποιήσουμε αυτό για διαπραγματεύσεις», δήλωσε στην ιστοσελίδα Axios πηγή που έχει γνώση των σκέψεων που γίνονται στον Λευκό Οίκο.

Στενά του Ορμούζ

Πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Τραμπ: Ήθελε να τερματιστεί ο πόλεμος πριν το τέλος Μαρτίου

«Θέλει το Ορμούζ ανοιχτό. Αν πρέπει να καταλάβει το νησί Χαργκ για να το πετύχει αυτό, θα το κάνει. Αν αποφασίσει να προχωρήσει σε παράκτια εισβολή, θα το κάνει. Όμως, αυτή η απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμα», δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης για τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Πάντα είχαμε στρατιωτικές δυνάμεις στο πεδίο σε ζώνες συγκρούσεων, υπό κάθε πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένου και του Τραμπ. Ξέρω ότι αυτό αποτελεί θέμα εμμονής για τα ΜΜΕ και κατανοώ τις πολιτικές πτυχές, αλλά ο πρόεδρος θα πράξει το σωστό», δήλωσε ένας δεύτερος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση.

Για την επιχείρηση αυτή, εφόσον λάβει την απαραίτητη έγκριση, θα χρειαστούν περισσότερα στρατεύματα. Ήδη τρεις μονάδες Αμερικανών πεζοναυτών βρίσκονται καθ’ οδόν προς την περιοχή και ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο εξετάζουν την αποστολή ακόμη περισσότερων στρατιωτικών σύντομα, σημείωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Τραμπ αρχικά ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Κίνα στα τέλη Μαρτίου. Η κρίση στο στενό τον ανάγκασε να αναβάλει το ταξίδι αυτό και να συνεχίσει τον πόλεμο για περισσότερο από ό,τι είχε προγραμματίσει, σύμφωνα πηγές.

